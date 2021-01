La Dre Deborah Birx a affirmé qu’elle avait « toujours » envisagé de quitter le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche de Donald Trump en disant « pourquoi voudriez-vous vous faire subir cela tous les jours » – mais elle est quand même restée dans ce rôle.

Birx, qui a été la coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche sous Trump, a déclaré à CBS Face The Nation qu’elle se demandait chaque matin et soir si elle pouvait faire une différence pour lutter contre la pandémie qui a jusqu’à présent fait plus de 400000 morts aux Américains.

«Je veux dire, pourquoi voudriez-vous vous faire subir ça tous les jours? a-t-elle déclaré dans un extrait de l’interview complète qui devrait être diffusée dimanche.

« Je devais me demander tous les matins, y a-t-il quelque chose que je pense que je peux faire qui serait utile pour répondre à cette pandémie et c’est quelque chose que je me suis demandé tous les soirs. »

Birx a déclaré que de nombreux collègues proches avec lesquels elle avait travaillé au cours de sa longue carrière avant que la Maison Blanche ne commence à se demander si elle était devenue trop politique.

« Des collègues à moi que je connaissais depuis des décennies … des décennies dans cette expérience, parce que j’étais à la Maison Blanche, ont décidé que j’étais devenue cette personne politique, même s’ils me connaissaient depuis toujours », a-t-elle déclaré.

Elle a admis qu’elle était consciente, dans la période qui a précédé l’élection présidentielle, que la course à la Maison Blanche était devenue un facteur dans ce qui était et dans quelle mesure était communiqué au public sur le virus mortel.

Mais alors qu’elle prétendait avoir été « censurée » par la Maison Blanche, Birx a nié avoir jamais caché des informations sur la pandémie elle-même.

Birx a poursuivi en admettant qu’elle avait atteint un point où elle sentait qu’elle « n’allait nulle part » juste avant les élections.

« Quand c’est devenu un moment où je pouvais – je n’allais nulle part et c’était comme juste avant les élections, j’ai écrit un plan de communication très détaillé de ce qui devait se passer le lendemain de l’élection et de la manière dont cela devait être exécuté, ‘a-t-elle dit à CBS.

«Et il y avait beaucoup de promesses que cela arriverait.

Birx a annoncé en décembre qu’elle « se retirerait » de son rôle lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions à la suite d’une réaction brutale après avoir enfreint ses propres directives de sécurité contre les coronavirus pour célébrer Thanksgiving avec sa famille.

Birx a voyagé hors de l’État au Delaware pendant le week-end tandis que le CDC exhortait les Américains à ne pas voyager pour les vacances.

Le responsable de la santé de carrière a abordé le scandale en disant qu’il avait fait des ravages sur sa famille et a déclaré qu’elle se retirerait « dans les quatre à six prochaines semaines » du CDC.

«Cette expérience a été un peu écrasante», a-t-elle déclaré. «Cela a été très difficile pour ma famille.

Birx a été la coordinatrice américaine mondiale du sida pour le président Barack Obama et Trump avant d’être nommée au groupe de travail sur les coronavirus en mars, assumant le rôle très public de l’un des meilleurs médecins du pays dans sa lutte contre la pandémie.

Pendant son temps dans le rôle, elle a été critiquée des deux côtés.

En août, Trump a qualifié Birx de « pathétique » lorsqu’elle a averti les Américains que la pandémie était « extraordinairement répandue » aux États-Unis.

Pendant ce temps, la présidente de la Chambre et démocrate Nancy Pelosi l’a également qualifiée de « pire ».

Birx avait espéré obtenir un emploi sous l’administration Biden.

Des sources ont déclaré en décembre qu’elle avait contacté les conseillers de Biden pour plaider en faveur d’un rôle dans son effort de réponse aux coronavirus.

Mais elle n’a pas encore été informée pour un rendez-vous et la nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a simplement déclaré « c’est une excellente question » vendredi lorsqu’on lui a demandé si Birx faisait toujours partie de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche.

L’interview de Birx faisant des coups à peine voilés à son ancien patron intervient quelques jours après que le Dr Anthony Fauci ait également pris pour cible Trump jeudi – le lendemain de la prise de fonction de Biden – alors que les meilleurs médecins du pays parlent enfin de la vie à la Maison Blanche de Trump.

Le Dr Anthony Fauci a clairement indiqué qu’il était heureux de travailler pour le président Joe Biden

Fauci est apparu jeudi dans la salle de conférence de presse de la Maison Blanche pour la première fois depuis le printemps dernier alors qu’il assumait ses fonctions de conseiller médical en chef de Biden et de membre de l’équipe d’intervention COVID-19.

Il a parlé des différences de vie professionnelle dans l’administration Biden par rapport à l’administration Trump.

«L’une des nouveautés de cette administration est la suivante: si vous ne connaissez pas la réponse, ne devinez pas. Dites simplement que vous ne connaissez pas la réponse, dit-il.

« L’une des choses qui était très claire il y a environ 15 minutes, lorsque j’étais avec le président, est que l’une des choses que nous allons faire est d’être complètement transparent, ouvert et honnête si les choses tournent mal.

«Ne pas pointer du doigt mais les corriger et faire en sorte que tout ce que nous faisons soit basé sur la science et les preuves.

« Je veux dire que c’était littéralement une conversation que j’ai eue il y a 15 minutes avec le président, et il l’a dit à plusieurs reprises », a-t-il noté.

Dans tout le pays, 414 000 personnes sont décédées et 24,8 millions ont été infectées par le virus.