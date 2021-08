La durée de vie de la batterie de la Galaxy Watch 4 semble presque incroyable

Le prochain événement Unpacked de Samsung est vraiment à court de secrets. Les produits ont tous été dévoilés parce que les détaillants sont négligents, et maintenant, nous commençons à en savoir plus, comme les expériences que pourraient avoir certains d’entre eux. Pour le Montre Galaxy 4 et Montre Galaxy 4 Classique, l’une de ces expériences concerne la durée de vie de la batterie des premières montres Wear OS 3, et le mot dans la rue semble presque incroyable.

Selon Winfuture, qui a entendu de « diverses sources », la durée de vie de la batterie de la Galaxy Watch 4 pourrait s’étendre jusqu’à 7 jours. Sept. SEV. FR. Quoi ?

Nous savons que la taille des batteries devrait tomber à 361 mAh et 247 mAh pour les grands et les petits modèles de chaque montre, ce qui n’est pas inhabituel. Je mentionne cela uniquement parce que le Mobvoi TicWatch Pro 3 a une autonomie ridicule de 2-3 jours, mais c’est surtout parce qu’il a une énorme batterie de 577mAh, presque le double de la plus grande capacité de la Galaxy Watch 4. Comment diable Samsung pousse-t-il jusqu’à 7 jours d’autonomie avec une si petite cellule ?

Ce rapport ne plonge pas dans ce que signifie exactement « jusqu’à sept jours ». S’agit-il d’une sorte de mode basse consommation sans aucune intelligence activée ou Google et Samsung ont-ils fait de la magie avec Wear OS 3 et la nouvelle puce Exynos W920 à bord ? Je suppose qu’il faudra moins de fonctionnalités pour obtenir ce genre de vie, mais mon attention a certainement été attirée.

En ce qui concerne les autres avantages en dehors de la durée de vie de la batterie, nous avons d’autres spécifications à absorber pour les deux montres :

Montre Galaxy 4 (40 mm, 44 mm)

(40 mm, 44 mm) Montre Galaxy 4 Classique (42 mm, 46 mm)

(42 mm, 46 mm) Affiche : 1.19″ et 1.36″ (450×450, AMOLED)

: 1.19″ et 1.36″ (450×450, AMOLED) Système d’exploitation : Portez OS 3 avec One UI Watch 3.5

: Portez OS 3 avec One UI Watch 3.5 Processeur : Exynos W920

: Exynos W920 Mémoire : 1,5 Go de RAM, 16 Go de stockage

: 1,5 Go de RAM, 16 Go de stockage Connectivité : Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0, NFC

: Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0, NFC Batterie : 247mAh, 361mAh

: 247mAh, 361mAh Santé : Fréquence cardiaque, SpO2, Sommeil

: Fréquence cardiaque, SpO2, Sommeil Durabilité : 5ATM, IP68, MIL-STD-810G

: 5ATM, IP68, MIL-STD-810G Taille: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm, 45,5 x 45,5 x 11 mm

Donnez-m’en un déjà, Samsung.