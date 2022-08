La durabilité par la durabilité, l’engagement de Samsung sur 20 ans – Samsung Global Newsroom

Lors de Bespoke Home 2022 en juin, Samsung a présenté sa vision de solutions durables à domicile basée sur le concept Bespoke d’appareils flexibles qui s’adaptent pour fournir des solutions de soins à domicile efficaces à mesure que la vie évolue. Ce concept comprend la réduction des déchets en prolongeant la durée de vie des appareils Samsung grâce à la fiabilité, car le remplacement fréquent des appareils ménagers coûte non seulement du temps et de l’énergie, mais produit également des déchets physiques. Samsung lutte davantage contre ce gaspillage avec des solutions durables basées sur la durabilité soutenues par la garantie de 20 ans de l’entreprise.1 pour les technologies d’onduleurs numériques2 dans sa laveuse, sécheuse et réfrigérateur, entrée en vigueur le 1er juillet.

Investir dans la qualité

Samsung se consacre à fournir des appareils durables de haute qualité qui améliorent la vie des utilisateurs à la maison, et la garantie de 20 ans sur les composants clés des gros appareils électroménagers en est la preuve.

Alors que la garantie a initialement commencé comme une garantie de 10 ans pour l’Europe et les États-Unis, cette augmentation jusqu’à 20 ans reflète la confiance et l’engagement de Samsung envers ses produits.

Le début de cet engagement a commencé par la recherche et le développement. Grâce à des décennies d’investissements continus, Samsung est en mesure d’offrir aux consommateurs des appareils qui associent les technologies Samsung les plus avancées à de superbes designs qui rehaussent l’expérience de la maison. Ceci est démontré par les derniers appareils de cuisine et de vie.

Des réfrigérateurs aux laveuses, chaque produit Samsung passe par une phase d’assurance qualité rigoureuse au cours de laquelle les produits sont testés pour s’assurer qu’ils fonctionneront correctement pendant de nombreuses années. Ce processus est l’une des principales raisons pour lesquelles les produits Samsung sont reconnus pour leur qualité.

Les technologies d’onduleur numérique (DIT) de Samsung, en particulier, sont le résultat de l’investissement de l’entreprise dans la qualité.

Durabilité dérivée de décennies d’innovation

La technologie des onduleurs numériques est un composant essentiel des appareils qu’ils alimentent. S’appuyant sur plus de 25 ans de recherche et développement, DIT affecte tout, de l’efficacité énergétique à la performance ainsi que la durabilité des gros appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs et les machines à laver. Ainsi, la protection de l’intégrité de ce composant principal, avec une garantie de 20 ans, prolonge la période d’utilisation des appareils, offre la tranquillité d’esprit aux utilisateurs grâce à la fiabilité et réduit les déchets environnementaux. Pour mieux comprendre, découvrons ce que sont les onduleurs numériques et comment ils fonctionnent.

Dans les machines à laver, le DIT se présente sous la forme d’un moteur à onduleur numérique (DIM) utilisé pour faire tourner et pulser le tambour de la machine à laver pendant les cycles de lavage. Les décennies de recherche et d’ingénierie experte de Samsung signifient que ses DIM sont plus avancés à plusieurs égards par rapport à ceux que l’on trouve dans les laveuses traditionnelles.

Les onduleurs numériques de Samsung offrent plus de précision et de puissance tout en produisant moins de bruit et de vibrations.3 Pour les utilisateurs, une précision et une puissance améliorées signifient un lavage du linge plus rapide et plus efficace, tandis que la réduction du bruit et des vibrations signifie qu’ils peuvent faire leur lessive à tout moment, de jour comme de nuit, sans se soucier de déranger les membres de la famille. Encore impressionnant, le fonctionnement stable et fluide de la technologie d’onduleur numérique rend les machines à laver Samsung plus durables dans le temps en réduisant les dommages causés par une utilisation intensive.

Dans les réfrigérateurs, la technologie à onduleur numérique prend la forme de compresseurs à onduleur numérique (DIC) qui agissent comme le cœur de l’unité, faisant circuler l’air froid dans les compartiments. Le DIC de Samsung ajuste intelligemment sa puissance en fonction des circonstances au lieu de simplement s’allumer et s’éteindre.

En pratique, cela signifie que les réfrigérateurs fonctionnent à des réglages de puissance plus élevés pendant les périodes de forte utilisation, comme pendant la journée, et fonctionnent à des réglages de puissance réduits, ce qui permet d’économiser de l’énergie pendant les périodes de faible utilisation, comme la nuit. Le DIC intelligemment efficace peut également s’ajuster progressivement en se déplaçant le long de l’échelle de réglage de la puissance pour économiser de l’énergie et prolonger la durée de vie du réfrigérateur en réduisant les cycles de marche et d’arrêt.

Quelle que soit leur utilisation, les technologies d’onduleurs de Samsung se distinguent par une durabilité reconnue. Les technologies d’onduleur numérique dans les réfrigérateurs et les laveuses ont été certifiées4 par l’équipe d’ingénieurs du Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un institut de test tiers indépendant créé en 1893, réputé pour ses normes élevées. Après plus de 4 000 cycles de tests, la laveuse Samsung avec DIT a reçu la marque VDE indiquant la sécurité et la qualité.

En appliquant la garantie aux technologies d’onduleurs numériques de Samsung, l’entreprise s’engage auprès de ses utilisateurs à fournir une valeur ajoutée pour les années à venir. Honorer cet engagement signifie que pendant la production de l’appareil ou même après, les pièces nécessaires à l’entretien et à la maintenance des DIT seront disponibles pendant 20 ans. Les utilisateurs peuvent être assurés de savoir que le service Samsung utilisant des produits fabriqués par Samsung sera là quand ils en auront besoin.

Créer des solutions durables pour la durabilité au quotidien

Samsung pense que la véritable durabilité commence à la maison, car de petits choix faits chaque jour peuvent avoir de grands impacts sur la planète. Avec des solutions innovantes intégrées dans ses appareils de cuisine et de vie, soutenues par la garantie de 20 ans, Samsung recherche largement des solutions durables pour la maison.

1 La garantie de 20 ans s’applique uniquement aux moteurs et compresseurs à onduleur des réfrigérateurs, lave-linge et sèche-linge vendus dans l’UE à partir de juillet 2022, en plus des moteurs et compresseurs à onduleur numérique présents dans les réfrigérateurs et les lave-linge vendus aux États-Unis.

2 La garantie de 20 ans sur les technologies d’onduleur numérique (moteur/compresseur) s’applique uniquement aux réfrigérateurs et machines à laver fabriqués par Samsung et les fabricants sous-traitants. La garantie de 20 ans ne s’applique pas aux produits sous-traités.

3 Généralement, le niveau de réduction du bruit est de 5 dBA et 3 dBA pour les cycles de lavage et d’essorage respectivement. Les données sont basées sur l’étiquette ERP, F500 8 kg 1400 tr/min WF80F5E5P4W avec un moteur à onduleur numérique et Vistula 8 kg 1400 tr/min WF1804WPC avec un moteur universel.

4 Décerné par l’Association des technologies électriques, électroniques et de l’information en Allemagne (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE). La durée de vie réelle peut varier en fonction des circonstances d’utilisation. Certification VDE accordée uniquement à des modèles de réfrigérateurs Samsung spécifiques.