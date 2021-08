La dure répression de l’éducation en Chine pousse les parents et les entreprises à se démener

New Oriental est situé sur le campus de West Yintai, dans la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine, le 2 août 2021. Coûtphoto | Barcroft Médias | Getty Images

La répression soudaine du gouvernement chinois contre les entreprises d’éducation extrascolaire augmente les coûts pour de nombreux parents et jette des millions d’emplois dans l’incertitude. Dans un pays où les parents apprécient une bonne éducation – et les bonnes notes jouent un rôle démesuré dans la détermination des opportunités de carrière – des dizaines de millions d’étudiants à travers la Chine se noient chaque année dans des cours de tutorat après l’école. Mais cet été sera le dernier pour les établissements d’enseignement à vendre légalement de tels programmes de tutorat. Depuis que le gouvernement central a officiellement publié la politique dite de double réduction le mois dernier, les autorités locales de plusieurs provinces, comme le Shanxi et le Hunan, ont ordonné aux entreprises privées de suspendre les cours de tutorat en ligne et hors ligne pour les enfants de la maternelle à la 9e année. La politique indique que l’un de ses principaux objectifs est d’alléger le fardeau et l’anxiété des parents chinois qui souhaitent donner à leurs enfants une bonne éducation. Les directives se concentrent sur les neuf années d’enseignement obligatoire avant le lycée – de l’élémentaire au collège, et appellent les entreprises de tutorat académique à se restructurer en tant qu’organisations à but non lucratif. La politique interdit également à ces entreprises d’offrir des cours le week-end, les jours fériés, les vacances d’été et d’hiver, n’autorisant en fait le tutorat que les jours de semaine avec un nombre d’heures limité.

L’ampleur de la répression est « bien au-delà des attentes », a déclaré Alan Wang, analyste en charge de l’éducation chez Harvest Fund Management, gestionnaire d’actifs basé à Pékin. L’industrie se préparait à certaines réglementations, mais elle ne s’attendait pas à une ordonnance de restructuration comprenant une interdiction des cotations publiques, rendant le secteur fondamentalement « non investissable », a-t-il déclaré en mandarin, selon une traduction de CNBC. Certains parents continueront de payer pour les cours de tutorat qu’ils peuvent trouver, ce qui augmentera les coûts, a-t-il ajouté. Les entretiens de CNBC dans le secteur de l’éducation révèlent que la nouvelle réglementation a choqué les parents et laissé les entreprises en difficulté, alors que des millions d’employés se préparaient à des pertes d’emplois.

Les parents chinois se bousculent pour des options

Si le gouvernement local de Pékin interdit les institutions de tutorat extrascolaire, une mère du nom de Zhang a déclaré qu’elle envisagerait de former un petit groupe avec d’autres parents pour engager des tuteurs privés pour leurs enfants. Cela signifie que les taux horaires augmenteront et que les parents paieront moins de dépôts initiaux que s’ils étaient passés par une institution, a déclaré Zhang, qui a refusé de partager son prénom pour des raisons de confidentialité. Zhang a déclaré qu’elle n’épargnerait aucun effort pour investir pour aider ses deux enfants à concourir pour une éducation de haute qualité « très limitée » en Chine. La famille vit dans le meilleur district scolaire public de Haidian, à Pékin, et l’aîné, qui doit commencer le collège à l’automne, passe environ trois heures par jour à des cours de groupe en ligne et une ou deux heures de cours particuliers. une semaine. C’est moins que ses pairs du district, qui étudient toute la journée ou au moins une demi-journée pendant les vacances d’été, a déclaré Zhang. Son plus jeune enfant, qui vient de terminer sa première année d’école primaire, passe environ une demi-heure par jour à des cours collectifs en ligne. Zhang avait espéré inscrire sa fille à plus de cours de tutorat hors ligne, car regarder l’écran endommage sa vue. Mais la dernière répression signifie que ce sera presque impossible. « Je pense que cette approche est une sorte de taille unique », a déclaré Zhang en mandarin, selon une traduction de CNBC.

Le tutorat après l’école peut être coûteux, mais de nombreux parents se sentent obligés d’inscrire leurs enfants afin qu’ils aient une chance dans le système très compétitif des examens d’entrée à l’université. Luna Cheng élève sa fille de 13 ans dans le quartier Jing’an du centre-ville de Shanghai. Elle a déclaré à CNBC qu’elle avait payé environ 5 000 yuans (774 $) pour un cours d’été de deux semaines avec environ 20 autres étudiants, comprenant trois heures par jour de mathématiques. C’est une somme considérable pour la plupart des ménages, qui font également face à des coûts de logement élevés. Un cours de 5 000 yuans représente environ 71% du revenu disponible mensuel moyen de 7 058 yuans pour les résidents urbains de Shanghai, selon données officielles pour cette année. Mais le même cours dépasserait de loin le revenu disponible mensuel moyen de 3 756 yuans pour les résidents ruraux travaillant à Shanghai, ont montré les données, bien que les travailleurs ruraux aient vu leurs revenus augmenter plus rapidement que ceux des villes. A Pékin, le taux horaire d’un cours privé en tête-à-tête varie anecdotiquement d’environ 500 yuans à 2000 yuans. Malgré le coût, Cheng a déclaré qu’elle souhaitait inscrire sa fille à plus de cours cet été, mais que sa fille ne voulait pas s’inscrire. « Je suis un peu anxieux », a déclaré Cheng. Sa fille commencera les cours de physique à l’automne, et Cheng estime que 90% de ses camarades de classe étudieront pendant les vacances d’été. Sans temps d’étude supplémentaire après l’école, a déclaré Cheng elle a peur que sa fille ne puisse pas rattraper son retard, et encore moins exceller dans la nouvelle matière. De telles craintes poussent les parents chinois à dépenser beaucoup pour les cours particuliers après l’école et contribuent à alimenter une industrie en plein essor. Selon un Rapport 2020 d’Oliver Wyman, la taille du marché du tutorat extrascolaire en Chine pour les élèves de la maternelle à la 12e année a atteint 800 milliards de yuans (123,7 milliards de dollars) en 2019. Le cabinet de conseil a prédit que le marché atteindrait 1 000 milliards de yuans d’ici 2025. La croissance a encore été accélérée par la pandémie de Covid-19, en particulier pour les cours particuliers en ligne. La nouvelle politique peut en fait avoir des effets négatifs à court terme, d’autant plus que les familles les plus pauvres envoient généralement leurs enfants dans des écoles de tutorat uniquement à cause de la pression des pairs, a déclaré lundi à CNBC Claudia Wang, associée chez Oliver Wyman et responsable de la pratique de l’éducation en Asie de l’entreprise. . « Maintenant, ils ont probablement abandonné », a-t-elle déclaré.

Des millions d’emplois menacés

Les conséquences vont bien au-delà des propriétaires d’entreprise et des parents : l’avenir de millions de travailleurs est également en jeu. Alors que les entreprises éducatives luttent pour se conformer aux nouvelles politiques, de nombreuses entreprises seront probablement obligées de fermer. L’industrie des services d’éducation fournit environ 10 millions d’emplois en Chine, selon un rapport de janvier de l’Université normale de Pékin et de TAL Education en 2021. Les centres de tutorat axés sur des sujets académiques devraient basculer vers un autre secteur dès que possible, a déclaré Citic Securities, une grande banque d’investissement chinoise, dans une note envoyée à ses clients le 23 juillet. La « double réduction » n’est qu’un début, et d’autres politiques de soutien viendront réglementer l’enseignement obligatoire de neuf ans, a déclaré Citic Securities. Les analystes ont déclaré que les risques pour les entreprises liées à l’enseignement secondaire ne sont pas élevés pour le moment.

Un cadre supérieur de 17 Education & Technology Group – une société de tutorat parascolaire cotée aux États-Unis en Chine – a déclaré à CNBC que l’entreprise prévoyait de réduire de moitié le nombre d’employés. La source a demandé à démissionner lorsque le gouvernement central a publié sa politique sévère sur le secteur, mais a choisi de rester plus longtemps pour aider l’entreprise à faire pivoter ses activités. Cependant, « personne ne sait vraiment comment », a-t-il déclaré en mandarin, selon une traduction de CNBC. D’autres géants de l’industrie de l’éducation se prépareraient à une réduction de 30 à 70 % de leur main-d’œuvre, selon la manière dont les autorités locales appliquent la réglementation du gouvernement central et dans quelle mesure l’entreprise dépend des revenus des cours particuliers d’élèves de la maternelle à la 9e année. L’interdiction des cours particuliers le week-end et les vacances d’été ou d’hiver nuit particulièrement aux entreprises, car ces cours représentent plus de 65% des heures de cours pour la plupart des entreprises privées de soutien scolaire après l’école, a déclaré la source. L’interdiction de ces cours signifie que la majorité des employés ne seront plus nécessaires. À la suite de licenciements potentiels, Chen Xiangdong, fondateur et PDG de Gaotu, a déclaré dans une lettre aux employés la semaine dernière qu’il était « très, très désolé que nous devions prendre cette décision difficile », selon un rapport de Les médias financiers chinois Lei News. Cependant, Wang, l’analyste de Harvest Fund Management, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à beaucoup de retombées des pertes d’emplois potentielles, car le gouvernement aurait probablement déjà pris en compte les questions d’emploi avant de prendre la décision politique.

Les actions cotées aux États-Unis plongent

Certaines des plus grandes sociétés chinoises de tutorat extrascolaire — sociétés cotées aux États-Unis Gaotu Techedu, New Oriental et TAL Education – connaissaient un boom commercial avant la répression estivale. Ces trois géants du tutorat ont enregistré une croissance à deux chiffres dans les derniers rapports de résultats trimestriels. Au cours du trimestre se terminant le 28 février, Nouvel oriental enregistré une augmentation de 29% en glissement annuel des revenus nets à 1,19 milliard de dollars, avec des inscriptions d’étudiants dans des cours de tutorat et de préparation aux tests de matières académiques augmentant de 43% pour atteindre près de 2,3 millions d’inscriptions. Durant la même période, Chiffre d’affaires net de TAL a augmenté de 58,9 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 1,36 milliard de dollars. Gaotu a déclaré que les revenus nets avaient augmenté de 49,5% en glissement annuel pour le trimestre clos le 31 mars.