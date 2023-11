La dure vérité est que Suella Braverman n’a pratiquement aucune chance de devenir chef des conservateurs.

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

C’était une erreur de la part de Rishi Sunak de nommer Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur en premier lieu, a déclaré Gavin Barwell, L’ancien chef de cabinet de Theresa May. En effet, ainsi dit L’indépendantdans son éditorial de l’époque.

Bien que cela dépende de votre définition du terme « erreur ». Comme le dit souvent George Osborne, un autre ancien joueur devenu commentateur, la première règle en politique est de savoir compter. Sunak a compris qu’il lui fallait conclure quelques accords pour mettre la main sur les leviers du pouvoir. L’un de ces accords était avec Braverman, qui pourrait réunir un groupe restreint mais significatif de députés conservateurs, la croupe du Groupe de recherche européen des eurosceptiques autrefois redouté, qu’elle avait présidé.

Si seulement David Miliband avait fait preuve de la même compréhension en 2010, il aurait pu éviter un long détour au parti travailliste. Il aurait dû conclure un accord avec Ed Balls et lui proposer le poste de chancelier fantôme, ce qui aurait pu suffire à persuader les six députés dont David avait besoin de voter pour lui plutôt que pour son frère. Mais David voulait gagner selon ses propres conditions. Il réalisa que s’attacher à Balls aurait été une source de friction constante, reproduisant le dysfonctionnement de Blair-Brown pour une autre génération. Il aurait dû le faire de toute façon, car c’est ainsi que fonctionne la politique, et cela aurait évité un dysfonctionnement bien pire du leadership de Jeremy Corbyn.

Il en va de même pour Sunak. Évidemment, toutes les personnes bien-pensantes, y compris Barwell et (autres) Indépendant lecteurs, pensent que Braverman est un désastre en tant que ministre de l’Intérieur. Mais l’alternative, il y a 13 mois, était que Boris Johnson redevienne Premier ministre. En éliminant la faction de Braverman, Sunak a assuré que le Parti conservateur parlementaire constituerait un environnement hostile pour l’ancien Premier ministre.

C’est pourquoi Johnson s’est replié. Il disposait des nominations dont il avait besoin pour se présenter, et il aurait été susceptible de remporter le scrutin des membres du parti, mais avec moins d’un tiers des députés conservateurs inscrits à sa cause, il savait que, comme il l’a dit dans sa déclaration : “Vous ne pouvez pas gouverner efficacement sans un parti uni au Parlement.”

Une fois que Sunak était au n°10, cependant, il avait moins besoin de Braverman. Et une fois que Johnson a quitté le Parlement, en juin de cette année, on pourrait affirmer qu’il n’avait plus du tout besoin d’elle. Mais Sunak a continué à mener une politique d’aversion au risque dans la gestion de son parti parlementaire. La clique de Braverman est peut-être petite, mais il ne voulait pas la pousser à l’opposition interne s’il pouvait l’aider.

Cette semaine, les chiffres ont changé. Après Braverman Fois Dans son article, dans lequel elle faisait à nouveau référence aux « marches de la haine » et les comparait de manière confuse à l’Irlande du Nord, puis refusait d’apporter les changements exigés par Sunak, il est devenu évident qu’il serait mieux pour le gouvernement qu’elle parte plutôt que de rester. « S’il ne la limoge pas, il y aura une émeute », telle est l’une des descriptions que j’ai entendues des « sondages » des députés conservateurs effectués par les whips jeudi.

Elle était jamais populaire auprès du grand public mais son commentaire selon lequel dormir dans la rue était un « choix de vie » a provoqué la consternation bien au-delà des Barwell et Grieves au cœur tendre. Ce qui pourrait empêcher Sunak de la licencier – outre son obsession irritante pour la justice naturelle, la procédure et les convenances – c’est qu’il ne veut pas stimuler sa campagne pour devenir chef de l’opposition après les élections.

Mais c’est désormais au tour de Braverman de savoir compter. Les principes fondamentaux de la prochaine élection à la direction du Parti conservateur n’ont pas changé. Elle a besoin d’un tiers des députés pour la soutenir afin d’être inscrite sur les bulletins de vote qui reviennent aux membres du parti. Si son nom figure sur le bulletin de vote, elle a une chance de gagner – même si elle n’est pas aussi populaire auprès des conservateurs de base qu’on le pense.

Le dernier Sondage du Parti conservateur auprès d’un membre conservateurCela la place à la cinquième place parmi les ministres présents au cabinet, derrière James Cleverly, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt et Johnny Mercer.

Cependant, même pour que son nom soit présenté aux membres, elle a besoin des votes d’un nombre suffisant de ses collègues députés pour la placer parmi les deux premiers. Après les élections, ce chiffre sera probablement inférieur à celui de la dernière fois, mais il s’agit toujours d’un objectif ambitieux. Elle est arrivée sixième lors du scrutin de l’année dernière, remportant les voix de 32 députés au premier tour, soit seulement 9 pour cent du total, tombant à 27 au deuxième tour, lorsqu’elle est arrivée dernière et a été éliminée.

Le professeur Tim Bale de l’Université Queen Mary de Londres a analysé la composition idéologique du parti conservateur parlementaire selon une série de scénarios, et a constaté que peu importe le nombre de sièges perdus par les conservateurs, l’équilibre des députés qui ont soutenu les différents candidats reste à peu près le même.

Ce n’est pas une position de départ prometteuse pour une campagne à la direction de Braverman, d’autant plus que ses prises de pose ne semblent pas avoir ajouté à son nombre de partisans.

L’année dernière, ses 15 soutiens publics comprenaient Steve Baker et Sir Bernard Jenkin. Mais Boulanger « a retiré son soutien » plus tôt cette année en raison de son discours sur les gangs de toilettage – une déclaration radicale selon laquelle « les hommes anglo-pakistanais… voient les femmes d’une manière humiliée et illégitime ». Entre-temps, Monsieur Bernard Cette semaine, il a déclaré qu’il était « très regrettable que le chef de la police du Met soit soumis à la pression du gouvernement » dans un message WhatsApp adressé à ses collègues députés conservateurs.

Elle peut espérer que, libérée des contraintes de la responsabilité collective (qui n’ont jamais semblé la contraindre autant que d’autres ministres), elle sera en mesure de présenter un programme qui plaira aussi bien aux députés qu’aux membres du parti. Mon hypothèse est que, même si le gouvernement gagne à la Cour suprême mercredi, peu de demandeurs d’asile seront un jour envoyés au Rwanda et les petits bateaux continueront à affluer.

Elle a peut-être l’intention de se battre pour le leadership sur un programme de répudiation de la Convention européenne des droits de l’homme, mais ce point de vue n’est pas partagé par un nombre suffisant de députés conservateurs. Il est insensé de prédire ce qui pourrait arriver lors d’une élection à la direction qui aura probablement lieu dans un an (j’ai été frappé par Recherche américaine suggérant que les sondages d’opinion aussi éloignés de l’élection présidentielle de l’année prochaine ont un pouvoir prédictif de zéro), mais je dirais que Badenoch, Cleverly et Mordaunt recueilleraient tous plus de voix de députés que Braverman.

Le pragmatisme de Badenoch en refusant de balayer toute la législation européenne lui a fait moins de mal auprès des eurosceptiques que ne l’espérait Braverman, et l’éloignement de Badenoch de Michael Gove à cause de sa liaison avec une de ses connaissances mariées ne peut que l’aider avec les quelques Nadine Dorries restantes. ites qui considèrent Gove avec suspicion.

Si Rishi Sunak hésite à se débarrasser de son gênante ministre de l’Intérieur parce qu’il craint de stimuler sa campagne à la direction, il ne devrait pas le faire. Il sait compter. Il devrait faire ce qu’il faut.