La duchesse Sophie entre dans l’histoire en tant que membre de la famille royale

La duchesse Sophie est entrée dans l’histoire en tant que membre de la famille royale après la visite de la duchesse d’Édimbourg en République du Tchad.

Selon le palais, Sophie s’est rendue en République du Tchad, devenant ainsi le premier membre de la famille royale à visiter officiellement le pays.

En tant que championne mondiale du programme Femmes, Paix et Sécurité et partisane de l’Initiative britannique de prévention des violences sexuelles dans les conflits (PSVI), la duchesse s’est rendue au Tchad pour constater par elle-même l’impact du conflit au Soudan, en particulier sur les femmes et les filles, et pour contribuer à attirer l’attention sur la détérioration de la situation qui affecte le Tchad et la région dans son ensemble.

Au cours de sa visite, elle s’est rendue à Adré, une ville située à 400 mètres de la frontière avec le Soudan, qui accueille actuellement environ 400 nouveaux arrivants en provenance du Soudan par jour.

Au point d’enregistrement des réfugiés à la frontière, Sophie a rencontré des travailleurs humanitaires de l’UNICEF, du HCR, de la Commission nationale tchadienne pour l’accueil et la réintégration des réfugiés et des rapatriés, de la Croix-Rouge tchadienne et de Médecins Sans Frontières pour connaître leur rôle dans l’accompagnement, l’enregistrement et la relocalisation des réfugiés fuyant la frontière. le conflit.

La duchesse a également rencontré des réfugiés, notamment des femmes et des enfants, qui avaient récemment fui le Soudan.