La duchesse d’York « choquée et attristée » après le meurtre de son ex-assistante | Actualités américaines

L’ancien assistant personnel de la duchesse d’York a été assassiné au Texas.

Le corps de Jenean Chapman a été retrouvé lundi après-midi dans un appartement de Dallas, les autorités ayant conclu que sa mort était un homicide.

Un homme de 48 ans, James Patrick, a été arrêté en lien avec sa mort, et la police affirme qu’il devrait être accusé de meurtre.

Instagram

Ce contenu est fourni par Instagram, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Instagram cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Instagram biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Instagram cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Les proches de Mme Chapman ont déclaré au partenaire américain de Sky, NBC News, que l’homme de 46 ans était marié à Patrick depuis quelques mois et qu’ils entretenaient une relation mouvementée depuis des années.

Sa sœur Nicole Marshall a déclaré : « Nous avons été choquées parce qu’avant cela, c’était une relation intermittente. C’était difficile, nous en étions conscients. »

La duchesse d’York, Sarah Ferguson, s’est dite « choquée et attristée » par la nouvelle.

Dans un post sur Instagram, elle a écrit : « Jenean était loyale, travailleuse, belle et amusante et mon cœur se brise pour sa famille et ses amis. J’ai eu de ses nouvelles il y a seulement quelques mois et elle semblait si heureuse. »

La duchesse a ajouté qu’elle faisait un don pour que sa famille puisse payer les frais juridiques et funéraires, et rapatrier son corps à New York.

Le motif possible n’est pas clair et Patrick reste emprisonné sous caution de 100 000 $ (82 000 £).