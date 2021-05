La duchesse de Cambridge reçoit un vaccin contre le COVID-19, les fans se déchaînent à cause de son look décontracté | Nouvelles des gens

Londres: La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a annoncé dimanche qu’elle avait reçu le premier vaccin contre le COVID-19.

La royale de 39 ans a pris le pseudo Twitter officiel du duc et de la duchesse de Cambridge et a informé ses abonnés qu’elle avait pris la première dose samedi (heure locale).

Cela vient après que son mari, le prince William, le duc de Cambridge, ait reçu sa première dose de COVID-19, il y a une semaine. Le déploiement du vaccin à l’échelle du Royaume-Uni a été étendu aux personnes dans la trentaine plus tôt ce mois-ci.

« Hier, j’ai reçu ma première dose du vaccin COVID-19 au Science Museum de Londres. Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui jouent un rôle dans le déploiement – merci pour tout ce que vous faites », Kate a tweeté avec une photo d’elle se faisant vacciner.

Dans le claquement, Kate est vue arborant un look décontracté comprenant un haut slim de couleur pastel et un jean droit taille haute. En dépit d’être parée, elle portait un look complètement différent de ce qu’elle enfile habituellement et les fans deviennent gaga sur son style facile à vent.

La duchesse de Cambridge est le dernier membre de la famille royale à se faire vacciner contre l’infection mortelle. La grand-mère du prince William, la reine Elizabeth, et son défunt grand-père, le prince Philip, ont reçu leurs premières doses en janvier.

Le père de William, le prince Charles, ainsi que sa femme Camilla ont également reçu leurs premières doses en février.

Au Royaume-Uni, 3398 autres personnes ont été testées positives au COVID-19, contre 4182 cas signalés vendredi, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis le 1er avril, selon les chiffres officiels publiés samedi. Le nombre total de cas de coronavirus dans le pays s’élève désormais à 4480945, selon les chiffres officiels.

Le Royaume-Uni a également signalé sept autres décès liés aux coronavirus, ce qui porte le nombre total de décès liés aux coronavirus dans le pays à 127775. Ces chiffres n’incluent que les décès de personnes décédées dans les 28 jours suivant leur premier test positif.