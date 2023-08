La douleur « inévitable » de Bindi Irwin a été écartée avant le diagnostic d’endométriose : « J’avais tellement peur »

Bindi Irwin est une « toute nouvelle » personne alors qu’elle se remet d’une opération chirurgicale suite à son diagnostic d’endométriose.

Irwin, 25 ans, a expliqué que sa douleur « inévitable » avait été ignorée par les médecins pendant 10 ans alors qu’elle avait été testée pour toutes sortes de maladies dans une nouvelle interview.

« J’ai été testée pour tout », a déclaré Irwin, la fille de feu Steve « Crocodile Hunter » Irwin, au magazine People. « Toutes les maladies tropicales, la maladie de Lyme, le cancer, etc. J’ai subi toutes les analyses de sang et tous les scanners imaginables. »

« C’est très difficile parce qu’on a l’impression que c’est inévitable », a-t-elle déclaré. « Vous ne savez pas ce qui ne va pas chez vous, et puis quand les gens vous disent ‘tout est dans ta tête’ ou ‘tu es hormonal’ ou ‘prends juste une tasse de thé, allonge-toi’, vous finissez par vous sentir si désespéré. seul parce qu’il n’y a pas de réponses.

Les choses ont changé pour Irwin en août 2022 lorsqu’elle a ressenti une douleur qui l’a laissée pliée en position fœtale, selon le média. Irwin a choisi de subir une laparoscopie en raison de l’incident.

« J’avais tellement peur qu’ils ne trouvent rien parce que nous n’avions plus rien à tester », a expliqué Irwin. « Après des années où les médecins et diverses personnes vous ont dit qu’il n’y avait rien, vous commencez vraiment à y croire. Vous vous retrouvez dans cet étrange espace de doute, de peur et d’insécurité. C’est difficile à surmonter. »

Irwin a révélé pour la première fois son diagnostic d’endométriose en mars. La gardienne de zoo australienne a partagé une photo d’elle en blouse d’hôpital sur Instagram et a expliqué qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour soulager la douleur qu’elle souffrait depuis plus de 10 ans.

Au cours de l’opération, Irwin a révélé que les médecins avaient trouvé « 37 lésions, certaines très profondes et difficiles à enlever, ainsi qu’un kyste en chocolat ».

L’endométriose, selon la clinique Mayo, est une affection « dans laquelle des cellules similaires à la muqueuse de l’utérus, ou endomètre, se développent à l’extérieur de l’utérus. L’endométriose implique souvent le tissu pelvien et peut envelopper les ovaires et les trompes de Fallope ». Cette maladie peut être très douloureuse pour ceux qui en souffrent et avoir un impact sur la fertilité et les menstruations.

Les kystes chocolatés, techniquement connus sous le nom d’endométriomes, sont des lésions kystiques trouvées dans les ovaires, remplies de liquide endométrial brun foncé, selon les National Institutes of Health. L’organisation note : « La présence d’endométriomes indique un stade plus grave de l’endométriose ».

Quelques mois plus tard, Irwin a déclaré qu’elle se sentait « toute neuve ».

« Ce n’est pas comme un interrupteur, mais chaque semaine, j’ai l’impression que je suis capable d’en faire un peu plus », a-t-elle déclaré au magazine People. « Maintenant, je me réveille le matin et je n’ai pas besoin de prendre de médicaments contre la nausée ni de poche chauffante. Pouvoir me promener avec ma fille et ne pas avoir l’impression de devoir vomir dans les buissons, c’est c’est juste sauvage pour moi. »

« J’ai l’impression d’avoir une seconde chance dans la vie », a ajouté Irwin. « Je me sens tout nouveau. »

Elizabeth Stanton de Fox News Digital a contribué à ce rapport.