La droite conservatrice devrait s’unir derrière Liz Truss, selon Therese Coffey

La droite du Parti conservateur devrait s’unir derrière Liz Truss, a déclaré Therese Coffey, alors que la ministre des Affaires étrangères a du mal à suivre le rythme des favoris.

Mme Truss n’a obtenu que 50 voix au premier tour de scrutin de la course conservatrice, prenant du retard sur ses rivaux Rishi Sunak et Penny Mordaunt, alors qu’elle se prépare à présenter son argumentaire en tant que coupeur d’impôts jeudi matin.

Le secrétaire au travail et aux pensions – qui a qualifié Mme Truss de «femme fantastique» – a déclaré qu’il était temps que les partisans de Kemi Badenoch et Suella Braverman se rangent derrière le secrétaire aux Affaires étrangères.

Dans un plaidoyer pour unir ceux de droite, Mme Coffey a affirmé que les «émotions» étaient encore brutes et a déclaré que cela pourrait «prendre un peu de temps» pour que les camps rivaux reconnaissent que Mme Truss avait les meilleures chances de se qualifier pour les deux derniers.

Le ministre a déclaré à Sky News: “La raison pour laquelle je pense que les partisans de Kemi et Suella devraient venir rejoindre Liz, c’est parce que beaucoup de leurs politiques vont dans une direction très similaire.”

Certains députés Brexiteers auraient tenté de persuader l’ardente Brexiteer Mme Braverman – qui n’a réussi qu’avec 32 voix – de se retirer.

Mme Badenoch, qui bénéficie d’un fort soutien de la part des députés anti-réveillés, a recueilli 40 voix plus impressionnantes et ne devrait pas reculer au deuxième tour de scrutin aujourd’hui.

Les camps rivaux de Mme Truss et Mme Mordaunt se sont livrés à une furieuse guerre de briefing la nuit dernière, après que l’outsider ait secoué la course en se classant juste derrière M. Sunak – gagnant 67 contre 88.

Et une enquête choc de YouGov a montré que Mme Mordaunt battrait Sunak de 67% à 28% parmi les membres du parti – une marge énorme. Une correspondance entre Mme Mordaunt et Mme Truss est plus proche, à 55% contre 37%.

Un allié de Mme Truss a déclaré Les temps ce n’était pas le moment pour un Premier ministre qui avait besoin de “stabilisateurs”, tandis qu’un allié de Mme Mordaunt accusait Mme Truss de mener une “campagne faragiste anti-réveil”.

Les partisans du ministre des Affaires étrangères ont été accusés d’avoir mené une campagne visant à nuire aux chances de M. Sunak dans le concours – critiquant les politiques «économiquement préjudiciables» de l’ancien chancelier.

Dans un discours de campagne jeudi, Mme Truss détaillera son plan économique, qui comprend l’annulation de la hausse des taux d’assurance nationale d’avril, la réduction de l’impôt sur les sociétés et la mise en œuvre de réformes du côté de l’offre.

Bien qu’elle soit une loyaliste de Johnson, Mme Truss a gardé sa poudre au sec alors que les hauts gradés conservateurs se sont retournés contre le Premier ministre mortellement blessé la semaine dernière, bien qu’elle ait écourté un voyage à l’étranger en Indonésie pour retourner à Westminster alors qu’il annonçait sa démission.

La femme de 46 ans n’a pas caché ses ambitions de leadership, avec une série d’interventions très médiatisées et de séances de photos dans lesquelles elle semblait canaliser feu Margaret Thatcher.

Les menaces de l’ancien restant devenu ardent Brexiter de déchirer des parties du protocole d’Irlande du Nord avec l’UE jouent bien avec des sections du parti.

Mme Truss a fait appel aux Brexiteers en affirmant qu’elle était une “Remainer réticente” lors du référendum de 2016 sur le Brexit. “Si je pouvais voter maintenant, je voterais pour quitter l’Union européenne”, a-t-elle déclaré. Le spectateur.

Elle a ajouté: «J’étais un restant réticent. J’étais fidèle au premier ministre de l’époque, David Cameron.

Les députés conservateurs du Groupe de recherche européen (ERG) sont divisés sur le candidat qui défendra le mieux la cause du Brexit, le président de l’ERG, Mark François, soutenant Mme Truss.

Contrastant son expérience avec celle de la nouvelle venue relative Mme Mordaunt, Mme Truss devrait dire: «Je suis prête à être Premier ministre dès le premier jour. Je peux diriger, prendre des décisions difficiles et être à la hauteur du moment.

Le deuxième tour de scrutin des députés conservateurs a lieu entre 11h30 et 13h30, avec un résultat annoncé à 15h.