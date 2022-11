La Dre Reka Gustafson parle du VIH, de la COVID, de la crise des drogues toxiques et de la santé mentale – Kelowna Capital News

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

La Dre Reka Gustafson s’est jointe à Island Health après avoir occupé des postes à Vancouver en tant que médecin hygiéniste de la ville de Vancouver et en tant que médecin hygiéniste en chef adjointe pour Vancouver Coastal Health.

« En règle générale, ne commencez pas un nouvel emploi en santé publique au début d’une pandémie », a déclaré Gustafson, qui a reçu sa formation médicale à l’UBC.

Pendant son séjour à Vancouver, Gustafson a travaillé principalement dans le contrôle des maladies transmissibles et a travaillé avec une équipe pour changer les pratiques de test pour la façon dont le VIH est diagnostiqué et géré.

“L’ensemble du système de santé de la Colombie-Britannique a amélioré le diagnostic précoce du VIH avec l’aide de cliniciens et d’équipes de proximité vraiment dévoués, s’est assuré que les gens étaient rapidement liés au traitement et le résultat a été que la Colombie-Britannique a durablement réduit les taux d’infection par le VIH et amélioré traitement de manière substantielle », a-t-elle déclaré. « C’est une tendance assez unique au Canada.

Dans cette édition de Today in BC, l’animateur Peter McCully a demandé à Gustafson quelles sont les solutions pour aider les personnes qui ont accès à des drogues toxiques en Colombie-Britannique.

“Le fait que nous criminalisions arbitrairement certaines substances et pas d’autres est un problème auquel nous devons nous attaquer”, a-t-elle déclaré. «Nous devons vraiment examiner le cadre législatif et sociétal dans lequel certaines substances sont criminalisées et d’autres font tout à fait partie de notre tissu social. Et il y a une corrélation claire entre la toxicité et les méfaits de ces substances que nous criminalisons. »

Gustafson offre également son aperçu de la saison de la grippe, du COVID, de la consommation d’alcool et des problèmes de santé mentale.

