La drôle de clause de non-responsabilité du ministre du Nagaland Temjen Imna Along pour cette photo laisse Internet en deux

La gentillesse et le sens de l’humour du ministre du Nagaland Temjen Imna Along sont son ascension vers la gloire sur les réseaux sociaux. De la version hilarante des “petits yeux” aux légendes amusantes sur les réseaux sociaux, il ne manque jamais d’impressionner les utilisateurs. Le ministre a une fois de plus démontré ces points forts mercredi lorsqu’il a partagé une photo de lui-même en train de manger, sous-titrée d’un avertissement plein d’esprit ! Internet ne se lasse pas de ses plaisanteries amusantes et de ses adorables photographies. Les commentaires des utilisateurs des médias sociaux montrent à quel point Imna Along s’est fait aimer des gens dans tout le pays !

Sur la photo qu’il a partagée sur Twitter, on peut voir Imna Along en train de regarder son assiette de nourriture avec une concentration totale. La légende de l’image contient une clause de non-responsabilité qui a fait éclater de rire les utilisateurs du site de microblogging. Il se lit comme suit : « Cascades réalisées par des professionnels dans un environnement contrôlé. Ne devrait pas être imité. Il est suivi d’un emoji qui ressemble à l’expression d’Imna Along !

Le tweet a amassé 23 000 likes jusqu’à présent et plusieurs personnes ont afflué vers la section des commentaires pour louer le sens de l’humour d’Imna Along.

«Je t’aime mon frère… Vos tweets font sourire tout le monde, je suis sûr que même vos adversaires. Bravo », a écrit un utilisateur. Une autre personne a répondu à la clause de non-responsabilité humoristique avec une petite blague, en tweetant : « Monsieur, je suis très doué pour effectuer ce genre de cascades. Maintenant, s’il vous plaît, ne prenez pas de risques personnels, veuillez m’appeler.

Faisant allusion à l’expression faciale d’Imna Along, l’un d’eux a écrit : “Le cascadeur semble être entièrement concentré sur son travail.” Un autre utilisateur a fait une observation similaire, déclarant au ministre des Affaires tribales de l’État que “que la cible soit petite ou grande, vous avez toujours l’air concentré et déterminé”.

Bien sûr, il ne manque pas non plus d’emojis rieurs et de GIF mignons et drôles dans la section des commentaires. Les gens ont vraiment apprécié la vision unique d’Imna Along sur une photographie aussi banale.

