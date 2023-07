La duchesse Sarah Ferguson fait le point sur sa santé après avoir subi une intervention chirurgicale à la suite d’un diagnostic de cancer du sein

Sarah Ferguson a parlé de son rétablissement après avoir subi une seule mastectomie et chirurgie de reconstruction mammaire.

Le mois dernier, la duchesse d’York, âgée de 63 ans, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein à un stade précoce. Lors d’un épisode de son podcast « Tea Talks » avec Sarah Thompson qui a été enregistré une semaine après son opération, Ferguson a réfléchi à la récupération après la procédure de huit heures.

« C’est vraiment extraordinaire de se réconcilier avec un nouveau vous », a-t-elle déclaré dans l’épisode sorti le 5 juillet.

Ferguson a poursuivi: « C’est extraordinaire. Vous ne pouvez tout simplement pas être complaisant avec vous-même ou la vie ou à quel point vous avez de la chance. »

LA DUCHESSE SARAH FERGUSON A DIAGNOSTIQUÉ UN CANCER DU SEIN

L’auteur de « Her Heart for a Compass » a rappelé que son médecin avait vu une « ombre » lorsqu’elle est allée passer une mammographie de routine. Ferguson a déclaré qu’elle s’était ensuite rendue au Royal Free Hospital de Londres où elle « avait mis un produit de contraste dans mon bras » afin que les médecins puissent examiner l’ombre plus en détail. Par la suite, la duchesse a déclaré qu’elle avait visité l’hôpital du roi Édouard VII à Londres.

« Du trajet du Royal Free au VII, j’ai en quelque sorte regardé la mastectomie », se souvient Ferguson. « Et puis la pathologie est revenue quelques jours plus tard et puis, bien sûr, votre esprit est déjà parti dans tous les sens. Et puis [I] recevoir un texto disant : « Nous pensons que c’est une mastectomie ». Ensuite, votre esprit joue plus de tours. Et puis vous allez rencontrer le chirurgien reconstructeur et vous pensez soudainement, ‘OK, nous pouvons le faire.' »

Ferguson a expliqué qu’elle avait subi un lambeau DIEP, un type de chirurgie reconstructive qui utilise la peau et la graisse de l’abdomen d’une femme pour créer un nouveau sein après une mastectomie. Elle a dit qu’elle était « très chanceuse » d’avoir pu subir la chirurgie reconstructive immédiatement après la mastectomie.

La personnalité de la télévision a admis qu’elle était devenue nerveuse lors de son admission à l’hôpital avant l’opération.

« Quand je suis entré le jour, je suis entré directement dans les soins intensifs. Et cela m’a fait un peu vaciller », a déclaré Ferguson.

Thompson a rappelé qu’elle et Ferguson envoyaient des SMS avant et après l’opération. « Quand tu m’as envoyé ta photo le soir, tu sortais », se souvient Thompson. « Je veux dire, personne n’avait l’air aussi bien en sortant de la chirurgie, mais tu étais incroyable. Mais c’était un soulagement. »

« Ce joli sourire de morphine que j’avais », a plaisanté Ferguson.

« Je bavardais », a-t-elle ajouté. « Je n’arrêtais pas d’enlever mon masque à oxygène et de dire : ‘Désolé ! C’est la morphine.’ Je me suis enfui en parlant d’une charge absolue de détritus. »

Ferguson a exprimé sa gratitude aux infirmières « incroyables » qui ont pris soin d’elle et a noté qu’elle avait écrit à « chacune d’entre elles ».

Elle a également exhorté ses auditeurs à être proactifs quant à leur santé. « Nous devons faire comprendre aux gens que ce n’est pas OK. Mais si vous voulez l’obtenir, attrapez-le vite », a déclaré Ferguson. « Faites le dépistage, attrapez-le rapidement et allez dire que je peux le faire. »

La duchesse a poursuivi: « Ce n’est pas de la bravoure. Ce n’est pas du courage. Il s’agit de comprendre que vous n’allez pas vous sentir comme vous l’avez fait pendant un moment. Alors n’essayez pas d’être un super-héros. Faites beaucoup de pas, prenez la tasse de thé , faites confiance aux gens. Il est très important de ne pas être complaisant avec tout maintenant. »

Ferguson, connue sous le nom de « Fergie », partage deux filles, Princesse Eugénie 33 et la princesse Beatrice, 34 ans, avec son ex-mari, le prince Andrew, duc d’York, 63 ans.

En plus de ses propres craintes, Ferguson a déclaré que son diagnostic avait également été effrayant pour sa famille.

« Je pense que c’est effrayant pour n’importe quel membre de la famille », a-t-elle déclaré. « Vous commencez vraiment à regarder votre propre disparition. C’est un signal d’alarme, puis vous pensez : ‘Comment vais-je gérer ça ?' »

Cependant, Ferguson a expliqué qu’elle se considère « très chanceuse » d’avoir attrapé le cancer avant qu’il ne se propage.

« [It] n’est pas entré dans mes ganglions lymphatiques et je n’ai pas besoin de chimio, de radiothérapie ou de tamoxifène », a-t-elle déclaré.

Ferguson a ajouté: « Mon travail consiste à sortir fort, en bonne santé et à continuer de faire passer le mot. »

Le mois dernier, le représentant de Ferguson a déclaré à Fox News Digital : « Sarah, la duchesse d’York a récemment reçu un diagnostic de forme précoce du cancer du sein détecté lors d’une mammographie de routine. »

« Elle a été informée qu’elle devait subir une intervention chirurgicale, qui s’est déroulée avec succès. »

Son représentant a ajouté : « La duchesse reçoit les meilleurs soins médicaux et ses médecins lui ont dit que le pronostic était bon. Elle récupère maintenant avec sa famille. »

« La duchesse tient à exprimer son immense gratitude à tout le personnel médical qui l’a soutenue ces derniers jours. »

Le représentant de Ferguson a poursuivi: « Elle est également extrêmement reconnaissante envers le personnel impliqué dans la mammographie qui a identifié sa maladie, qui était par ailleurs sans symptômes, et pense que son expérience souligne l’importance d’un dépistage régulier. »