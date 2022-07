La Durand Cup sera disputée en Assam et au Manipur avec le Bengale occidental

Le comité d’organisation de la Coupe Durand a annoncé samedi que le tournoi de football entrera pour la première fois dans l’Assam et le Manipur avec sa 131e édition.

Outre CalcuttaGuwahati et Imphal seront les villes hôtes du tournoi à partir du 16 août.

Le Vivekananda Yuba Bharati Krirangan accueillera la finale le 18 septembre.

Le nombre d’équipes est passé de 16 à 20.

Le stade Indira Gandhi Athletic à Guwahati et le stade Khuman Lampak d’Imphal seront les nouveaux hôtes du tournoi aux côtés du Kishore Bharati Krirangan à Kolkata et du stade Naihati dans le district North 24-Paraganas du Bengale occidental.

Le VYBK accueillera 10 matchs, dont le derby d’ouverture entre l’ATK Mohun Bagan et le Bengale oriental, ainsi que les sept matchs à élimination directe.

Guwahati et Imphal accueilleront l’un des quatre groupes et un total de 10 matchs chacun.

Le lieutenant-général KK Repswal, qui est également président du comité d’organisation du tournoi, a déclaré : « Nous avions exprimé l’année dernière que nous voulions étendre la portée de la Coupe Durand et nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu atteindre le but. idem cette année. Cela n’aurait pas été possible sans le soutien enthousiaste et proactif des trois gouvernements des États.

“Outre les nouvelles villes hôtes et les nouveaux sites, la 131e Coupe Durand verra de nombreuses autres premières, notamment la participation de toutes les équipes de l’ISL, une équipe du Rajasthan et également pour la toute première fois une tournée du trophée dans quatre villes pour renforcer le soutien au tournoi et engager plus de fans », a-t-il conclu.

Cette édition verra également le retour des spectateurs sur toute la durée du tournoi pour la première fois après la pandémie de COVID-19.

