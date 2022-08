La Dre Alika Lafontaine devient la première dirigeante autochtone de l’AMC

GRANDE PRAIRIE, Alb. –

Dans une salle d’opération très éclairée au lever du soleil, le Dr Alika Lafontaine raconte pourquoi il a choisi de devenir anesthésiste alors qu’il remplit des seringues pour son premier patient de la journée.

Le médecin de 40 ans – qui est devenu lundi le premier président autochtone et le plus jeune de l’Association médicale canadienne – dit qu’il voulait être chirurgien pendant plusieurs années avant de suivre un anesthésiste qui lui a dit qu’il devrait plutôt envisager ce domaine. .

“Vers 3 heures du matin, il y a eu un appel codé. Nous nous sommes précipités tous les deux”, a déclaré Lafontaine lors d’une entrevue plus tôt ce mois-ci alors qu’il commençait un quart de travail de 24 heures à l’hôpital régional de Grande Prairie, dans le nord-ouest de l’Alberta.

“C’était intéressant de regarder mon ami travailler, car quelques minutes après qu’il soit entré dans la chambre, tout à coup, cette scène de chaos est devenue vraiment calme. Le patient était stabilisé. Tout le monde savait ce qu’il faisait”, explique Lafontaine.

“Je veux être en mesure d’aider dans des situations qui semblent chaotiques.”

Le nouveau président de l’AMC a passé l’année dernière à côtoyer sa prédécesseure, la pédiatre Dre Katharine Smart, qui est basée à Whitehorse.

Lafontaine – qui est d’ascendance crie, anishinaabe, métisse et insulaire du Pacifique – doit maintenant parler au nom du groupe, qui défend les intérêts des professionnels de la santé et des patients canadiens en s’engageant auprès des gouvernements, des communautés et d’autres intervenants depuis quelque 155 ans .

« C’est aussi vieux que le Canada », dit-il.

Il dit qu’il veut célébrer le fait d’être devenu le premier président autochtone du groupe, mais se demande aussi pourquoi cela a pris si longtemps.

“Chaque fois que vous voyez ‘d’abord’, ce que cela déclenche en général pour les gens, c’est que quelque chose pourrait être différent : ‘Peut-être que cette personne entendra mes problèmes différemment’, et c’est une belle chose”, dit-il.

Lafontaine dit que beaucoup de voix ont été exclues de la table en ce qui concerne le système de santé.

“Il y a une inégalité entre les sexes, et pas seulement du racisme spécifique aux Autochtones, mais aussi du racisme contre les Noirs et les autres personnes de couleur”, dit-il.

“Une fois que vous avez créé l’espace autour de la table pour que ces personnes s’assoient, il est vraiment important de continuer.”

Né et élevé à Regina, le médecin a été élevé dans la classe moyenne avec quatre frères et sœurs, un père éducateur et une mère au foyer.

Sa famille a également tourné ensemble dans un groupe populaire de R&B et de rock appelé 5th Generation.

Ses parents, qui ont toujours encouragé l’éducation, ont été écrasés lorsqu’il avait des difficultés de langage dans son enfance et qu’un enseignant l’a qualifié de retard de développement.

Lafontaine dit qu’il a beaucoup réfléchi à cette étiquette.

“J’ai regardé autour de moi et j’ai vu des collègues qui m’ont rappelé ce que je ressentais lorsque les enseignants me disaient : ‘Il n’y a tout simplement pas d’espoir pour vous'”, dit-il.

“Mais ces expériences où nous nous sentons brisés — elles nous aident à apprécier les choses autour de nous qui ont besoin d’un peu d’aide.”

Il dit que le système de santé avait déjà du mal à garder la tête hors de l’eau avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe au début de 2020 – et la pression n’a fait que croître.

Les gros titres sur les salles d’urgence débordées, les temps d’attente croissants pour les chirurgies, les pénuries de personnel et d’équipement et l’épuisement professionnel sont devenus monnaie courante.

« Lorsque les systèmes sont en crise, les fournisseurs de soins de santé sont prêts à y faire face. C’est pour cela que nous nous sommes entraînés », déclare Lafontaine. “Mais ce n’est pas normal d’être toujours en crise. C’est une des raisons pour lesquelles le burn-out s’accélère vraiment.”

En plus d’améliorer les environnements de travail, il dit qu’il veut également plaider en faveur d’une norme nationale de soins de santé.

« Nous parlons beaucoup d’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients, mais nous avons encore 13 systèmes provinciaux et territoriaux différents qui ont des idées très différentes de ce à quoi cela ressemble », dit-il.

“Particulièrement dans les ressources humaines, nous devons nous assurer que nous soutenons notre main-d’œuvre existante, en veillant à ce que les gens ne partent pas.”

Il dit qu’il veut puiser dans son identité autochtone tout en préconisant des solutions.

“En tant que personne venant d’un milieu où je sais ce que c’est que de ne pas avoir de voix, je peux tendre la main d’une manière différente. Je peux ressentir ce que les gens ressentent d’une manière qui ne pèse pas sur la personne qui vit le autant de douleur », dit-il.

“L’une des plus grandes choses à propos de la culture est (qu’elle vous enracine) dans votre position avec le monde et les uns avec les autres… Elle vous enracine surtout en période de stress et de crise.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 août 2022.



—



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.