La Dre Deena Hinshaw a été embauchée par l’équipe de santé autochtone de l’AHS, puis renvoyée contre son gré

Lorsqu’une capture d’écran d’une annonce accueillant le Dr Deena Hinshaw à son nouveau poste est apparue sur les réseaux sociaux au début du mois, une fureur a éclaté en ligne.

Hinshaw était médecin hygiéniste en chef de l’Alberta jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée en novembre dernier par Danielle Smith, peu de temps après que Smith soit devenu premier ministre.

Maintenant, Hinshaw semblait avoir un emploi au sein de l’Indigenous Wellness Core (IWC), un programme des services de santé de l’Alberta axé sur les soins de santé autochtones.

L’indignation s’est ensuivie de nombreux milieux – en particulier de ceux qui s’opposaient au soutien de Hinshaw au masquage et aux vaccins pendant la pandémie.

AHS a émis un déclaration: « Le Dr Hinshaw n’est pas employé par AHS. »

C’était vrai: selon plusieurs sources, son offre d’emploi avait déjà été révoquée, malgré les souhaits de l’équipe IWC qui l’avait embauchée en mai. Hinshaw devait commencer le 5 juin.

À la suite de cette décision d’en haut, la responsable médicale de la CBI, le Dr Esther Tailfeathers, a démissionné.

« J’ai occupé le poste que j’occupe en raison de mon intégrité et parce que je suis vraiment préoccupé par la santé des Autochtones », a déclaré Tailfeathers à CBC News dans une interview tout en confirmant l’authenticité de l’avis d’annonce.

« Je pensais qu’ils appréciaient cela et je pensais que mon expérience et ma sagesse aideraient à apporter des changements et à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé autochtone. »

Tailfeathers, un célèbre et médecin priméa déclaré que le veto d’un médecin sélectionné par l’équipe de la CBI n’était que le dernier exemple d’un vieux thème de la politique canadienne.

« Métaphoriquement, pour moi, c’est comme si l’agent des Indiens existait toujours. L’agent des Indiens pensait qu’il exécutait les souhaits de la reine et la voix des Indiens n’avait pas d’importance. »

L’approbation est venue d’en haut : source

Le position Hinshaw a été embauché comme responsable de la santé publique et de la médecine préventive auprès de la CBI. C’était un rôle à temps partiel, et elle n’aurait eu personne sous ses ordres.

Tailfeathers a déclaré que l’équipe avait suivi tous les protocoles AHS dans le processus d’embauche.

« Ce que nous recherchions, c’est quelqu’un, bien sûr, qui connaissait la politique provinciale de santé publique et qui connaissait bien la santé publique », a-t-elle déclaré. « Nous avions besoin d’un candidat qui connaissait très bien et comprenait le côté autochtone de la santé. »

Tailfeathers a ajouté que l’équipe « a recherché un candidat autochtone ».

Après que chaque candidat a été considéré, Hinshaw s’est hissée en tête de liste en raison de son expérience et de ce que plusieurs personnes ont décrit comme ses bons rapports avec les dirigeants autochtones.

Tailfeathers a dit qu’elle n’avait pas de pouvoir d’embauche elle-même. Mais le candidat choisi par l’équipe a été envoyé dans la chaîne et approuvé. Elle ne sait pas d’où vient cette approbation.

Mais une personne connaissant la situation qui n’était pas autorisée à parler publiquement a déclaré que l’embauche de Hinshaw était atypique en ce sens qu’elle nécessitait l’approbation du Dr John Cowell, l’administrateur d’AHS.

Le Dr Esther Tailfeathers a démissionné de son poste d’AHS après le retrait de l’offre d’emploi du Dr Deena Hinshaw. (Soumis par le Dr Esther Tailfeathers)

Selon Tailfeathers, l’offre d’emploi a été signée en mai. Mais, en clin d’œil aux circonstances uniques du nouvel employé, une annonce interne officielle a été retardée jusqu’après les élections provinciales.

« Nous voulions respecter le processus électoral, nous avons donc attendu le 1er juin pour faire l’annonce », a déclaré Tailfeathers.

« Je ne pensais pas que cela allait avoir un impact aussi énorme », a-t-elle ajouté. « J’ai sous-estimé la réponse irrationnelle et émotionnelle à cela. »

Une figure polarisante

Au début de la pandémie, Hinshaw était une figure médicale largement célébrée qui a mené l’Alberta à travers une crise de santé publique sans précédent moderne. Cependant, son étoile est rapidement tombée avec différents groupes pour différentes raisons.

Pour ceux qui s’opposent aux mesures de santé publique comme les mandats de masque, les fermetures d’entreprises ou les vaccins, elle est devenue une figure décriée et profondément ressentie.

D’autres qui faisaient confiance à la science derrière ces mesures sont devenus sceptiques quant à son soutien à les lever et à sa volonté d’accepter un rôle consultatif auprès du gouvernement de Jason Kenney plutôt que d’utiliser les pleins pouvoirs de son bureau pour protéger la santé publique.

Mais lorsque la capture d’écran de l’annonce du nouvel emploi de Hinshaw a fuité, l’indignation est venue en grande partie des quartiers de droite.

Que la décision de révoquer l’offre d’emploi de Hinshaw soit intervenue avant ou après cette fuite n’est pas claire. Tailfeathers a déclaré l’avoir appris le même jour que la fuite.

« On m’a dit que cette personne n’allait plus travailler, n’allait pas occuper le poste », a-t-elle dit. Aucune raison supplémentaire n’a été donnée à Tailfeathers.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une implication du personnel politique dans l’emploi de Hinshaw, un porte-parole du bureau du premier ministre n’a pas répondu directement.

« Les services de santé de l’Alberta sont responsables des décisions d’embauche et le gouvernement de l’Alberta ne commente pas les décisions du personnel de l’AHS », a écrit Sam Blackett dans une déclaration d’une phrase.

AHS a refusé de commenter au-delà de sa déclaration précédente disant que Hinshaw n’était pas un employé.

CBC News a également demandé des commentaires à Hinshaw, mais n’a pas reçu de réponse.

Smith était un critique vocal non seulement de Hinshaw, mais aussi des confinements et des mandats de vaccination avant qu’elle ne devienne premier ministre en octobre dernier. Ces positions ainsi que d’autres opinions sur la science médicale sont devenues une partie de sa marque politique qui a conquis la base du Parti conservateur uni, qui a élu son chef.

Après son assermentation en tant que première ministre, Smith a annoncé qu’elle avait l’intention de renvoyer Hinshaw et a qualifié les Canadiens non vaccinés de « groupe le plus discriminé que j’aie jamais vu de ma vie ».

« Confusion et inquiétude parmi beaucoup »

La nouvelle de la démission de Tailfeathers est devenue publique mardi soir, lorsque le comité de la santé autochtone de l’Alberta Medical Association a publié un déclaration sur Twitter mettant en avant son travail.

« L’impact que sa démission aura sur la santé des Autochtones en Alberta à l’avenir est inconnu, mais il y a de la confusion et de l’inquiétude chez beaucoup », a écrit le comité.

Tailfeathers prévoit retourner dans sa communauté à plus de 200 kilomètres au sud de Calgary et pratiquer la médecine à plein temps avec la nation Kainai, également connue sous le nom de Blood Tribe.

Elle a souligné les diverses crises sanitaires qui affectent de manière disproportionnée les peuples autochtones, des maladies infectieuses aux intoxications médicamenteuses. Elle a noté que pendant son mandat au sein de la CBI, l’écart moyen d’espérance de vie entre les Albertains et les Autochtones de l’Alberta est passé de 13 à 18 ans.

« Je ne suis pas timide pour dire mon âge, j’ai 62 ans, je vais en avoir 63 », a déclaré Tailfeathers. « C’est donc l’année où je devrais mourir », a-t-elle déclaré, faisant référence à l’écart moyen d’espérance de vie.

Même si c’est peut-être le nom de Hinshaw qui fait la une des journaux, la préoccupation centrale dans tout cela pour Tailfeathers est que les résultats en matière de santé des Autochtones en Alberta continuent de se détériorer alors que même les décisions de dotation en personnel de niveau relativement bas dans le domaine des soins de santé sont politisées.

« Il y a des gardiens qui préfèrent le statu quo et la santé des Autochtones ne s’améliorera que si le système inclut les voix autochtones », y compris la prise de décision autochtone, a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle quitte son rôle, elle tire plusieurs leçons de cette expérience.

« Cela me dit que les médecins ne sont pas en sécurité. Même dans le cadre des protocoles établis pour protéger les médecins de cette province », a déclaré Tailfeathers. « Nous ne sommes pas en sécurité car ces décisions peuvent être annulées à un certain niveau, je ne sais pas, mais à un niveau supérieur à celui où je siège. »