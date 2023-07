La duchesse Sarah Ferguson garde la mémoire de la reine Elizabeth vivante avec un geste doux après un diagnostic de cancer

Sarah Ferguson garde la mémoire de la reine Elizabeth II près de son cœur après avoir annoncé qu’elle avait été diagnostiquée d’un cancer du sein.

La duchesse d’York, connue sous le nom de « Fergie », s’est rendue mardi sur les réseaux sociaux pour partager un doux moment en souvenir du monarque britannique.

« J’ai emmené les 7 toutous hier là où feu Sa Majesté la reine Elizabeth les promenait. C’était merveilleux d’avoir un moment inoubliable », a-t-elle écrit sur son Instagram, faisant référence aux deux corgis qui appartenaient autrefois à la défunte reine et au cinq terriers Norfolk qu’elle partage avec son ex-mari, le prince Andrew.

LA DUCHESSE SARAH FERGUSON A DIAGNOSTIQUÉ UN CANCER DU SEIN

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST

Ferguson, qui était auparavant mariée au prince Andrew, a accompagné sa légende de photos de plusieurs fleurs épanouies et colorées.

La co-animatrice du podcast « Tea Talks with the Duchess & Sarah » a terminé sa publication sur Instagram en disant qu’elle prévoyait de « parler de la gestion du chagrin, de gagner en force et de toutes les petites étapes que nous devons franchir pour récupérer », dans son émission jeudi.

L’hommage de la femme de 63 ans à la reine Elizabeth intervient après l’annonce de son diagnostic de cancer du sein.

« Sarah, duchesse d’York a récemment reçu un diagnostic de cancer du sein précoce détecté lors d’une mammographie de routine », ont confirmé les représentants de Ferguson à Fox News Digital en juin.

Ferguson n’avait aucun symptôme avant le diagnostic.

« Elle a été informée qu’elle devait subir une intervention chirurgicale, qui s’est déroulée avec succès. »

LA DUCHESSE SARAH FERGUSON PARTAGE UNE MISE À JOUR SUR LA SANTÉ APRÈS AVOIR SUBI UNE CHIRURGIE SUITE À UN DIAGNOSTIC DU CANCER DU SEIN

Son représentant a ajouté à l’époque : « La duchesse reçoit les meilleurs soins médicaux et ses médecins lui ont dit que le pronostic était bon. Elle récupère maintenant avec sa famille. »

La semaine dernière, Ferguson a parlé de son rétablissement après avoir subi une seule mastectomie et chirurgie de reconstruction mammaire.

Ferguson a réfléchi à sa récupération après la procédure de huit heures.

« C’est vraiment extraordinaire de se réconcilier avec un nouveau vous », a-t-elle déclaré dans l’épisode sorti le 5 juillet.

Ferguson a expliqué qu’elle se considère « très chanceuse » d’avoir attrapé le cancer avant qu’il ne se propage.

« [It] n’est pas entré dans mes ganglions lymphatiques et je n’ai pas besoin de chimio, de radiothérapie ou de tamoxifène », a-t-elle déclaré.

Ferguson a ajouté: « Mon travail consiste à sortir fort, en bonne santé et à continuer de faire passer le mot. »

Pendant ce temps, après la mort de la reine en septembre à l’âge de 96 ans, un porte-parole du palais a confirmé que ses deux corgis survivants, Sandy et Muick (prononcé « Mick ») vivraient avec Ferguson et son ex-mari. Les cabots bien-aimés ont été offerts à la reine par le couple, ainsi que leurs filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

À L’INTÉRIEUR DE LA RELATION UNIQUE ET ÉTROITE DE LA REINE ELIZABETH II ET DE SARAH FERGUSON

En mars, Ferguson a déclaré à Fox News Digital que la reine Elizabeth II, qu’elle a autrefois décrite comme son « idole totale », l’a inspirée au fil des ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’adorais nos promenades avec les chiens », a-t-elle déclaré. « Lors de nos promenades, nous parlions des jardins et de ce qui fleurit. Elle avait juste la meilleure imagination chaque fois que je lui parlais de mon dernier livre pour enfants. Elle sautait directement dans l’histoire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les corgis étaient les compagnons constants de la reine depuis qu’elle était enfant. Son amour pour la race a commencé en 1933 lorsque son père, le roi George VI, a ramené à la maison un corgi gallois de Pembroke qu’ils ont nommé Dookie. Au cours de sa vie, la reine en possédait près de 30 et elles sont devenues une partie de sa personnalité publique. La princesse Diana les appelait autrefois un « tapis en mouvement », toujours aux côtés de sa belle-mère.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.