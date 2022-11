La drôle de réaction de ce singe motard à se voir vous laissera en grand écart

L’un des animaux les plus intelligents de la surface de la Terre, les singes sont connus pour avoir un QI plus élevé que les autres espèces d’animaux. Nous tombons souvent sur des vidéos hilarantes de leurs ébats sur Internet. Et, une de ces vidéos de la réaction chatouillante d’un singe à se voir dans le rétroviseur d’un vélo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans le clip, le singe est vu en train de se détendre sur une moto garée. Cependant, dès qu’il s’est vu dans le miroir, il n’a apparemment pas pu en croire ses yeux. Avec une main sur la poignée du vélo et l’autre sur son visage, le singe peut être vu avec une incrédulité totale à la vue alors qu’il se vérifie à plusieurs reprises dans le miroir.

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Dans la vidéo hystérique, le singe a d’abord pris son reflet pour un autre singe et a commencé à attaquer le miroir à cause de la même chose. En réalisant que ce n’est pas un singe, il essaie de comprendre ce qui l’a confondu en premier lieu en s’éloignant du miroir et en apparaissant plusieurs fois devant lui. Sa drôle de réaction de se voir dans le rétroviseur de vélo a laissé les utilisateurs des médias sociaux en grand écart.

La vidéo a été téléchargée sur Instagram il y a quelques jours, et elle a recueilli plus de 423 000 vues jusqu’à présent. Dès que la vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux ont afflué vers la section des commentaires de la publication pour partager leurs réactions. Beaucoup de gens sont allés tous rire emojis dans les commentaires. Jusqu’à présent, la vidéo virale a reçu plus de 20 000 likes sur Instagram.

Quelle a été votre réaction aux bouffonneries hilarantes du singe ?

