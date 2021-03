À la suite des affirmations selon lesquelles la duchesse Meghan aurait «intimidé» un proche conseiller du palais de Kensington en 2018, un nouveau clip de la prochaine émission spéciale de deux heures, intitulé «Oprah avec Meghan et Harry: un spécial CBS Primetime», est apparu.

Pour la première fois, Meghan prend la parole.

Winfrey demande: « Que penses-tu du fait que le palais t’entende dire ta vérité aujourd’hui? »

«Je ne sais pas comment ils pourraient s’attendre qu’après tout ce temps, nous resterions simplement silencieux s’il y a un rôle actif que le cabinet joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet. Et si cela comporte un risque de perdre des choses – je signifie, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été perdues », dit Meghan avec insistance.

Plus tôt mercredi, Meghan a déclaré qu’elle était « attristée » par les allégations d’intimidation, sur lesquelles des responsables royaux ont déclaré qu’ils enquêteraient.

Un rapport publié mardi dans le journal britannique The Times suggère que Jason Knauf, secrétaire à la communication du duc et de la duchesse de Sussex à l’époque, avait déposé une plainte en octobre 2018 selon laquelle Meghan « avait chassé deux assistants personnels de la maison et sapait la confiance d’un troisième membre du personnel. membre. »

Dans une déclaration à USA TODAY, un porte-parole de Meghan et du prince Harry a déclaré que la duchesse « est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible de l’intimidation elle-même et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont souffert. et traumatisme. «

La déclaration a continué: « Elle est déterminée à continuer son travail de construction de la compassion dans le monde et continuera à s’efforcer de montrer l’exemple pour faire ce qui est bien et faire ce qui est bien. »

L’article du Times, qui ne met en évidence aucune des actions spécifiques présumées de Meghan, note que l’inquiétude a été partagée avec le supérieur de Knauf mais « rien n’a été fait à l’époque pour enquêter sur la situation ».

Le palais de Buckingham a publié une déclaration de « préoccupation » en réponse plus tard mercredi, promettant d’examiner les allégations et soulignant que les employeurs royaux ne tolèrent pas l’intimidation.

« Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations du Times suite aux affirmations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex », indique le communiqué du palais. «En conséquence, notre équipe (des ressources humaines) examinera les circonstances décrites dans l’article. Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées.

«La maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis un certain nombre d’années et ne tolère pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail.»

Mardi, Meghan a remporté un paiement préliminaire d’environ 625000 dollars pour ses 2 millions de dollars de frais juridiques de l’Associated Newspapers perdant dans son procès pour violation de la vie privée, a statué un juge britannique.

Lors d’une audience virtuelle à Londres, le juge, Mark Warby, a également rejeté la demande d’autorisation de faire appel de l’éditeur tabloïd, affirmant qu’il n’y avait aucune chance réelle qu’un autre tribunal parvienne à une conclusion différente.

Mais il a déclaré que l’éditeur du Mail on Sunday et MailOnline avait toujours le droit de renouveler la demande auprès d’un juge de la Cour d’appel.

Associated Newspapers a déclaré qu’il le ferait, alors qu’un porte-parole de l’éditeur a déclaré au Daily Mail qu’il était déçu de la décision du juge.

Dans une communication écrite au tribunal, l’avocat d’Associated Newspapers, Antony White, a déclaré que ses clients pensaient qu’une tentative d’annuler la décision de Warby le mois dernier en faveur de Meghan «aurait de réelles chances de succès».

Suite:La duchesse Meghan gagne des frais juridiques du tabloïd dans le cadre d’un procès en matière de confidentialité le juge rejette l’appel de l’éditeur

L’audience mardi était prévue après que Warby eut accordé un jugement sommaire à Meghan dans son procès contentieux contre le tabloïd et ses propriétaires pour avoir violé sa vie privée en février 2019, lorsqu’il a publié cinq articles contenant des parties d’une lettre privée qu’elle a écrite à son ancien père, Thomas Markle, après son mariage en 2018 avec le prince Harry.

L’audience a couvert plusieurs questions à la suite de la victoire de Meghan dans l’affaire, y compris des dommages-intérêts, des frais juridiques et une question toujours en suspens quant à savoir si Meghan était la «seule» auteur de sa lettre à son père.

Les affirmations du Times interviennent quelques jours avant que Harry et Meghan n’apparaissent dans une interview révélatrice avec Winfrey pour leur première interview télévisée américaine, diffusée sur CBS dimanche à 20 heures HNE / PST.

Dans les deux premières promos diffusées dimanche, Meghan n’a pas parlé, mais Winfrey semble la citer, qualifiant les frustrations du couple de «presque insurmontables». Elle demande: « Étiez-vous silencieux ou avez-vous été réduit au silence? »

La reine Elizabeth II et une poignée d’autres membres de la famille royale se rendront également sur les ondes britanniques dimanche pour leur premier service télévisé du Commonwealth Day sur la BBC.

Contributeur: Maria Puente

