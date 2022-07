La dupe fluide de la robe orange de Taylor Swift : Shop – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Smeal/Shutterstock

Appel à tous les Swifties : Vous voudrez peut-être vérifier cela. Taylor Swift a récemment été repéré dans un Publication Instagram avec le meilleur ami de longue date Selena Gomez. Les deux célébraient l’étape majeure qui est le 30e anniversaire de Selena. Nous adorons voir les meilleures amies ensemble et cela nous a donné toutes les vibrations d’amitié entre filles que nous pourrions souhaiter, mais il y avait autre chose à propos de la photo qui le rendait vraiment spécial – La robe de Taylor.

Selena était magnifique, bien sûr, vêtue d’une robe plissée Gucci avec un prix élevé. Bien que nous ayons adoré la tenue de la fille d’anniversaire, celle de Taylor robe est un peu plus haut de gamme (et dans notre gamme de prix).

Nous aimons les motifs amusants et séduisants robe, et cette robe midi à imprimé patchwork est très accrocheuse et unique. Nous avons trouvé une robe similaire pour que vous puissiez prendre ce look et créer votre propre version

Cette robe est comme un croisement entre boho et cottage core. Nous aimons le look boho fluide et volanté, en même temps nous apprécions les manches bouffantes et l’encolure carrée que nous voyons souvent dans les coupes de base de cottage. Ce qui en fait un véritable style patchwork, c’est la variété des motifs floraux que l’on voit sur la robe. Quelle que soit la palette de couleurs que vous choisissez, chaque robe présente différents motifs floraux uniques, mais qui vont de pair sans effort.

Robes mi-longues sont à la mode. Ce style de robe est devenu un incontournable du style estival. Il donne un look modeste et est super confortable grâce à sa fluidité. Cela nous donne une ambiance vintage tout en ayant un look globalement moderne. Vraiment le meilleur des deux mondes.

Tu peux basculer cette robe, comme Swift l’a fait, lors d’une fête d’anniversaire, d’un brunch l’après-midi ou d’un voyage au marché fermier. Emportez-le avec vous en vacances pour donner toutes les vibrations bohèmes de la plage. Vous pouvez adopter une approche décontractée et porter vos sandales préférées ou l’habiller d’un cran et porter une paire de talons ou de compensées. Quelle que soit la façon dont vous décidez de porter cette robe, vous pouvez facilement personnaliser le look.

Taylor Swift est connue pour beaucoup de choses, de son talent musical à son sens aigu du style. Avec toute la croissance que nous avons vue de la part de la chanteuse au fil des ans, son sens de la mode en évolution a été l’un des plus amusants à regarder. Prenez une page du livre (de chansons) de Taylor et accrochez-vous à cette magnifique robe patchwork. Oh, et heureux en retard à Selena !