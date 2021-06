La duchesse Kate parle de bébé Lilibet lors d’une visite à l’école avec Jill Biden

La première dame Jill Biden et la duchesse Kate de Cambridge se sont rencontrées pour la première fois vendredi pour parler d’un sujet qui les passionne toutes les deux – l’éducation – et lors de la visite, la duchesse a posé une question sur sa nouvelle nièce et a exprimé ses vœux. .

Alors que leur discussion portait principalement sur l’éducation de la petite enfance, un journaliste de la piscine a saisi l’occasion pour demander à Kate si elle avait rencontré sa nouvelle nièce, Lilibet « Lili » Diana », nouvelle fille de la duchesse Meghan et du prince Harry, qui est une amie de Jill Biden. .

« Je lui souhaite tout le meilleur. J’ai hâte de la rencontrer », a déclaré Kate à propos du nouveau bébé, né citoyen américain à Santa Barbara, en Californie, le 4 juin. « Nous ne l’avons pas encore rencontrée. Je j’espère que ce sera bientôt.

Un autre journaliste a demandé si elle avait déjà rencontré le duc et la duchesse de Sussex ?

« Non, je ne l’ai pas fait, » dit-elle.

Ainsi, l’offensive de charme royal a commencé au sommet du Groupe des Sept à Cornwall, avec Biden et la duchesse en tête lors d’un engagement conjoint dans une école locale.

Leur réunion n’était que le premier signe public de la journée que la couronne et le gouvernement britanniques considèrent le premier sommet du G7 de l’administration Biden comme suffisamment important pour déployer ses meilleurs membres de la famille royale sur la scène pour répandre de la poussière de fée royale.

Plus tard vendredi, la reine Elizabeth II, le prince Charles et la duchesse Camilla de Cornouailles, le prince William et Kate – un monarque régnant et deux futurs monarques – ont accueilli les sommets, dont les Bidens, lors d’une réception privée à l’Eden Project, un projet environnemental et éducatif centre à Bodelva, Cornouailles.

La duchesse et la première dame – qui ont toutes deux fait de l’éducation l’une de leurs causes – sont apparues ensemble pour une visite à la Connor Downs Academy à Hayle, dans l’ouest des Cornouailles, où le président Joe Biden assiste au sommet qui a lieu ce week-end.

« C’est un immense honneur de vous avoir au Royaume-Uni », a déclaré Kate, remerciant Biden pour son intérêt pour l’éducation préscolaire, une partie importante de la propre plate-forme de la duchesse. « J’attends avec impatience la conversation. »

La première dame et la duchesse ont rencontré de jeunes étudiants, puis ont mené une table ronde avec des éducateurs sur la façon dont la scolarisation de la petite enfance se traduit par des résultats positifs pour les enfants.

Comme beaucoup d’Américains, Biden a été impressionné par les bonnes manières des enfants britanniques qu’elle a rencontrés.

« J’ai rencontré de merveilleux enseignants et directeurs et surtout des enfants, qui étaient si inspirants et si bien comportés. Je ne pouvais pas m’en remettre », a-t-elle déclaré, selon le rapport du pool de la Maison Blanche.

« Et je tiens à remercier la presse d’avoir couvert cela parce que l’éducation de la petite enfance est si importante pour jeter les bases de tous nos élèves. Alors merci de m’avoir tout le monde. C’est un endroit très spécial », a déclaré Biden.

Dimanche, les Bidens devraient prendre le thé avec la reine lors d’une visite de courtoisie au château de Windsor, où il deviendra le 13e président en exercice des 14 derniers que la reine a rencontrés depuis 1951, l’année avant son accession au trône.

La Maison Blanche a déclaré vendredi que Biden avait rencontré Sa Majesté une fois auparavant, en 1982, alors qu’il en était à son deuxième mandat en tant que sénateur américain représentant le Delaware.

La première dame, 70 ans, est une professeure d’université en activité qui a fait du soutien aux collèges communautaires l’un de ses principaux points à l’ordre du jour. Et l’ancienne Kate Middleton, 39 ans, mariée au prince William depuis 2011 et mère de trois enfants de moins de 7 ans, a fait du soutien à la petite enfance l’une de ses causes majeures.

Ils ont rencontré des enfants de 4 et 5 ans et ont été présentés aux lapins des enfants, dont un gros lapin nommé Storm. La première dame a aidé les enfants à lui donner des carottes.

Biden et Kate portaient des masques faciaux; les enfants ne l’étaient pas, mais ils portaient des uniformes, comme cela est typique dans les écoles britanniques. Ils se sont assis à des tables avec les enfants, les ont regardés dessiner, les ont écoutés lire « Greta et le géant » et ont aidé certains avec les Legos. Les deux ont fait l’éloge des enfants.

Après la table ronde, Biden a déclaré qu’elle avait encore « un million de questions » à poser.

« C’est donc une discussion tellement fascinante, mais je pense que nous allons dans la bonne direction », a-t-elle déclaré. « Et je voulais aussi poser des questions sur la sécurité alimentaire et tant de choses sur lesquelles je voulais poser des questions, je suppose que je vais devoir revenir. »

Kate a déclaré qu’elle se concentrerait sur le problème dans un avenir prévisible. « Je m’y suis engagée depuis longtemps », a-t-elle déclaré. « J’espère que nos deux pays pourront continuer sur ce point et partager des données. »