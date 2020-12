Lorsque Mahmud Kamani fait face à l’adversité, il se rend dans une banlieue délabrée de Manchester, regarde l’appartement d’une chambre qu’il a autrefois appelé chez lui et réfléchit à son voyage de chiffons à la richesse du commerçant du marché au milliardaire patron de la mode Boohoo. Empire.

Ces derniers mois, l’homme de 56 ans a eu de bonnes raisons de faire un tel voyage.

D’abord, son entreprise a été enveloppée par une vague de condamnation au milieu d’affirmations selon lesquelles elle utilisait des fournisseurs qui exploitaient leurs travailleurs.

Mahmud Kamani, sur la photo, est le chef milliardaire de l’empire de la mode Boohoo. L’homme d’affaires de 56 ans vivait autrefois dans un appartement d’une chambre dans un quartier délabré de Manchester

Puis vint la mort de son père, qui avait emprunté 500 £ à un ami en 1968 afin qu’il puisse créer une nouvelle vie pour sa famille en Grande-Bretagne.

« Nous vivions tous dans une chambre louée au-dessus de la boutique de ma mère – sept d’entre nous – et nous nous sommes aussi occupés de mon grand-père ‘, se souvient M. Kamani lors de sa première interview depuis l’éclatement du scandale Boohoo en juillet.

«Nous n’avons jamais été riches. Je me souviens des fois où les huissiers frappaient à notre porte et ma mère pleurait à ce sujet. « Mais nous avons tous travaillé très dur, c’est ce que nos parents nous ont inculqué – que nous pourrions être qui nous voulions être si nous travaillions assez dur.

«Finalement, la famille a collecté suffisamment d’argent pour acheter le magasin et l’appartement. Je le possède toujours aujourd’hui. Je ne pourrais jamais m’en séparer. Je passe encore et je dis une petite prière de remerciement, car c’est là que tout a commencé.

Fondé par M. Kamani et son partenaire commercial Carol Kane en 2006, Boohoo est devenu synonyme du phénomène de la mode rapide très populaire, mais tout aussi controversé. Ses ventes ont dépassé 850 millions de livres sterling l’année dernière, propulsant M. Kamani à la 131e place du Sunday Times Rich List, avec une fortune familiale de 1,16 milliard de livres sterling.

Mais ce sont des révélations dans le même journal que les travailleurs d’une usine de Leicester emballant des vêtements destinés à Boohoo étaient payés bien en dessous du salaire minimum, ce qui a plongé son entreprise dans la crise. Des journalistes infiltrés ont également découvert que l’usine fonctionnait pendant le verrouillage localisé de la ville sans mesures de distanciation sociale en place.

«Jamais de toutes mes années en affaires je n’ai trouvé les choses aussi difficiles», admet-il. «L’entreprise, ma famille et notre équipe ont été attaquées et l’idée que nous aurions pu acheter à des fournisseurs qui traitaient leurs employés de cette façon m’a empêché de dormir la nuit.

Alors qu’un rapport commandé par M. Kamani et réalisé par Alison Levitt QC a conclu que l’entreprise n’avait pas intentionnellement profité de mauvaises conditions de travail et de bas salaires, et n’avait commis aucune infraction pénale, il a identifié « de nombreux échecs » et a conclu que Boohoo n’avait pas pris suffisamment responsabilité des personnes impliquées dans la production de ses vêtements.

M. Kamani lève la main sur les erreurs. «Nous avons commencé comme une petite entreprise et nous avons grandi. Nous sommes issus des mêmes racines que de nombreuses personnes travaillant dans les usines de nos fournisseurs. Nous sommes taillés dans le même tissu, si vous voulez. Bien sûr, nous ne voulons pas que les gens soient blessés. Il est inimaginable que nous entreprenions délibérément de maltraiter les gens.

«Est-ce que je crois, main sur cœur, que nous avons sciemment mal traité les travailleurs – absolument pas. Ma mère est une immigrante indienne qui travaille dur et sans prétention. L’idée que je pourrais traiter quelqu’un, tout comme ma mère, de la manière dont notre entreprise a été accusée est tout simplement impensable.

«Notre entreprise s’est développée si rapidement.

« Au début, Carol et moi étions sur tous les aspects de chaque décision qui devait être prise, et nous avons eu la chance d’avoir un succès incroyable. Nous sommes passés d’une petite équipe à environ 6000 personnes et à posséder neuf grandes marques.

« Si nous sommes coupables de quoi que ce soit, alors nous ne réalisons pas que nous devions mettre en place plus de surveillance et de gouvernance dans nos relations avec les fournisseurs. Nous n’avons pas effectué suffisamment de chèques, nous ne les avons pas mis assez rapidement et les choses ont glissé en cours de route. C’est mon travail maintenant de m’assurer que nous les réparons.

Dans les jours qui ont suivi l’éclatement du scandale, le cours de l’action de Boohoo a presque diminué de moitié et son co-fondateur sans fioritures est conscient qu’il sera difficile de regagner la confiance du public.

Il a nommé Sir Brian Leveson, qui a présidé l’enquête publique sur la culture et les pratiques de la presse, pour superviser le soi-disant « Agenda pour le changement » de Boohoo avec les comptables que KPMG est chargé de suivre de manière indépendante ses progrès.

L’entreprise travaillera également aux côtés de la Gangmasters and Labour Abuse Authority, un organisme qui représente les travailleurs exploités.

«Je sais que tout le monde nous regarde, certains semblent vouloir que nous échouions. Mais nous ne le ferons pas. Sir Brian et son équipe veilleront à ce que nous ne le fassions pas », déclare M. Kamani.

«Nous avons commencé à cartographier notre chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni au début de l’année et tout cela nous a motivés. Nous sommes presque prêts à publier notre chaîne d’approvisionnement britannique complète au début de l’année prochaine et notre chaîne d’approvisionnement mondiale d’ici la fin de 2021.

«Je comprends à quel point il est difficile de gérer une petite entreprise, alors pour protéger les emplois, nous nous en tiendrons à ceux qui, même s’ils ne sont peut-être pas parfaits, peuvent prouver qu’ils sont prêts à changer.

«Mais nous ne tolérerons jamais les pratiques illégales ou les mauvais traitements infligés aux travailleurs. Nous avons commencé dans ce pays et nous nous y tenons. Nous augmenterons notre capacité avec d’excellents fournisseurs, qui sont nombreux, et je suis déterminé à construire un centre de fabrication britannique qui fait l’envie du monde entier. Je n’ai jamais été aussi déterminé à réparer quelque chose.

« Nous ne possédons ni n’exploitons aucune usine à Leicester ni ailleurs, et nous n’étions pas le seul détaillant à acheter chez eux, mais je vais utiliser mon influence et notre pouvoir d’achat pour changer les choses. À mes fournisseurs, je dis que si vous ne pouvez pas prouver, catégoriquement, que vous agissez de manière légale et éthique, vous n’obtiendrez jamais aucune entreprise de Boohoo. Je le garantis.

M. Kamani n’avait que quatre ans lorsque son père gujarati, Abdullah, a rejoint un exode d’Asiatiques du Kenya où les lois draconiennes du travail les empêchaient de gagner leur vie. Alors que sa mère tenait un petit magasin de tissus, son père vendait des sacs à main et des serviettes dans un étal de marché.

M. Kamani, qui a rencontré sa femme Aisha à l’université de Manchester, où ils vivent toujours, a hérité de leur éthique de travail et de leurs solides compétences en matière de négociation. «Je passe ma vie dans la salle des machines», dit-il.

«Je n’ai pas de passe-temps en dehors de ma famille et de mon travail. Pour moi, sans travail, que ferais-je? Je ne suis pas un homme pour m’asseoir sur une plage, aller sur le QE2, faire le tour du monde.

«Je ne joue pas au golf, je ne collectionne pas de timbres rares, je ne suis pas un amateur de voitures, je ne suis pas un amateur de vin. Je n’aime même pas le champagne.

«Je n’ai pas honte d’être riche – j’ai travaillé dur toute ma vie – mais la vie est normale.

« Ma journée idéale serait de me lever, d’aller au gymnase, d’aller au bureau et d’être occupé à des réunions et de regarder tout ce qui se passe.

« Je pars généralement à 20 heures, je dîne, je reviens sur mon iPad et je revois les chiffres. Je vis une vie simple et basique. Je suis assez discret, je ne veux être face à personne. Glitz et glamour? Ce n’est pas ce que je fais.

En revanche, ses enfants – en particulier son fils aîné Umar – mènent une vie très publique d’extravagance.

«Mes enfants font Instagram pour le marketing. Ce genre de publicité n’est pas vraiment quelque chose avec lequel je suis à l’aise », avoue-t-il.

«L’argent et la richesse ne sont pas importants pour moi. Pour moi, c’est juste le retour au travail. Je ne fais pas de longues vacances et même quand je fais une pause, j’ai mon téléphone. Je travaille toujours.

«Ma femme y est maintenant habituée. Lorsque vous avez une entreprise à croissance rapide, c’est ce que vous faites, tout est sur le pont.

«La dernière chose que j’ai achetée était une paire de boucles d’oreilles pour ma femme pour son anniversaire. C’était en octobre. Celles-ci et quelques chaussettes que j’ai achetées chez Marks and Spencer il y a une semaine.

«J’ai les mêmes amis qu’il y a 35 ans, certains de l’école, certains de l’université, certains des débuts de mon entreprise.

«Mes enfants ont de grands amis célèbres, mais mes amis sont mes bons amis.

Les amis d’Umar, bien documentés sur son compte Instagram, incluent des icônes de la musique telles que P Diddy et Jennifer Lopez.

L’homme de 32 ans, qui a fondé la marque de mode Pretty Little Thing avec son jeune frère Adam en 2012, possède une flotte de voitures, dont deux Rolls-Royce Phantoms, une Lamborghini Aventador de 300000 £, une Mercedes Classe G personnalisée de 92000 £. et un Range Rover haut de gamme.

«Mes enfants sont différents. Tout le monde a son temps libre et ce sont de jeunes hommes », déclare M. Kamani. «Mais je suis tellement fier qu’ils travaillent tous les trois dur.

«Combien de personnes qui ont des pères riches ont des enfants qui travaillent dur et développent leur propre entreprise prospère? Cela arrive si rarement.

Malgré ses revers, il y a eu des spéculations selon lesquelles Boohoo pourrait acheter Topshop, qui fait partie de l’empire Arcadia déchu de Sir Philip Green, pour resserrer davantage son emprise sur le marché de la mode rapide.

M. Kamani refuse de commenter cela, ou le sort de Sir Philip, son rival de longue date dans un secteur extrêmement compétitif. Au lieu de cela, dit-il, il se concentre sur son apparition imminente devant le comité d’audit environnemental des Communes plus tard ce mois-ci, où il sera mis au défi sur le fonctionnement de Boohoo.

Bien qu’il prospère dans le célèbre monde de la mode, il est inquiet, mais déterminé à souligner que c’est toute l’industrie de la mode – pas seulement Boohoo – qui doit s’assurer que sa maison est en ordre.

« Je sais que nous ne pouvons pas résoudre ce problème seuls et je sais que je ne suis pas responsable de ce que font les autres détaillants, que je ne peux contrôler que ce que fait notre équipe et comment nous nous comportons.

« Nous allons reconstruire une base de fabrication à Leicester dans laquelle tout le monde veut acheter – ce sera formidable pour les travailleurs et formidable pour Leicester et pour le Royaume-Uni.

«L’option facile aurait été d’arrêter, mais s’éloigner, céder, si vous le souhaitez, n’a jamais été une option. Je dois personnellement à chacun dans notre entreprise de résoudre ce problème.

«Nous prouverons une fois pour toutes que l’entreprise que nous avons bâtie est solide, que nous pouvons enlever les regards des podiums et des célébrités et les transformer en vêtements pour nos millions de clients rapidement, légalement et éthiquement.

Pour l’instant, cependant, il pleure pour son père. ‘

Les cinq derniers mois ont pris mon âme. J’ai l’impression d’avoir été battu avec un bâton.

«Mais j’ai décidé de ne pas garder la tête baissée. Je vais garder la tête haute. Je suis fier, très fier de ce que j’ai fait et de ce que nous avons construit.

«Mon père était mon héros, mon roi, mon meilleur ami. Quand cela est enlevé, le reste est insignifiant.

«Que peuvent-ils faire d’autre, quand ma chose la plus précieuse est partie?

«Il détesterait que j’abandonne. Il voudrait que je me batte, que je me lève et que je crie à juste titre depuis les toits.