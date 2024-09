La duchesse Sophie canalise la princesse Diana lors d’une nouvelle interview passionnée

Il faudrait un village pour combler le vide du feu la princesse Dianamais Duchesse Sophie essaie quand même.

Cette semaine, la duchesse d’Édimbourg, 59 ans, s’est rendue en Tanzanie pour un voyage en solo de cinq jours. La famille royale a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel, dans laquelle Sophie est assise pour une interview poignante dans laquelle elle discute de l’objectif d’éliminer la cécité évitable. Semblable à la défunte princesse Diana, notoirement concentrée sur les efforts philanthropiques tels que l’élimination des mines terrestres (également en Afrique), la duchesse Sophie s’est lancée dans ses propres efforts caritatifs en Tanzanie. Le royal était posé, bien parlé et extrêmement passionné tout au long de la conversation (ce qui rappelle les précédentes interviews de Diana concernant les œuvres caritatives et les causes importantes).

« Je suis ici pour me concentrer sur les problèmes de cécité évitable, ce qui est en fait ce qui m’a amenée ici en premier lieu », a-t-elle déclaré dans le clip.

La duchesse a ensuite expliqué pourquoi elle est si passionnée par ce sujet : « Cela m’intéressait parce que les solutions sont là. C’est une question de volonté.»

Elle a poursuivi : « Je dois dire que je suis très heureuse de revenir et de voir le travail incroyable qui a été réalisé ici en Tanzanie. De nombreuses façons de traiter certains de ces problèmes ont un impact non seulement sur la maladie que vous essayez de traiter, mais elles ont également un impact positif sur d’autres maladies. C’est donc gagnant-gagnant.

Le royal a conclu l’entretien avec une lueur d’espoir pour l’avenir : «[I’m] nous effectuons quelques visites sur le terrain pour voir ce que nous faisons pour essayer d’éliminer la cécité due au trachome, ce que la Tanzanie est si proche d’être en mesure d’atteindre. Ce qui est vraiment excitant.

Continuez votre excellent travail, Sophie.

