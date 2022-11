La Dre Deena Hinshaw quitte le poste de médecin hygiéniste en chef de l’Alberta

La Dre Deena Hinshaw n’est plus la médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta.

Dans un communiqué de presse lundi, le gouvernement provincial a annoncé que Hinshaw serait remplacé par le Dr Mark Joffe, vice-président des Services de santé de l’Alberta.

Le mandat intérimaire de Joffe a commencé lundi et se poursuivra jusqu’à ce que le ministre de la Santé annule la nomination, selon le communiqué de presse. Il poursuivra son contrat actuel avec AHS sans rémunération supplémentaire en tant que médecin-hygiéniste en chef.

Le ministre de la Santé, Jason Copping, a déclaré dans le communiqué que Joffe s’était consacré à l’amélioration de la santé des Albertains tout au long de sa carrière.

“Il apporte cette richesse d’expérience et de connaissances au rôle de médecin-hygiéniste en chef. J’ai hâte de travailler avec lui”, a déclaré Copping.

“Je tiens également à remercier la Dre Deena Hinshaw pour son service et son dévouement envers les Albertains au cours des dernières années.”

Lorsque Danielle Smith a prêté serment en tant que première ministre de l’Alberta le 11 octobre, elle a déclaré qu’elle remplacerait Hinshaw et recruterait une nouvelle équipe de conseillers en santé publique qui considèrent le COVID-19 comme une maladie endémique.

Moins de cinq semaines plus tard, Smith a tenu une partie de cette promesse.

Smith a clairement indiqué qu’elle blâmait à la fois Hinshaw et Alberta Health Services pour ne pas avoir fourni les meilleurs conseils et soins aux Albertains alors que le système hospitalier était sur le point de s’effondrer lors des vagues successives de la pandémie de COVID-19.

“Beaucoup de mauvaises décisions ont été prises par les services de santé de l’Alberta sur la base de mauvais conseils du médecin-hygiéniste en chef”, a déclaré Smith aux journalistes le 22 octobre.

Hinshaw a été nommée médecin hygiéniste en chef de l’Alberta en janvier 2019. Son contrat devait expirer en 2024.

La Dre Verna Yiu, qui est souvent apparue aux côtés de Hinshaw lors de conférences de presse informant les Albertains sur COVID-19 et ses impacts sur le système de santé, a quitté son poste de présidente et chef de la direction des Alberta Health Services en avril. Le contrat de Yiu avait été prolongé jusqu’en 2023.

Yiu est maintenant recteur par intérim et vice-recteur aux études à l’Université de l’Alberta pour un mandat de deux ans.

Chiffre polarisant

Hinshaw est devenue une figure familière dans toute la province grâce à des centaines de mises à jour régulières sur la COVID-19, suscitant à la fois le respect et la colère du public pour les conseils qu’elle a fournis au gouvernement.

Elle a été critiquée pour avoir accepté un rôle consultatif auprès du gouvernement conservateur uni de la province plutôt que d’exercer ses pleins pouvoirs pour lutter contre l’urgence.

Le nadir est survenu à l’été 2021, lorsque la province a annulé presque toutes les restrictions sanitaires avant toute autre province, a promis le “meilleur été de tous les temps” et s’est moquée des suggestions que le COVID-19 pourrait revenir et submerger le système de santé.

Mais à l’automne, le COVID-19 est arrivé quelques jours après avoir cratérisé le système et obligé Jason Kenney et Hinshaw, alors premiers ministres, à faire demi-tour, à rétablir les restrictions et à introduire des passeports vaccinaux très controversés.

Hinshaw et Kenney ont tous deux admis plus tard que l’ouverture trop tôt était une erreur basée sur des projections erronées. Hinshaw, autrefois admiré, a été moqué et critiqué.

En août, le public a été scandalisé lorsqu’il a été révélé que Hinshaw avait reçu une prime de 228 000 $ en plus de son salaire régulier de 363 000 $ en 2021.

Le Dr Mark Joffe a obtenu son diplôme de médecine de l’Université de Calgary en 1982 et s’est spécialisé dans les maladies infectieuses. (Chris Schwarz/Gouvernement de l’Alberta)

Joffe la rejoignait parfois sur le podium. Joffe, de Calgary, a obtenu son diplôme de médecine de l’Université de Calgary en 1982 et s’est spécialisé dans les maladies infectieuses.

Son nouveau rôle relève de Alberta Health.

“Travail très difficile” : ancien médecin hygiéniste

Le Dr James Talbot, qui a été médecin hygiéniste en chef de 2012 à 2015, a déclaré que Hinshaw était un acteur clé dans la prévention de plus de décès dus au COVID-19 et que la remplacer est une perte pour les Albertains.

“Le Dr Hinshaw a excellé dans le poste et c’était un travail très difficile à faire”, a déclaré Talbot dans une interview à CBC News lundi.

“Je pense que la province a eu de la chance de l’avoir dans cette menace sur 100 ans à laquelle nous avons été confrontés et qui a tragiquement fini par tuer 5 000 Albertains, mais aurait pu en tuer beaucoup plus, sans son leadership.”

Avec Joffe prenant ses fonctions, Talbot a déclaré que les Albertains continueront d’être entre de bonnes mains compte tenu de l’expertise de Joffe en matière de maladies infectieuses.

“Bien qu’il ne soit pas formellement formé en santé publique, il a une formation comparable. Je le connais comme un scientifique qui comprend l’importance de suivre la science”, a-t-il déclaré.

Talbot a déclaré qu’il serait difficile de trouver quelqu’un pour assumer le rôle de façon permanente en raison de la durée de vie généralement courte de la nomination.

“Leurs contrats n’ont pas été renouvelés, ils ont été licenciés arbitrairement et ils ont été critiqués injustement. Ajoutez à cela une direction politique qui refuse de suivre la science, cela en fait un travail très difficile à rendre attrayant”, a déclaré Talbot. .

L’opposition répond

Le porte-parole de l’opposition en matière de santé du NPD, David Shepherd, a déclaré que Joffe devait parler aux Albertains immédiatement pour répondre aux préoccupations concernant l’augmentation des taux de maladies respiratoires chez les enfants et les hôpitaux et les urgences bloqués.

“J’espère que les Albertains auront des nouvelles du Dr Joffe dès que possible. Les Albertains méritent la transparence de leur gouvernement sur la façon dont ils vont lutter contre la propagation des maladies respiratoires, y compris le COVID-19, alors que les hôpitaux continuent de fonctionner en surcapacité et que les enfants manquent l’école en raison d’une maladie. à des taux significatifs”, a déclaré Shepherd dans un communiqué.