La durée de l’émission de lancement épique de Big Brother révélée alors que la série emblématique revient après une pause de cinq ans

ITV a organisé un énorme spectacle marathon pour sa soirée de lancement de Big Brother la semaine prochaine.

À l’image d’une épopée à succès, le revival emblématique de la franchise ne durera pas moins de deux heures et 35 minutes.

ITV

Big Brother revient le dimanche 8 octobre avec un spectacle marathon[/caption]

À son retour le 8 octobre, Big Brother sera diffusé de 21h à 22h30 – avec le nouveau spin-off, Late & Live, diffusé entre 22h30 et 23h35.

Le lancement sera diffusé simultanément sur ITV1, ITV2 et ITVX, et se poursuivra tous les soirs, du dimanche au vendredi, pendant six semaines.

Big Brother sera co-animé par AJ Odudu et Will Best.

Précédemment présenté par Emma Willis, il a été diffusé pour la dernière fois sur Channel 5 en 2018.

Taquinant la nouvelle série, ITV a déclaré : « Big Brother : The Launch verra un nouveau groupe de colocataires soigneusement sélectionnés, de tous horizons, devenir les premiers à s’installer dans la toute nouvelle maison Big Brother à leur arrivée. la célèbre destination devant un public de studio en direct.

Le Sun avait précédemment expliqué comment les patrons diffuseraient le lancement très attendu de l’émission sur ITV1 pour lui offrir la plus grande audience possible.

Il sera télévisé depuis un tout nouvel endroit aux Garden Studios, au nord-ouest de Londres.

Des photos de drones précédentes montraient la nouvelle maison prenant forme alors que les ouvriers apportaient la touche finale au jardin.

Le tout nouveau casting de Big Brother, sélectionné par les producteurs, ne sera révélé que le soir du lancement.

Nous avons déjà expliqué à quel point il s’agit d’un groupe diversifié de personnes venant de tous horizons.

ITV

Le redémarrage sera co-animé par AJ Odudu et Will Best[/caption]