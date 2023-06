La duchesse Sarah Ferguson a presque sauté la visite chez le médecin qui a conduit au diagnostic de cancer: «Allez vous faire dépister»

Sarah Ferguson a failli sauter le rendez-vous qui a révélé qu’elle avait un cancer du sein.

Ferguson a parlé de son récent diagnostic de cancer du sein dans un épisode préenregistré de son podcast « Tea Talks with the Duchess & Sarah ».

« C’était après un jour férié, et j’habite dans cette région – dans la région de Windsor – et il faisait chaud, et je n’avais pas envie d’aller à Londres. C’est facile de remettre ça – ‘Je vais le faire la semaine prochaine », a déclaré Ferguson. « Ma sœur, qui est merveilleuse d’Australie, je fais toujours normalement ce qu’elle dit parce qu’elle devient tellement grincheuse. Elle a dit: » Non, vas-y. J’ai besoin que tu partes. J’ai besoin que tu partes.

La sœur de la duchesse, Jane, « sonnait [her] à propos d’autre chose. »

Ferguson a également fait référence à son père, décédé d’un cancer de la prostate, et a exhorté tout le monde à se faire dépister.

« Ça ne me dérange pas si personne ne veut entendre parler de moi », a-t-elle déclaré. « Parce que je vous dis que je fais ça. Je le dis aux gens là-bas parce que je veux que chaque personne qui écoute ce podcast se fasse contrôler, se fasse dépister et le fasse. »

Ferguson se remet maintenant après avoir subi une intervention chirurgicale.

« Sarah, duchesse d’York a récemment reçu un diagnostic de forme précoce du cancer du sein détecté lors d’une mammographie de routine », ont confirmé dimanche les représentants de Ferguson à Fox News Digital. « Elle a été informée qu’elle devait subir une intervention chirurgicale, qui s’est déroulée avec succès. »

Son représentant a ajouté : « La duchesse reçoit les meilleurs soins médicaux et ses médecins lui ont dit que le pronostic était bon. Elle récupère maintenant avec sa famille. »

La duchesse d’York était « sans symptômes » lorsqu’elle est arrivée pour la mammographie de routine.

Ferguson, connue sous le nom de « Fergie », a deux filles, Princesse Eugénie et la princesse Beatrice avec son ex-mari, le prince Andrew. Le duc d’York et Sarah Ferguson se sont mariés en 1986 et ont divorcé en 1996, des mois avant que le roi Charles ne divorce de la princesse Diana.

