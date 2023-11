La droite chilienne présente un projet de constitution conservatrice | Chili

L’extrême droite chilienne a présenté sa vision conservatrice de l’avenir dans un projet de constitution que certains observateurs considèrent comme un pas en arrière pour le pays.

Le nouveau projet, qui pourrait remplacer la charte actuelle de l’ère Pinochet, a été élaboré par un conseil dirigé par le parti républicain d’extrême droite et pourrait menacer l’accès à l’avortement, restreindre le droit de grève collective et réduire le nombre de députés. élu au congrès du Chili.

Le président de gauche, Gabriel Boric, a reçu le nouveau projet mardi lors d’une cérémonie à Santiago, où il a officiellement convoqué un plébiscite pour le 17 décembre au cours duquel tous les Chiliens doivent voter sur la proposition.

Il s’agit du dernier rebondissement en quatre années de drame politique : en 2019, les inégalités et le mécontentement politique profondément enracinés ont déclenché des mois de troubles politiques. Dans un effort pour réprimer les protestations, les dirigeants politiques ont convenu d’entamer le processus de remplacement de la constitution du pays de 1980, qui est restée impopulaire malgré des dizaines de réformes.

Un premier projet de constitution, décrit comme la constitution la plus progressiste au monde, a été massivement rejeté lors d’un plébiscite en septembre 2022. Les Chiliens voteront désormais pour une alternative située à l’extrémité opposée du spectre politique.

Contrairement à la présentation du premier projet – qui mettait en vedette des représentants des 10 peuples autochtones du pays portant des vêtements traditionnels – Boric était accompagné de Beatriz Hevia, la présidente germanophone de l’actuel conseil constitutionnel, qui a décrit le plébiscite comme le jour où les espoirs des « vrais Chiliens » se réaliseraient.

Comme le document de l’ère Pinochet qu’elle est censée remplacer, la nouvelle proposition ne fait aucune mention des Chiliens autochtones, bien que près de 13 % de la population s’identifie comme autochtone.

Boric a déclaré que si le document était accepté, son gouvernement travaillerait à sa mise en œuvre et s’il était rejeté, il se concentrerait sur « la poursuite du travail et de la gouvernance pour le bien-être du peuple ».

Le projet précédent a été critiqué pour sa longueur – il s’agirait de l’une des constitutions les plus longues au monde – et pour sa longue liste de droits, garantissant tout, depuis les droits universels à la santé et à l’éducation, jusqu’à la protection du patrimoine culinaire et du bien-être animal.

L’un des articles les plus controversés du nouveau projet dit que « la loi protège la vie de l’enfant à naître », avec un léger changement de formulation par rapport à la constitution actuelle qui, selon certains, pourrait rendre l’avortement totalement illégal dans ce pays d’Amérique du Sud. Les licenciements sont actuellement légaux en cas de viol, s’il existe un risque pour la vie de la mère et si le fœtus est incapable de survivre.

Après l’échec du premier projet, les partis politiques chiliens ont conçu un deuxième processus étroitement contrôlé dans lequel le vote serait obligatoire à chaque étape et des experts nommés par le congrès rédigeraient une pré-proposition que les délégués élus pourraient amender.

Au milieu d’une couverture médiatique fébrile sur la sécurité publique avant le vote, le parti républicain ultra-conservateur a pris d’assaut les élections de mai et a remporté plus d’un tiers des sièges du conseil constitutionnel allégé.