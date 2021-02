La duchesse Meghan est enceinte et attend le deuxième bébé avec le prince Harry

Un autre arrière-petit-enfant royal est en route: le prince Harry et la duchesse Meghan sont enceintes de leur deuxième enfant.

Un porte-parole du couple a confirmé dimanche dans une déclaration à USA TODAY que le duc et la duchesse de Sussex attendaient.

La déclaration de la Saint-Valentin ne disait ni quand ni où le bébé naîtrait. Le couple vit dans le sud de la Californie depuis mars, juste avant que la pandémie ne cesse de voyager dans le monde.

La nouvelle signifie un petit frère ou une petite sœur pour leur premier enfant, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, qui aura 2 ans en mai.

L’ami de Meghan et Harry, le photographe Misan Harriman, a publié une nouvelle photo en noir et blanc du couple sur Instagram pour célébrer la nouvelle. Dans celui-ci, un Harry pieds nus est assis sur l’herbe, avec Meghan sur ses genoux, sa main drapée sur une bosse de bébé proéminente visible sous sa robe maxi décontractée. Les hashtags de Harriman indiquent que la photo a été prise à distance sur un iPad.

Cet enfant sera membre de la famille royale britannique, mais sera probablement né aux États-Unis, maintenant que Harry, 36 ans, et l’ancienne Meghan Markle, 39 ans, vivent dans le comté de Santa Barbara, en Californie, près de l’endroit où Markle est né et soulevé.

Le nouveau bébé sera le 10e ou 11e arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II, 94 ans, et de son mari, le prince Philip, 99 ans. Archie était le huitième et leur petite-fille, la princesse Eugénie, a donné naissance à son premier enfant, un garçon, le 2 février. 9. La petite-fille Zara Phillips Tindall attend également son troisième enfant.

Le deuxième enfant de Harry et Meghan, le cinquième petit-enfant du prince Charles, sera huitième sur le trône, juste derrière Archie et Harry et après ses cousins ​​de Cambridge, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans.

Comme Archie, il est peu probable que le deuxième bébé du Sussex obtienne un titre de la reine: Harry et Meghan en ont refusé un pour Archie.

En juillet, Meghan a fait une fausse couche, une perte qu’elle a révélée dans une chronique remarquablement candide qu’elle a écrite pour le New York Times intitulée «The Losses We Share». Elle a donné un compte rendu intime de son expérience, décrivant comment la tragédie a frappé un «matin qui a commencé aussi ordinairement que n’importe quel autre jour».

Mais on ne sait pas à quel point Harry et Meghan seront ouverts sur les détails de la naissance du nouveau bébé – où elle aura lieu, qui seront les parrains et marraines, quand l’acte de naissance sera déposé, et ainsi de suite.

Le couple était parcimonieux avec de tels faits sur la naissance d’Archie le 6 mai 2019, ne révélant pas où et ne l’annonçant qu’après que cela se soit produit et qu’elle soit rentrée chez elle.

Ce n’est que plus tard, après que sa naissance a été officiellement enregistrée, que le monde a appris qu’Archie était né dans un hôpital américain, The Portland, à Londres. Contrairement aux naissances des neveux et de la nièce royaux de Harry, le couple a refusé d’autoriser des photos du bébé avant sa cérémonie de baptême.

Cette rupture avec la récente coutume royale a exaspéré les médias tabloïds britanniques, exacerbant encore une relation déjà tendue. Cela a abouti à l’annonce stupéfiante de Harry et Meghan en janvier 2020 selon laquelle ils se retiraient de leurs rôles royaux supérieurs et déménageaient en Amérique du Nord pour rechercher plus de liberté, de confidentialité et d’indépendance financière.

Cela a déclenché deux mois d’acrimonie et de récriminations, de négociations tendues avec la famille de Harry et les courtisans du palais, et les accusations furieuses des tabloïds selon lesquelles le couple renonçait à son devoir de devenir riche en Amérique.

Maintenant, ce sont des magnats d’Hollywood en herbe qui ont signé des accords à prix élevé avec Netflix et Spotify pour produire du contenu de divertissement et des podcasts. Ils ont été enfermés comme tout le monde, mais ils passent la pandémie dans leur maison nouvellement achetée, un vaste domaine de luxe dans le cher Montecito, à l’extérieur de Santa Barbara.

La reine n’a pas vu Archie en personne depuis l’automne 2019, en partie grâce à la pandémie, qui a gardé la famille royale nonagénaire protégée dans une bulle royale au château de Windsor pendant la majeure partie des neuf derniers mois. Comme tout le monde, la reine et son mari ont appris à appeler Zoom avec sa famille.

Un nouveau bébé Sussex soulève également des questions de citoyenneté. Archie, né à Londres, est un citoyen britannique mais peut aussi revendiquer un jour la citoyenneté américaine par l’intermédiaire de sa mère américaine, Meghan, s’il le souhaite.

Mais si le nouveau bébé Sussex est né aux États-Unis, il ou elle sera immédiatement citoyen américain, grâce au 14e amendement, et pourrait ainsi voter, demander un passeport américain ou même se présenter un jour à la présidence des États-Unis. .

Et en tant qu’enfant d’un citoyen britannique (Harry) né à l’étranger, il pourrait également revendiquer la citoyenneté britannique lorsqu’il atteindra l’âge adulte. Étant donné que sa position dans la succession royale est si basse, il est peu probable qu’il siège un jour sur le trône, de sorte que son statut de citoyenneté est moins urgent – à moins qu’il ne veuille être premier ministre un jour.

Contribution: Hannah Yasharoff, Kim Willis