La dure rhétorique israélienne contre les Palestiniens devient centrale dans le dossier du génocide en Afrique du Sud

TEL AVIV, Israël (AP) — Combattre les « animaux humains ». Faire de Gaza un « abattoir ». « Effacer la bande de Gaza de la surface de la terre. »

Une telle rhétorique incendiaire est un élément clé du cas de l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide devant le tribunal mondial de l’ONU, une accusation Israël nie. L’Afrique du Sud utilise ce langage – dans les commentaires des dirigeants, soldats et artistes israéliens sur les Palestiniens à Gaza depuis Attaque du Hamas le 7 octobre qui a déclenché la guerre – est la preuve de l’intention d’Israël de commettre un génocide.

Les dirigeants israéliens ont minimisé ces commentaires, et certains en Israël affirment qu’ils sont le résultat du traumatisme causé par l’attaque du Hamas.

Les groupes de défense des droits et les militants affirment qu’ils sont un sous-produit inévitable de la domination illimitée d’Israël sur les Palestiniens depuis des décennies et qu’ils se sont intensifiés au cours de cette période. la guerre. Ils affirment que de tels propos n’ont pas été contrôlés, incitant à la violence et déshumanisant les Palestiniens.

« Les paroles mènent aux actes », a déclaré Michael Sfard, un éminent avocat israélien. « Les propos qui normalisent ou légitiment les crimes graves contre les civils créent une base sociale, politique et morale permettant à d’autres de commettre de telles choses. »

Le cas du génocide contre Israël s’est ouverte la semaine dernière lors du Cour internationale de Justice à La Haye. L’Afrique du Sud cherche à prouver qu’Israël commet un génocide à Gaza et qu’Israël a l’intention spécifique de commettre un génocide. Il utilise une litanie de déclarations dures comme élément de preuve dans son cas.

LES COMMENTAIRES

Alors que l’offensive terrestre a débuté fin octobre, Premier ministre Benjamin Netanyahou a cité la Bible dans un discours télévisé : « Vous devez vous rappeler ce qu’Amalek vous a fait. » Les Amalécites étaient des persécuteurs des Israélites bibliques, et un commandement biblique dit qu’ils doivent être détruits. L’Afrique du Sud a fait valoir que ces propos démontraient l’intention d’Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens. Netanyahu a nié cela cette semaine et a déclaré qu’il faisait référence à Amalek pour décrire le Hamas et son attaque.

Deux jours après l’attaque du Hamas, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu’Israël « combattait les animaux humains », en annonçant un siège complet de Gaza.

Le vice-président de la Knesset, Nissim Vaturi, du parti au pouvoir, le Likoud, a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que les Israéliens avaient un objectif commun : « effacer la bande de Gaza de la surface de la terre ». Le ministre israélien du Patrimoine, Amichay Eliyahu, du parti d’extrême droite Pouvoir juif, a suggéré qu’Israël largue une bombe nucléaire sur Gaza et a déclaré qu’il n’y avait « aucun civil non impliqué » sur le territoire.

Des soldats israéliens filmés ont fait des remarques similaires alors qu’ils chantaient et dansaient au début de l’offensive terrestre israélienne.

Le 7 octobre, un journaliste écrivait sur X que Gaza devrait devenir « un abattoir » si les 250 personnes prises en otage par le Hamas n’ont pas été restitués.

Des responsables militaires et deux chanteurs pop israéliens sont également cités par l’Afrique du Sud pour leurs propos incendiaires.

« Le langage de la déshumanisation systémique est évident ici », a déclaré l’avocat Tembeka Ngcukaitobi au nom de l’Afrique du Sud lors d’un discours devant le tribunal. « Les propos génocidaires ne sont donc pas marginalisés. Ils s’incarnent dans la politique de l’État.

L’Afrique du Sud demande pour une série de décisions juridiquement contraignantes déclarant qu’Israël manque « à ses obligations au titre de la Convention sur le génocide » – une décision qui pourrait prendre des années – et pour une ordonnance provisoire contraignante ordonnant à Israël de cesser les hostilités, dont la décision est attendue dans les semaines à venir.

LA RÉPONSE D’ISRAËL

Défendant Israël devant le tribunal, l’avocat Malcolm Shaw a déclaré que ces remarques avaient été faites principalement par des responsables ayant peu de rôle dans la détermination de la politique israélienne, les qualifiant de « citations aléatoires » trompeuses et ayant été dans certains cas répudiées par Netanyahu.

Mais Roy Schondorf, ancien procureur général adjoint israélien, a déclaré dans une interview que ces déclarations comportaient toujours des risques, même hors contexte : « Il aurait été préférable que certaines de ces remarques n’aient pas été dites. »

Israël a fait valoir que son système judiciaire prendrait des mesures contre les propos inacceptables. Mais les critiques affirment que les déclarations contre les Palestiniens sont restées impunies ou non dénoncées. L’avocat Sfard a fait appel au procureur général du pays au début du mois au nom d’un groupe de personnalités israéliennes éminentes, exigeant de savoir pourquoi la rhétorique n’a pas été maîtrisée.

Dans une déclaration faite deux jours avant le lancement de l’affaire devant le tribunal international, le procureur général Gali Baharav-Miara a déclaré que le fait de nuire intentionnellement à des civils pourrait constituer une infraction pénale et que les autorités israéliennes examinaient plusieurs cas de ce type, sans plus de détails. Ces commentaires semblaient viser à parer aux accusations sud-africaines.

Dans l’ensemble, Israël nie avec véhémence les accusations au tribunal mondial. Israël affirme mener une guerre d’autodéfense contre le Hamas après que ce dernier ait tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils.

Les responsables israéliens affirment que le pays adhère au droit international et fait tout son possible pour protéger les civils, imputant le nombre élevé de morts au Hamas pour son intégration dans les zones civiles. Plus de 24 000 personnes ont été tuées à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Israël affirme également que c’est le Hamas qui a fait preuve d’actions génocidaires avec son attaque et d’intentions génocidaires avec son discours violent contre les Israéliens, y compris la promesse de répéter l’attaque du 7 octobre et l’engagement du groupe en faveur de la destruction d’Israël.

LE PASSAGE DE LA RHÉTORIQUE AU GRAND COURANT

La guerre est menée sous le gouvernement israélien le plus dur de tous les temps, dominé par des ministres d’extrême droite avec un long historique de remarques controversées bien avant le 7 octobre.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a un jour réclamé « effacer » une ville palestinienne de Cisjordanie. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a parlé de la suprématie de la liberté de mouvement pour les colons juifs de Cisjordanie au sujet du même droit pour les Palestiniens.

Et depuis le 7 octobre, ce type de discours est devenu de plus en plus répandu.

Les Israéliens, comme les Palestiniens, ont été endurcis par des décennies de conflit meurtrier et son sentiment d’insoluble. Certains en Israël disent le traumatismeC’est l’attaque sans précédent du Hamas qui a déclenché le discours actuel.

“L’intense traumatisme collectif a donné libre cours à l’expression de sombres sentiments de vengeance qui, dans le courant dominant, étaient moins agréables à exprimer jusqu’à aujourd’hui”, a écrit le rédacteur en chef adjoint Noa Landau dans le quotidien Haaretz. Elle a déclaré que ces déclarations reflétaient « l’air du temps social ».

Bien que peu de choses semblent avoir été faites pour faire face aux discours violents dirigés contre les Palestiniens, les citoyens palestiniens d’Israël qui ont fait preuve d’empathie envers les habitants de Gaza font face à une répression, selon Adalah, un groupe de défense des droits juridiques. La police affirme que ce discours constitue une incitation à la violence, encourage la violence ou montre un soutien à des groupes terroristes.

Adalah affirme qu’au moins 270 citoyens palestiniens d’Israël ont eu une sorte d’interaction avec les forces de l’ordre – arrestations, enquêtes ou avertissements, dont au moins 86 ont été inculpés pour délits d’expression. Certains Juifs israéliens qui ont exprimé leur sympathie pour les Palestiniens ont également été arrêtés ou sanctionnés par leurs employeurs.

Aeyal Gross, professeur de droit international à l’Université de Tel Aviv, a déclaré que la façon dont Israël répond à la rhétorique incendiaire dans le cas de l’Afrique du Sud est importante, car Israël, en tant que signataire de la Convention sur le génocide, n’a pas seulement l’interdiction de commettre un génocide, mais aussi de l’incitation au génocide.

Gross a déclaré qu’il était probablement trop tard pour qu’Israël prenne des mesures démontrant qu’il ne tolérait pas de tels discours. Punir de tels propos aurait pu envoyer au tribunal ainsi qu’à la société israélienne le message que l’État ne tolère pas les discours incendiaires.

«C’est important parce que cela aurait dit: ‘Ce n’est pas notre intention’», a-t-il déclaré. “Mais c’est aussi important parce que cela aurait signifié que nous envoyions aux soldats sur le terrain le message de ne pas agir de cette manière.”

