La droite triomphe aux élections autrichiennes — RT World News

Le Parti de la Liberté a remporté son tout premier vote national, mais il aura probablement du mal à former un gouvernement

Le Parti de la liberté d’Autriche (FPO), parti de droite, a remporté ses premières élections législatives, devançant de trois points le Parti populaire autrichien (OVP) du chancelier Karl Nehammer, selon un résultat des urnes publié dimanche soir.

Le FPÖ a obtenu 29,1% des voix, devant l’ÖVP avec 26,2% et les sociaux-démocrates de centre-gauche avec 20,4%, selon la chaîne de télévision autrichienne ORF. Le parti libéral NEOS et les Verts arrivent en quatrième et cinquième place, loin derrière, avec respectivement 8,8% et 8,6%.

Ce résultat intervient trois mois après que le FPÖ a battu de peu l’ÖVP aux élections au Parlement européen, remportant 25,4% des voix contre 24,5%.

Le FPÖ est un élément incontournable de la politique autrichienne depuis les années 1950, mais n’a jamais dépassé ni l’ÖVP de centre-droit ni les sociaux-démocrates pour remporter la première place lors d’élections nationales. Le parti a rejoint une coalition conservatrice en 1999, puis à nouveau en 2018, mais a été contraint de quitter le gouvernement l’année suivante lorsque son chef de l’époque, Heinz-Christian Strache, s’est retrouvé impliqué dans un scandale de corruption.















Désormais dirigé par Herbert Kickl, le parti a promis aux électeurs de strictes restrictions à l’immigration, notamment « remigration des étrangers non invités » et s’est engagé à utiliser les pouvoirs d’urgence pour suspendre le droit d’asile. Kickl est également opposé aux sanctions de l’UE contre la Russie et a qualifié la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de « belliciste. »

Dans son manifeste, le FPÖ a promis de cesser de contribuer au fonds d’armement de l’UE pour l’Ukraine. « Nous défendons une politique active de paix et de neutralité. » » lit-on dans le document. Dans une section distincte, il appelle l’Autriche à reprendre ses achats de gaz russe.

La victoire du FPÖ ne signifie pas que le parti pourra former un gouvernement. Comme c’est le cas pour l’AFD en Allemagne, la plupart des partis de l’establishment autrichien ont exclu toute coopération avec eux. L’ÖVP de Nehammer s’est déclaré ouvert à une collaboration avec le FPÖ, mais ne rejoindrait pas un gouvernement dirigé par Kickl.

Kickl est un proche allié du Premier ministre hongrois Viktor Orban, un autre partisan de la ligne dure en matière d’immigration et opposant à l’aide militaire à l’Ukraine. Le FPÖ, le Fidesz d’Orban et le parti d’opposition tchèque ANO ont formé une alliance au Parlement européen en juin. Orban a promis que le groupe, se faisant appeler « Patriotes pour l’Europe », «Il est devenu très vite la plus grande faction de la droite européenne.»

La victoire du FPÖ dimanche s’inscrit dans un mouvement plus large vers la droite dans la politique européenne. Après une victoire éclatante aux élections du Parlement européen en juin, le Rassemblement national français n’a été battu aux élections législatives de juillet que grâce à un accord de vote stratégique entre les blocs centristes et de gauche. Pendant ce temps, en Allemagne, l’AFD a remporté une élection au niveau de l’État et est arrivée en deuxième position dans deux autres cet été, tandis qu’aux Pays-Bas, le populiste PVV est désormais le plus grand parti du pays et la faction dominante de son gouvernement de coalition actuel, formé en Juillet.