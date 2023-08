La durée de vie de la batterie de l’iPhone est pire que lorsque vous l’avez acheté : que faire

Si la durée de vie de la batterie de votre iPhone semble empirer, c’est parce que c’est le cas.

Il y a une explication simple. Si vous possédez votre iPhone – ou n’importe quel téléphone – depuis plus d’un an et que vous le branchez quotidiennement, il commence généralement à perdre sa capacité à recevoir une charge complète.

La capacité d’une batterie se détériore avec le temps, ce qui peut être dû à la chaleur de votre chargeur, à une charge rapide fréquente ou à d’autres activités qui font augmenter la température de votre téléphone, comme les jeux, comme Le journal de Wall Street signalé récemment.

Si votre iPhone ne peut pas stocker plus de 80 % d’une charge, il est peut-être temps de remplacer votre batterie. C’est quelque chose que vous pouvez faire dans un Apple Store, et cela peut vous aider à tirer plus de vie de votre iPhone s’il est par ailleurs en état de marche.

Un remplacement de batterie est gratuit si vous avez AppleCare +, qui coûte entre 3,99 $ et 13,49 $ par mois selon le modèle d’iPhone que vous possédez. Si vous n’avez pas le programme, une nouvelle batterie coûte entre 69 $ et 99 $ environ, selon le modèle de votre iPhone.

Il existe un moyen simple de vérifier la capacité de votre batterie. Voici ce qu’il faut faire :

Ouvrez Paramètres.

Choisissez Batterie.

Sélectionnez Santé et charge de la batterie.

Vous verrez « Capacité maximale ». Il s’agit de la mesure de la batterie par rapport au moment où vous avez acheté le téléphone pour la première fois. Mon iPhone 14 Pro Max de septembre dernier, par exemple, a une capacité de 87 %. Cela signifie que je ne peux pas obtenir le remplacement gratuit de la batterie d’Apple via le plan AppleCare + que je paie. Mais cela explique pourquoi la durée de vie de ma batterie semble empirer.

Apportez votre téléphone à Apple pour un remplacement si votre téléphone affiche une capacité inférieure à 80 %. C’est un moyen rapide et relativement abordable d’améliorer la durée de vie de la batterie de votre iPhone, en particulier si vous n’avez pas besoin d’un nouveau téléphone.