Les populistes de droite continuent de gagner en Europe – un scénario “difficile” pour les dirigeants européens non élus

L’extrême droite européenne a remporté une autre victoire cette semaine alors que l’Italienne Giorgia Meloni et son parti, Frères d’Italie, ont remporté gros aux élections générales du pays. C’est la première fois depuis 1948, date à laquelle la constitution antifasciste italienne est entrée en vigueur, qu’un parti aux racines fascistes est arrivé au pouvoir dans ce pays du sud de l’Europe.

Cela fait suite à un schéma similaire qui s’est produit en Suède il y a deux semaines, lorsque l’extrême droite de ce pays a remporté une importante victoire électorale. Considérée comme un phare de la social-démocratie libérale dans des endroits comme les États-Unis, la Suède sera désormais dirigée par des populistes de droite autrefois marginaux.

Nous pouvons même voir cela émerger dans l’Europe de l’Est historique, alors que les dernières élections locales du week-end en République tchèque ont vu de modestes avancées pour l’opposition populiste du pays. Dirigé principalement par l’ancien Premier ministre milliardaire Andrej Babis et son parti, ANO, ce n’est en aucun cas une victoire pour la droite idéologique – mais cela montre du ressentiment envers l’establishment de centre-droit dominant qui est au pouvoir.















L’orientation politique de l’Europe, comme en témoignent ces élections, révèle plusieurs choses intéressantes. Principalement, que les gens sont pessimistes quant à l’avenir, que les contradictions de la démocratie européenne sont mises à rude épreuve et que les mouvements populistes en Europe sont tolérés par les États-Unis tant qu’ils suivent le consensus en vigueur en matière de politique étrangère.

Sur le premier point, on voit que les gens s’inquiètent pour l’avenir, qui les dirige alors vers des mouvements politiques contestataires. Au début de ce mois, environ 70 000 Tchèques sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse du coût de la vie. Les organisateurs de la manifestation étaient explicitement anti-UE, anti-OTAN et favorables à la négociation directe avec les fournisseurs de gaz russes, par exemple, mais les personnes présentes n’étaient en grande partie pas unies par une idéologie commune ou une politique concrète.

En République tchèque, la précarité générale des conditions de travail et de vie s’est traduite par des gains pour les mouvements populistes de tous bords. Les élections municipales de la semaine le montrent, et les sondages montrent que l’élection présidentielle de l’année prochaine suivra une tendance similaire. La même chose peut être dite pour pratiquement tous les pays européens, à mesure que les gens deviennent de plus en plus désespérés et désabusés. L’extrême droite italienne et suédoise a fait campagne sur ce même sentiment et ces craintes concernant le coût de la vie inabordable.

Dans le même temps, Bruxelles est gravement préoccupée par la montée du populisme en Europe et dispose apparemment d’outils pour remédier à la situation. S’exprimant deux jours avant les élections italiennes, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a commenté la perspective d’un gouvernement Meloni-Salvini. Ses paroles étaient révélatrices.















« Si les choses vont dans la direction difficile en Italie… J’ai parlé de la Hongrie et de la Pologne plus tôt. La Commission européenne dispose des outils nécessaires », elle a dit à l’Université de Princeton aux États-Unis.

Cela implique une sérieuse contradiction, car un bureaucrate non élu à Bruxelles parle d’utiliser son pouvoir, d’une manière ou d’une autre, pour saper les résultats électoraux d’une nation souveraine de l’UE. En effet, comme l’a mentionné von der Leyen, l’UE s’est heurtée à de sérieux challengers en Pologne et en Hongrie en particulier.

Bruxelles est en désaccord avec Varsovie et Budapest sur ce que les responsables de l’UE ont décrit comme des politiques de leurs gouvernements d’extrême droite au pouvoir qui menacent la démocratie et l’État de droit. Le commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni a déclaré l’année dernière que les politiques judiciaires de la Pologne “violé les principes généraux d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union et les arrêts contraignants de la Cour de justice.”

Pendant ce temps, la colère contre la Hongrie a été encore plus prononcée. Dans un rapport publié ce mois-ci, le Parlement européen a déclaré que la Hongrie est devenue un «autocratie électorale » et ne peut plus être considérée comme une démocratie à part entière, affirmant également que les valeurs européennes sont menacées de manière systémique dans le pays. Le pays d’Europe centrale a également été un obstacle notable au sein de l’UE en ce qui concerne les sanctions contre la Russie, concluant ses propres accords avec les fournisseurs d’énergie russes malgré le mépris de l’ensemble du bloc pour Moscou.















Cela nous amène à un autre point, à savoir que les appelants à Washington ont été relativement calmes sur les résultats électoraux en Italie (et en Suède) parce que ces mouvements d’extrême droite n’ont pas dénoncé la ligne de politique étrangère occidentale standard. Pendant ce temps, la Hongrie était le seul pays de l’UE à ne pas avoir été invité au sommet des démocraties de la Maison Blanche en décembre.

Donc, pour Washington, tous les fascismes ne sont pas identiques. Un parti politique peut attiser la haine contre les immigrés, invoquer l’idéologie suprémaciste chrétienne et même se faire l’apologiste pur et simple des criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Mais tant qu’ils respectent la ligne pro-OTAN (ou rejoignent le groupe, comme dans le cas de la Suède), tout va bien. Le dernier rapport du bureau européen de Politico sur la réaction de la Maison Blanche aux élections italiennes le montre très clairement.

Notez simplement la réponse de l’administration américaine lorsqu’elle est pressée. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lundi que “[Italy is] un allié de l’OTAN, comme vous le savez, un partenaire du G7 et membre de l’UE, nous travaillerons donc avec le nouveau gouvernement italien sur toute la gamme des défis mondiaux communs, y compris le soutien à l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’agression de la Russie.

Tant que le nouveau gouvernement italien s’en tiendra au consensus occidental sur l’Ukraine, il n’aura aucun problème avec le vieil Oncle Sam.