Devant l’un des principaux hôpitaux de Varsovie, une fourgonnette inquiétante est garée. Ses côtés sont recouverts d’une image de ce qui serait un fœtus mort. C’est un message des groupes anti-avortement à l’un des rares établissements de la capitale qui fonctionnent encore les interruptions de grossesse.

Une décision récente du Tribunal constitutionnel vient de durcir l’une des lois sur l’avortement les plus restrictives d’Europe. Les licenciements en Pologne n’étaient autrefois autorisés qu’en cas de viol, d’inceste, de danger pour la santé ou la vie de la mère, de graves défauts du fœtus ou de maladie incurable. Les nouveaux amendements signifient que la dernière option est désormais interdite.

Quelques jours avant que la décision ne devienne officielle, nous avons rencontré l’un des rares médecins pratiquant des interruptions de grossesse dans le pays.

Dr Anna Parzynska nous dit que les femmes qu’elle rencontre sont des femmes qui veulent être enceintes, pour beaucoup ce sont même des grossesses attendues depuis longtemps. Mais «certains patients font face à des anomalies qui ne permettront pas au bébé de vivre de façon autonome après l’accouchement». Elle nous donne l’exemple d’un patient qui s’est vu refuser un licenciement par deux hôpitaux polonais. Le fœtus a souffert de agénésie rénale, ce qui signifie que les reins étaient incapables de se développer pendant la croissance embryonnaire. Il était impossible pour le bébé de survivre. Le médecin considère qu’il est «totalement contraire à l’éthique» de forcer une femme à accoucher «sachant que le jour de la naissance sera aussi le jour de la mort du bébé».

Anna est déterminée à continuer d’aider les femmes qui viennent la voir pour avorter, malgré l’interdiction. Elle nous dit que les femmes qui apprennent que leur enfant a une maladie incurable ou mourra peu de temps après la naissance présentent souvent de graves troubles psychiatriques. Cela peut les amener à avoir des pensées suicidaires. Elle dit que c’est à ce stade qu’ils peuvent être qualifiés pour un avortement en raison de la menace pour leur santé et leur vie.

Père Filip et son hospice

Lublin, à l’est de la Pologne, est l’une des régions les plus conservatrices du pays. L’année dernière, il n’a enregistré que trois avortements légaux. Nous nous sommes rendus là-bas pour rendre visite à un prêtre franciscain qui tente de donner aux femmes une alternative à l’avortement en cas d’anomalie fœtale.

L’hospice périnatal qui Père Filip les courses accueillent des enfants nés avec de graves handicaps physiques et neurologiques. Certains sont en contact avec leurs familles. D’autres ont été abandonnés à la naissance. L’espérance de vie est souvent courte. Il nous dit que parfois les conditions de logement des enfants sont dramatiquement mauvaises et qu’ils peuvent avoir besoin du confort que ses locaux peuvent offrir. Son hospice est en mesure de fournir des soins 24 heures sur 24 si nécessaire.

Lorsqu’on lui a demandé, il dit qu’il comprend les parents qui décident d’interrompre leur grossesse parce qu’ils savent qu’ils ne pourront pas faire face à un enfant handicapé. Il nous dit que les parents dans cette situation doivent ressentir « un sentiment d’immense impuissance, un manque de repères et en même temps l’incapacité de se comprendre ». Le but de son hospice est d’aider les parents à «comprendre où ils en sont». Selon le prêtre, aider les parents «leur donne l’impulsion pour réfléchir: nous pouvons gérer, nous pouvons faire face, car nous avons du soutien. Ils peuvent décider de prendre le risque de donner à leur enfant le droit de vivre, plutôt que de prendre le risque la vie d’enfant « .

Le père Filip est également psychologue et psychothérapeute. Il anime des séances de soutien pour de nombreux couples dans cette situation. Nous avons parlé à certains d’entre eux.

Kasya, Slavek et Samuel

Kasya et Slavek ont ​​deux adolescents. Depuis 5 ans, ils célèbrent la naissance de leur fils, Samuel, décédé 30 minutes après sa naissance. Ils ont découvert qu’il mourrait probablement de cette façon plusieurs semaines avant la fin du délai légal de 24 semaines pour l’interruption de grossesse en cas de malformation fœtale. Mais pour ces catholiques fervents, il ne faisait aucun doute qu’ils envisageraient jamais un avortement.

Kasya nous dit qu ‘ »il est impossible dans de telles situations, d’éviter la souffrance, qu’il s’agisse de souffrance liée au port, à l’accouchement ou à l’éducation d’un enfant handicapé, ou s’il souffre de culpabilité après avoir avorté un enfant malade ». Sa foi l’a aidée à traverser l’événement traumatisant de la perte de son fils. Mais pour elle, la seule option permise par sa conscience était d’accoucher. Elle prend du réconfort dans ses croyances et a confiance que son enfant « n’est pas couché là-bas, mais qu’il est au paradis, dans une meilleure réalité ».

Son mari, Slavek, partage ses sentiments et souhaite aider les autres dans des situations similaires. Il pense qu’ils peuvent aider les parents à «prendre une décision qui ne leur coûtera pas tant de peine par la suite». Slavek veut aider les autres, mais il n’est pas d’accord qu’une loi devrait imposer des restrictions. Si quoi que ce soit, il dit que la loi devrait « donner plus d’opportunités, des informations aux gens sur le soutien qu’ils peuvent obtenir dans de telles situations ». Il veut que la loi aide les gens à prendre une décision sage, mais pas « les condamner à la souffrance quand ils ne sont pas prêts pour cela ».

Agata et Amelia

Agata a trois enfants. Sa plus jeune, Amelia, a 12 ans et souffre du syndrome d’Edwards. Elle ne peut pas marcher, parler, manger ou se développer normalement. Séparée de son mari, Agata a tout abandonné pour s’occuper de sa fille. Elle est aidée par sa mère et reçoit une allocation de l’État de 450 euros par mois. Elle croit fermement à l’interdiction des avortements en toutes circonstances, mais elle veut faire plus que simplement l’interdire:

«La décision du gouvernement d’interdire l’avortement est une chose. Mais cette décision doit être suivie d’un formidable soutien aux femmes qui donnent naissance à des enfants handicapés. Ces femmes sont généralement laissées seules (…) Elles n’ont pas d’argent, elles sont au bord de la pauvreté. Ils n’ont aucun soutien extérieur. Rien n’est fait pour eux. Ces femmes tombent rapidement dans la dépression, à tel point qu’elles se fanent avec le bébé, elles sont vraiment profondément déprimées et cela conduit parfois au suicide. «

Une décision controversée

Il a fallu trois mois pour que la décision de la Cour constitutionnelle soit officiellement publiée et entre ainsi en vigueur. Ce retard serait dû à la vague de protestations sans précédent qu’il a déclenchée contre le pays. Pour de nombreux Polonais, les restrictions ne sont pas seulement une violation des droits des femmes, mais elles constituent une nouvelle attaque contre les droits fondamentaux de tous les citoyens.

En novembre dernier, des femmes ont organisé plusieurs événements pour déclarer publiquement avoir subi un avortement. C’était une première pour la Pologne.

Activistes Pro-Choice

Natalia enseigne les études de genre à l’université, mais elle est également militante auprès du Équipe de rêve sur l’avortement, un groupe qui aide les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse. Nous l’avons rencontrée chez elle quelques semaines après avoir assisté à l’un de ces événements.

La hotline de l’association fournit des conseils et un soutien aux femmes souhaitant obtenir des pilules abortives ou se rendre dans un pays voisin où l’avortement est légal. Depuis l’annonce des nouvelles restrictions, son téléphone n’a cessé de sonner.

Les quelque 1 000 avortements légaux enregistrés chaque année dans le pays ne concernent qu’une petite fraction des femmes polonaises qui souhaitent interrompre leur grossesse. Natalia fait campagne pour l’accès à l’avortement pour tous ceux qui sont poussés dans la clandestinité par la loi polonaise. Tout comme elle l’était il y a huit ans lorsqu’elle a pris des pilules abortives. Elle nous raconte que le plus dur pour elle lorsqu’elle a pris les pilules « était la sensation de solitude ». Elle avait trop honte pour demander de l’aide et que personne n’était là pour la soutenir.

Pour Natalia, la loi actuelle « crée une atmosphère de honte » et a encore divisé les groupes sociaux dans le pays. Elle dit qu’en Pologne « de plus en plus de gens vivent modestement, ils n’ont pas les moyens de se faire avorter en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre, car c’est très cher ». Le fossé, selon elle, a été exacerbé par la pandémie et de nombreuses personnes qui voulaient avoir un enfant ne peuvent plus se le permettre dans le climat économique actuel.

Une perspective politique

Bartlomiej Wroblewski est parlementaire et membre du pouvoir Parti Droit et Justice. Il était l’un des nombreux politiciens à soutenir la décision du Tribunal constitutionnel. Nous l’avons rencontré pour connaître son opinion sur les restrictions et les protestations qu’ils ont encourues. Il dit que la décision vise à prescrire le droit à la vie dans la constitution polonaise, « c’est un droit universel qui protège tous les êtres humains, du début à la fin de la vie. Les personnes malades ou handicapées ont le même droit de vivre que des gens en bonne santé comme nous ».

En ce qui concerne les manifestations, il dit que le droit à la vie est un droit de l’homme qui ne peut dépendre de l’humeur de la société. « Ce n’est pas le droit de la majorité, même si c’est la majorité des citoyens, de décider qui est un être humain et qui ne l’est pas ».

Juste après avoir rencontré Wroblewski, la principale organisation féministe du pays, Grève des femmes, a lancé une nouvelle vague de protestations. Malgré la pression policière et les restrictions du COVID-19, les militants des droits humains sont déterminés à poursuivre le combat. Les dirigeants de ce mouvement insistent sur le fait que la mobilisation va bien au-delà de la loi sur l’avortement.

Marta Lempart, le chef de Grève féminine de toute la Pologne, décrit le mouvement qui a commencé en raison des nouvelles restrictions à l’avortement comme en fait une question de liberté, « il va pour les droits de l’homme, les droits fondamentaux pour l’indépendance judiciaire, pour les médias libres, pour des élections libres, pour tout. C’est pour la liberté. C’est vraiment drôle que le Le pays conservateur catholique qu’est la Pologne a pris l’avortement comme le symbole de la lutte pour la liberté parce que c’est ce qu’il est. Nous voulons que le gouvernement aille ».

Les opposants au gouvernement l’accusent également de collusion avec les cercles catholiques purs et durs du pays.

Une perspective ultra-conservatrice

Il y a quelques mois, une église du centre de Varsovie était couverte d’étiquettes par des militants pro-choix. L’un de ses principaux prêtres est connu pour ses opinions ultra-conservatrices. La nouvelle interdiction, dit-il, ne va pas assez loin. En plus des cas de malformation fœtale, il souhaite que l’avortement soit interdit en cas de viol, d’inceste et de danger pour la santé ou la vie de la mère.

Père Roman Trzcinski nous dit qu’il y a un choc ou un combat entre deux réalités: « il y a une civilisation de la mort qui se répand dans le monde à travers les mouvements athées. Elle est contre la vie. C’est une civilisation de la mort. L’Évangile, par contre, est une civilisation de la vie et de l’amour « . Il pense que certaines personnes sont manipulées par les manifestations, en particulier les jeunes filles et qu’elles ne réalisent pas ce qu’elles font. Il dit que le fait qu’ils manifestent restera avec eux comme une cicatrice dans leur psyché, dans leur conscience et dans leur âme.

Ces opinions sont inadmissibles pour ceux qui veulent tous les droits sur leur corps.

L’histoire d’Eva

Nous parlons à une femme que nous appellerons Eva pour protéger sa vie privée. Elle a avorté en Slovaquie il y a quelques années. La stigmatisation de l’avortement est si grande que d’en parler ouvertement pourrait lui coûter son emploi dans le secteur public. Pour elle, la procédure n’était pas la partie la plus difficile du processus d’avortement, c’était tout le reste. Elle dit qu’elle était «en colère parce que tout le monde était hostile», personne ne voulait l’aider à obtenir les papiers dont elle avait besoin pour obtenir les médicaments dont elle avait besoin. Elle nous décrit le soulagement qu’elle a ressenti après son avortement. Elle ne ressentait «aucune culpabilité, aucun remords, aucune dépression», juste un «sentiment de rage accablant».

Eva est une catholique romaine, baptisée et confirmée. Elle dit qu’elle est fière d’avoir combattu pour elle-même, pour sa vie «telle qu’elle était et telle qu’elle est maintenant». Pour elle, la tragédie donne naissance à des bébés dont personne ne veut, surtout au milieu de l’Europe au 21e siècle. Elle dit la population polonaise « ne peut pas utiliser pleinement ses propres droits humains« .

Une action en justice

La nuit où la nouvelle interdiction est entrée en vigueur, des mouvements pro-choix sont descendus à nouveau dans la rue pour contester la légalité de la décision du Tribunal. Le commissaire européen aux droits de l’homme et le Conseil de l’Europe l’ont qualifié de violation des droits de l’homme.

Les militants polonais des droits de l’homme promettent de poursuivre les responsables de l’interdiction devant les tribunaux polonais et ils disent qu’ils amèneront ceux qui l’appliqueront devant la Cour européenne des droits de l’homme.