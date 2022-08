La Durand Cup apporte quelque chose de “nouveau”, ainsi que la machine à sous de la Coupe AFC dans la 131e édition

La 131e édition du Coupe Durandle plus ancien tournoi de football d’Asie et le troisième plus ancien du monde, promet quelque chose de nouveau pour le beau jeu en Inde.

De nouvelles équipes et de nouveaux sites ajoutent au glamour et au prestige de la compétition héritée car elle prétend être une plus grande partie du calendrier du football indien. En effet, la Durand Cup 2022 sera le deuxième tournoi qualificatif pour la Coupe AFC, une première pour le tournoi séculaire.

Retenez votre souffle et scellez vos cœurs alors que nous arrivons dans votre ville avec l’esprit qui nous unit tous… .The vous apporte le teaser officiel de la chanson thème qui capture l’amour pour la plus ancienne compétition de football et le zèle pour pic.twitter.com/k0xWjlT8qM – Coupe Durand (@thedurandcup) 12 août 2022

La prochaine édition de la Coupe Durand offre non seulement aux équipes la possibilité de gagner de l’argenterie avant le début de la saison régulière, mais contribue également à augmenter le nombre de matchs pour les joueurs, ce qui a été la demande des joueurs, des entraîneurs et des les fans depuis un certain temps.

La Confédération asiatique de football avait déterminé que la Coupe Durand, en pré-saison, et la Super Coupe, en séries éliminatoires, sont deux compétitions conformes aux directives de leur manuel d’entrée qui obligent les clubs à jouer un minimum de 27 matchs sur huit mois. .

Cette fois, la Coupe Durand se jouera sur cinq sites répartis dans trois États – Bengale occidental, Assam et Manipur. Les 20 équipes – les 11 équipes de la Super League indienne, cinq équipes de la I-League et quatre des forces armées indiennes – ont été réparties en quatre groupes de cinq avec six équipes bénéficiant de l’avantage à domicile en phase de groupes – Mohammedan SC, East Bengal FC et ATK Mohun Bagan à Kolkata, TRAU et NEROCA à Imphal et NorthEast United à Guwahati. Les matchs des groupes A et B se joueront à Kolkata, le groupe C se tenant à Manipur et le groupe D à Guwahati.

Voici les groupes et les matchs-









Aux côtés du Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, qui accueillera l’ouverture et la finale le 18 septembre, et du Kishore Bharati Krirangan à Kolkata, le Naihati Stadium dans le quartier North 24-Parganas du Bengale occidental, la Coupe Durand se jouera également dans l’Indira de Guwahati. Gandhi Athletic Stadium et le stade Khuman Lampak d’Imphal.

Le lieutenant-général KK Repswal, SM CSM, chef d’état-major du Commandement de l’Est et président du comité d’organisation du tournoi, a affirmé que le tournoi pourrait bientôt accueillir 24 à 28 équipes si le temps le permet.

De plus, cette nouveauté est que tous les matchs, y compris les phases de groupes et éliminatoires, seront télévisés exclusivement sur Sports18 et la diffusion en direct de ceux-ci sera sur Voot.

