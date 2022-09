La Dream Sports Foundation s’associe aux écoles de football de Bhaichung Bhutia pour soutenir les stars du football en herbe en Inde

Dream Sports Foundation (DSF), la branche philanthropique de Dream Sports, l’une des principales sociétés indiennes de technologie sportive, a annoncé aujourd’hui l’extension de son programme “Dare to Dream” en collaboration avec la légende du football indien Bhaichung Bhutia.

Le programme de trois ans jouera un rôle essentiel dans l’identification, la formation et le soutien de 35 jeunes joueurs de football talentueux pour soutenir la croissance du football en Inde. Pour renforcer davantage ce partenariat, Bhaichung Bhutia rejoindra également DSF en tant que conseiller pour travailler vers leur objectif commun de créer un impact significatif dans l’écosystème sportif indien.

Lancé en association avec la Bhaichung Bhutia Football Schools Residential Academy à Meghalaya, «Dare to Dream» vise à garantir que les jeunes talents prometteurs du football en Inde reçoivent une formation de haute qualité et une infrastructure adéquate pour faciliter leur parcours dans le sport et réaliser leur véritable potentiel.

DSF mène des essais avec les écoles de football Bhaichung Bhutia et la Fondation indienne de football où près de 650 athlètes du nord-est devraient participer. Les essais se poursuivront à travers Siliguri, Shillong, Imphal, Bishnupur et Guwahati jusqu’au 30 septembre. La cohorte finale de footballeurs sera annoncée le 1er octobre.

Parlant de “Dare to Dream”, l’ancien capitaine de football indien et conseiller de DSF, Bhaichung Bhutia, a déclaré : “Dream Sports Foundation continue d’être un partenaire à part entière dans notre mission d’offrir des chances égales de tirer parti du potentiel de nos footballeurs en herbe. L’expansion du programme “Oser rêver” et l’augmentation du nombre de participants témoignent de l’intrigue croissante du pays et de son potentiel à devenir une nation de football.

Parlant du partenariat étendu, Bhavit Sheth, directeur de l’exploitation et co-fondateur de Dream Sports, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec les écoles de football de Bhaichung Bhutia, qui partagent notre vision de rendre le sport meilleur. Le programme soutient les athlètes en herbe à ce jour et nous sommes impatients d’aider beaucoup d’autres à réaliser leur rêve de représenter l’Inde dans le football international.

Dans le cadre du programme, Dream Sports Foundation travaillera également au développement holistique des athlètes et fournira un hébergement, une nutrition, une éducation, un entraînement, une formation, un équipement de qualité, en plus des opportunités de participer à des tournois nationaux et internationaux. Les 35 athlètes sélectionnés qui rejoindront ‘Dare to Dream’ cette année, recevront leur formation académique à l’école publique Army Rifles pendant qu’ils terminent leur programme d’entraînement de football.

À propos de Dream Sports Foundation : Dream Sports Foundation (DSF) est la branche philanthropique de Dream Sports, la principale société indienne de technologie sportive avec des marques telles que Dream11, FanCode, Dream Capital et DreamSetGo dans son portefeuille. DSF vise à avoir un impact positif sur la croissance du sport en Inde et à donner une impulsion de croissance durable aux individus, sociétés, organismes ou organisations méritants travaillant au développement du sport et de l’écosystème sportif de l’Inde.

Certaines des principales initiatives de développement sportif dans le cadre de DSF comprennent «Stars of Tomorrow», un programme de développement des athlètes d’élite avec la GoSports Foundation dans les sports non traditionnels et «Back On Track», un programme qui aide les athlètes vulnérables, les professionnels du sport et les académies. Pour fournir un soutien complet aux jeunes athlètes en herbe, DSF a lancé le programme “One Dream One Lakshya” avec la Fondation Lakshya, pour les sports prioritaires olympiques, et s’est également associé à la Fondation régionale de boxe Mary Kom et aux écoles de football Bhaichung Bhutia. Pour plus d’informations, visitez www.dsf.org.in

À propos des écoles de football de Bhaichung Bhutia : Les écoles de football de Bhaichung Bhutia (BBFS) sont une initiative prise par le plus ancien capitaine de football indien – Bhaichung Bhutia, et deux diplômés de l’IIT Anurag Khilnani et Kishore Taid. L’équipe fondatrice des écoles de football Bhaichung Bhutia s’est réunie avec la vision de créer un écosystème qui nourrit et développe la volonté de jouer, d’apprendre et de maîtriser le football.

Avec des centres de formation à travers le pays, BBFS a formé plus de 13 000 étudiants et développé plus de 2 000 entraîneurs. BBFS renforce son expertise à chaque étape de la pyramide de développement des joueurs et s’efforce d’activer l’écosystème global du football en Inde. L’année dernière, BBFS a lancé enJogo, la première application d’entraînement de football en Inde. Pour plus d’informations, visitez www.bbfootballschools.com

À propos de l’Indian Football Foundation : L’Indian Football Foundation est une initiative axée sur l’éducation et le bien-être des enfants visant à identifier et à former les jeunes footballeurs et entraîneurs les plus talentueux de l’Inde en leur fournissant une plate-forme pour leur développement dans le football professionnel. Cela se fait grâce à un partenariat stratégique avec le plus grand programme de formation de base et de jeunesse de l’Inde – les écoles de football Bhaichung Bhutia, dans lequel le sport se positionne comme un outil pour améliorer la qualité de vie des jeunes hommes et femmes à travers le pays. Pour plus d’informations, visitez www.indianfootballfoundation.org

