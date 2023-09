La Duquesne Light Company se prépare à une éventuelle grève

Un syndicat représentant les travailleurs de la Duquesne Light Company a voté mardi soir pour autoriser une grève contre le fournisseur d’électricité. Le vote, 711-14, a déclenché le processus d’un éventuel débrayage samedi. Selon l’entreprise, le contrat actuel des membres de la FIOE La section locale 29 expire à la fin de ce mois et le syndicat travaille à la renégocier. DLC a déclaré plus tôt dans la journée que la décision de mardi soir ne signifierait pas un débrayage immédiat. Cependant, dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle « activait des plans de continuité opérationnelle au cas où un accord ne pourrait pas être conclu d’ici l’expiration du contrat actuel, le 30 septembre ». La dernière fois que les travailleurs du DLC ont menacé de débrayer, c’était en septembre 2019. Dans un courriel adressé mercredi à Action News 4 de Pittsburgh, Josh Ewing, directeur commercial de la section locale 29 de la FIOE, a déclaré : « Le syndicat continue de négocier, de bonne foi, pour parvenir à un accord juste et équitable. accord équitable avec Duquesne Light Company. La FIOE 29 n’a aucun intérêt à négocier ce contrat par le biais des médias. Restez avec Action News 4 de Pittsburgh pour les mises à jour. Téléchargez l’application mobile WTAE pour rester connecté aux dernières nouvelles.

Un syndicat représentant les travailleurs de la Duquesne Light Company a voté mardi soir en faveur d’une grève contre le fournisseur d’électricité. Le vote, 711-14, met en branle le processus d’un éventuel débrayage samedi. Selon l’entreprise, le contrat actuel des membres de la section locale 29 de la FIOE expire à la fin de ce mois et le syndicat s’efforce de le renégocier. DLC a déclaré plus tôt dans la journée que la décision de mardi soir ne signifierait pas un débrayage immédiat. Cependant, dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle « activait des plans de continuité opérationnelle au cas où un accord ne pourrait pas être conclu d’ici l’expiration du contrat actuel, le 30 septembre ». La dernière fois que les travailleurs du DLC ont menacé de se retirer, c’était en septembre 2019. Dans un courriel adressé mercredi à Action News 4 de Pittsburgh, Josh Ewing, directeur commercial de la section locale 29 de la FIOE, a déclaré : « Le syndicat continue de négocier, de bonne foi, pour parvenir à un accord juste et équitable avec la Duquesne Light Company. La FIOE 29 n’a aucun intérêt à négocier. ce contrat à travers les médias. » Ceci est une histoire en développement. Restez avec Action News 4 de Pittsburgh pour les mises à jour. Téléchargez l’application mobile WTAE pour rester connecté aux dernières nouvelles.