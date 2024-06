Syracuse, New York – « Super Mario », une nouvelle drogue de rue du centre de New York, contient un opioïde synthétique 100 fois plus puissant que le fentanyl, a découvert une organisation à but non lucratif de Syracuse.

C’est la première fois que la drogue carfentanil a été détecté dans l’approvisionnement en drogues de rue de Syracuse, a déclaré Roberto Gonzalez, directeur de la réduction des risques et de la prévention d’ACR Health.

Le département de la santé de l’État a émis une alerte de santé publique après qu’au moins deux sacs de « Super Mario » ont été testés par ACR Health à Syracuse et ont révélé la présence de carfentanil.

ACR Health teste régulièrement les médicaments collectés par les utilisateurs dans le cadre de ses efforts de réduction des risques. Gonzalez a été direct dans son message aux utilisateurs :

« Vous ne survivrez peut-être pas à une overdose », a-t-il déclaré. « Prenez toutes les précautions. »

Le carfentanil est un opioïde synthétique décrit par les autorités fédérales comme jusqu’à 100 fois plus puissant que le fentanyl et 10 000 fois plus puissant que la morphine. Contrairement à ces médicaments, le carfentanil n’a aucun usage médical légitime. (À titre de comparaison, le fentanyl est 50 fois plus puissant que l’héroïne. La grande majorité des 152 décès par surdose dans le comté d’Onondaga l’année dernière ont été causés par le fentanyl.)

Le cartentanil a été développé comme tranquillisant pour les éléphants, bien qu’il ne soit plus commercialisé, selon les responsables fédéraux.

Les premiers lots de « Super Mario » ont été collectés le mois dernier et la présence de carfentanil a été confirmée le 6 juin. a émis une alerte de santé publique un jour plus tard.

Au moins une personne a nécessité des soins d’urgence à Syracuse pour des blessures graves qui pourraient provenir de « Super Mario », ont indiqué des responsables.

« Super Mario » est avant tout une combinaison de fentanyl et de xylazine, un tranquillisant pour chevaux qui augmente l’effet de l’utilisateur mais est insensible au Narcan. « Super Mario » contient des traces de carfentanil et d’héroïne.

On ne sait pas exactement quelle serait la force de l’effet lorsque tous ces médicaments seraient utilisés en combinaison.

« Le carfentanil est un médicament vétérinaire qui n’est plus commercialisé en raison de son caractère très dangereux », a déclaré le commissaire à la santé de l’État, le Dr James McDonald, dans un communiqué de presse.

La Drug Enforcement Administration a émis sa première alerte publique concernant le carfentanil en 2016, mais celui-ci n’avait pas encore été détecté dans l’approvisionnement en médicaments de Syracuse. Tout au plus, il y avait des rumeurs et des rapports non confirmés sur le carfentanil provenant d’utilisateurs locaux, a déclaré Gonzalez.

Maintenant que c’est dans notre région, il y a un risque qu’il se propage de Syracuse à d’autres régions, comme Watertown et Utica, a déclaré Gonzalez.

L’État passe des contrats avec des organisations à but non lucratif comme ACR Health pour suivre l’approvisionnement en médicaments dans le cadre de ses efforts de surveillance de la santé, a-t-il ajouté.

L’État n’a annoncé aucun décès directement lié à « Super Mario ».