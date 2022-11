La drogue psychédélique “champignon magique” peut soulager une certaine dépression

Le produit chimique psychédélique contenu dans les «champignons magiques» peut soulager la dépression chez certains patients difficiles à traiter, selon une étude préliminaire.

Les effets étaient modestes et ont diminué avec le temps, mais ils se sont produits avec une seule dose expérimentale chez des personnes qui avaient auparavant obtenu peu de soulagement des antidépresseurs standard.

L’étude fait partie d’une résurgence de la recherche sur les utilisations médicales potentielles des drogues hallucinogènes, et les résultats font écho aux conclusions d’études plus petites sur le composé champignon psilocybine. Les chercheurs ont déclaré que des études plus importantes et plus longues sont nécessaires pour déterminer l’efficacité et la sécurité de l’utilisation de la psilocybine pour la dépression. Leurs résultats ont été publiés mercredi dans le New England Journal of Medicine.

“Les résultats sont à la fois intrigants et donnent à réfléchir”, a déclaré Bertha Madras, professeur de psychobiologie et chercheur à la Harvard Medical School.

Commentant dans un éditorial de journal, Madras a déclaré que l’étude est l’étude la plus rigoureuse à ce jour évaluant la psilocybine pour le traitement de la dépression. Elle n’a pas participé à la recherche.

Les chercheurs ont testé le produit chimique sur 233 adultes aux États-Unis, en Europe et au Canada. Chaque gélule avalée contenant l’une des trois doses de psilocybine au cours d’une séance de 6 à 8 heures. Deux spécialistes de la santé mentale les ont guidés à travers des expériences hallucinatoires.

Les résultats pour les doses les plus élevées et moyennes ont été comparés à ceux du groupe témoin à très faible dose. Il n’y avait pas de comparaison avec un médicament fictif inactif ou avec des antidépresseurs conventionnels, et il y avait d’autres limites.

Les symptômes de dépression ont diminué dans les trois groupes, avec la plus grande amélioration initiale dans le groupe recevant la dose la plus élevée. Au bout de trois semaines, 37 % des receveurs de la dose élevée s’étaient considérablement améliorés. Mais ces effets n’étaient pas aussi bons que ceux observés dans les études sur les antidépresseurs standard, et les résultats ont diminué au cours des semaines suivantes.

À trois mois, 20 % du groupe à forte dose ont encore constaté une amélioration substantielle.

Compass Pathways, une entreprise basée à Londres qui développe de la psilocybine à des fins commerciales, a financé et aidé à mener l’étude. Il a récemment annoncé qu’il lançait une étude plus vaste et plus rigoureuse.

Les effets secondaires, y compris les maux de tête et les nausées, étaient courants dans les trois groupes d’étude. Les effets secondaires graves étaient rares, mais ils comprenaient des pensées suicidaires et l’automutilation – principalement chez les participants ayant des antécédents de pensées suicidaires.

Le Dr David Hellerstein, co-auteur et psychiatre chercheur à l’Université de Columbia, a déclaré que ces effets secondaires ne sont pas surprenants compte tenu de l’intensité de l’expérience psychédélique de la drogue. Mais il a dit qu’ils soulignent l’importance d’utiliser la psilocybine dans un cadre médical.

“Ce n’est pas un coup de circuit, mais c’est très encourageant”, a déclaré Hellerstein, notant qu’une amélioration a été constatée après une seule dose.

Cependant, il a déclaré qu’il était probable que des doses supplémentaires soient nécessaires pour obtenir des résultats durables. Cela pourrait rendre l’utilisation coûteuse, compte tenu de la nécessité de plusieurs heures de traitement sous surveillance médicale.

Plus de 180 études sur la psilocybine et d’autres psychédéliques à utiliser dans la dépression, le SSPT et d’autres troubles mentaux sont répertoriées sur un site Web de la National Library of Medicine.

Le gouvernement américain classe toujours le produit chimique comme une substance contrôlée, sans usage médical accepté. Plusieurs villes ont déjà décriminalisé les champignons magiques et l’Oregon est le premier État à approuver l’utilisation médicale.

Philip Corlett, professeur agrégé de psychiatrie à l’Université de Yale, a déclaré que de nombreux défis importants subsistent, notamment pour déterminer si la psilocybine a un effet réel sur la réduction de la dépression.

Une théorie est qu’il stimule des parties du cerveau qui contrôlent les niveaux de la sérotonine chimique influençant l’humeur. Cela peut également reconnecter les circuits cérébraux – mais les deux théories restent à prouver.

“Je pense que nous devrions lever un peu le pied et comprendre exactement comment ils (les psychédéliques) fonctionnent afin de l’optimiser”, a déclaré Corlett. “Ils ne fonctionnent pas pour tout le monde.”

