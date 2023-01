La Dream Series de la MLB espère montrer aux joueurs noirs qu’ils appartiennent

Dans une ère de plus en plus payante, où des équipes de voyage coûteuses et des entraîneurs privés dirigent des joueurs plus privilégiés vers des événements vitrines d’élite, de nombreux jeunes joueurs défavorisés ont du mal à se faire remarquer par les dépisteurs et les recruteurs. La plupart des programmes sous l’égide de la MLB, qui sont également soutenus par le syndicat des joueurs et USA Baseball, sont gratuits, incluent les voyages et proposent un entraînement d’élite.

Le week-end dernier, d’anciens joueurs et managers, comme Manuel, LaTroy Hawkins, Marvin Freeman et Mike Scioscia, étaient dispersés dans le centre d’entraînement des Angels, travaillant en étroite collaboration avec plusieurs des meilleurs jeunes joueurs noirs du pays. MLB dit qu’environ 600 anciens élèves de la série ont continué à jouer à l’université, une réalisation que Reagins salue comme tout aussi importante pour la mission principale.

Dépisteur de longue date, Reagins déclare vigoureusement que le baseball est toujours populaire parmi les jeunes athlètes noirs.