La duchesse d’York a signé un contrat avec l’éditeur de fiction romantique Mills & Boon après avoir écrit sur son arrière-grand-tante pour son premier roman.

Le livre de Sarah Ferguson s’appelle Her Heart For A Compass et sortira en août.

C’est un récit fictif de la vie et de l’histoire d’amour de Lady Margaret Montagu Douglas Scott.

Ferguson a écrit le livre avec l’auteur Marguerite Kaye, qui est décrite comme sa « collaboratrice et mentor »



Mills & Boon le décrit comme une «saga historique immersive» qui «balaie le lecteur des salons de la cour de Victoria et des grandes maisons de campagne d’Écosse et d’Irlande aux bidonvilles de Londres et à l’agitation marchande des années 1870 à New York».

Il suit Lady Margaret « qui désire briser le moule, suivre sa boussole intérieure – son cœur – et découvrir sa raison d’être – tomber amoureux en chemin ».

La duchesse a révélé qu’elle avait rencontré Lady Margaret après avoir recherché ses ancêtres et qu’elle était devenue fascinée parce que Margaret était son deuxième prénom.

La duchesse a été photographiée dans une tenue longue de style victorien, avec un chemisier à col haut, une veste et des gants, assise sur un banc de pierre en regardant une boussole qu’elle tendait devant elle, pour promouvoir le travail.

Elle a déclaré: «Bien que ses parents, le duc et la duchesse de Buccleuch étaient des amis proches de la reine Victoria et du prince Albert, je n’ai pas pu découvrir grand-chose sur les débuts de mon homonyme, et c’est ainsi qu’est née l’idée qui est devenue Her Heart For A Compass.

«Avec de vrais événements historiques et des faits à portée de main, mon imagination a pris le dessus. J’ai inventé pour elle une histoire qui incorporait des personnes et des événements réels, y compris certains de mes autres ancêtres.

« J’ai créé une amitié entre mon héroïne et la princesse Louise, le sixième enfant de la reine Victoria, et j’ai puisé dans de nombreux parallèles de ma vie le voyage de Lady Margaret. »

La duchesse a déjà écrit un livre pour enfants



La duchesse – l’ex-épouse du duc d’York et ancienne belle-fille de la reine – a redonné une vigueur à la monarchie dans les années 1980 aux côtés de Diana, princesse de Galles, mais a eu du mal à accepter les disciplines rigoureuses de la vie royale après épouser Andrew

Née Sarah Ferguson et surnommée Fergie par la presse, elle a avoué un jour: « J’étais désespérée depuis le début … ils n’ont jamais pu faire de moi la princesse parfaite. »

La duchesse, qui a déjà écrit ses mémoires, est l’auteur de nombreux livres pour enfants, dont les séries Little Red et Budgie the Little Helicopter, et elle a été productrice exécutive du film historique de 2009 The Young Victoria.

Elle a lu des livres pour enfants tout au long de la pandémie sur sa chaîne YouTube, Storytime with Fergie and Friends.

Sarah a ajouté: «J’ai depuis longtemps une passion pour la recherche historique et pour raconter les histoires de femmes fortes dans l’histoire à travers le cinéma et la télévision.

« Je suis fier d’apporter ma marque personnelle de fiction historique au monde de l’édition. »

Kaye a écrit plus de 50 romans pour Mills & Boon à travers les âges et ses livres et romans se sont vendus à plus de 1,5 million d’exemplaires dans plus de 20 pays.

Mills & Boon est le premier éditeur britannique de fiction romantique et a été fondé en 1908.