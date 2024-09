La douleur du « cauchemar de tout parent » lorsque le tireur pourrait être votre enfant

Dans les jours qui ont suivi la fusillade dans une école de Géorgie, qui a coûté la vie à deux élèves et deux enseignants, un tableau inquiétant de la vie familiale du tireur présumé a émergé. L’adolescent de 14 ans vivait avec son père, séparé de sa mère et de ses deux frères et sœurs. La mère a eu de nombreux ennuis avec les forces de l’ordre pour violences conjugales et possession de drogue. Le père possédait des armes auxquelles le tireur présumé avait accès, notamment un AR-15, bien qu’il ait déclaré qu’elles n’étaient toujours pas chargées.

Les autorités estiment disposer de suffisamment de preuves pour inculper le père, Colin Gray, d’homicide involontaire, de meurtre au deuxième degré et de cruauté envers les enfants. S’il est reconnu coupable, son fils, malgré son âge, passera sûrement une grande partie, voire la totalité de sa vie, en prison.

Avec la perte de vies innocentes, il est difficile d’éprouver de la sympathie pour la famille Gray, surtout maintenant que nous savons qu’il y avait des signes, il y a plus d’un an, que l’adolescent flirtait peut-être avec l’idée de la violence.

Et pourtant.

Écouter extraits audio Après avoir été libéré des entretiens avec les forces de l’ordre il y a plus d’un an, il devient également clair que l’énormité de la tragédie inclut un père qui semble avoir eu du mal à savoir comment élever au mieux son enfant au milieu du chaos domestique.

Dans l’enregistrement audio, obtenu par une chaîne de télévision d’Atlanta, l’adolescent nie avoir participé à une discussion sur une plateforme de jeu vidéo au sujet d’une fusillade dans une école, dont les autorités fédérales ont eu connaissance grâce à un renseignement. « Je promets que je ne dirais jamais une chose pareille », dit le garçon, sur un ton que tous les parents ont déjà entendu de la part d’un enfant qui tente désespérément d’éviter une punition pour quelque chose qu’il a fait.

Et puis on entend le père exprimer sa frustration. Oui, il a des armes et a permis à son fils de les utiliser, car il voulait que son fils ne joue pas aux jeux vidéo et qu’il passe plus de temps à l’extérieur. Il avait emmené son fils à la chasse et il avait récemment abattu son premier cerf. Il a dit qu’il avait parlé à son fils des fusillades dans les écoles et lui avait raconté comment il avait été « harcelé » par ses camarades de classe. Le père a dit qu’il appelait les gens par leur prénom à l’école parce qu’il y allait très souvent pour voir si « tout allait bien – c’est pourquoi je continue à y aller ».

Un jury décidera si Gray a fait assez pour aider son fils et pour empêcher ce qui s’est passé cette semaine au lycée d’Apalachee. Et de nombreux autres détails vont encore venir, qui pourraient modifier la situation. Mais tout parent qui a déjà perdu le sommeil à cause d’un enfant peut comprendre, au moins un peu, la frustration dans la voix de Colin Gray. Il avait l’air d’un homme qui essaie de bien élever ses enfants et qui ne comprend pas comment, malgré tous ses efforts, il n’y parvient pas.

Les livres sur la parentalité et les conseils d’autres parents sont utiles pour apprendre à un enfant à dormir toute la nuit, à l’aider à aller sur le pot, à surmonter une saison de T-ball ratée, une mauvaise note ou tout autre type de défi. Ils ne sont pas aussi utiles pour savoir quoi faire lorsque le monde d’un enfant a implosé à cause des mauvais choix de ses parents, ni pour savoir quoi faire lorsqu’il grandit et se comporte de manière troublante, et que votre objectivité à l’égard de votre enfant et de son comportement est compromise à cause de votre amour aveugle pour lui.

Depuis que la fusillade de Columbine a secoué l’Amérique en 1999, les parents d’enfants d’âge scolaire sont confrontés à un problème auquel nos propres parents n’étaient pas confrontés, ou du moins n’avaient pas beaucoup pensé : comment pouvons-nous savoir si un futur tueur scolaire dort sous notre toit ? On nous l’a dit quels signes avant-coureurs rechercher – y compris la solitude, l’isolement social, l’irritabilité, la colère — des traits que l’on peut observer même chez les enfants les mieux adaptés.

Et dans un contexte de défiance croissante envers les institutions, de nombreux parents croient, à un certain niveau, que c’est leur famille contre le reste du monde. Nous avons entendu des histoires, ou nous en avons été témoins, de cas où les autorités ont outrepassé leurs pouvoirs, comme dans le cas de Justina Pelletierl’adolescente du Massachusetts dont les parents l’ont emmenée à l’hôpital pour des soins médicaux, puis ont été empêchés de la ramener chez eux pendant plus d’un an après que les médecins ont refusé de la confier à ses parents. Il y a suffisamment de cas de ce genre pour qu’on leur donne un nom : l’enlèvement médical.

Ces inquiétudes ne sont pas motivées par des considérations idéologiques. Les libéraux comme les conservateurs s’inquiètent de la façon dont un simple signalement aux services de protection de l’enfance peut bouleverser la vie d’une famille, certains affirmant que ces agences doit être aboli en raison des effets sur les familles noires, en particulier.

Ce sont ces craintes qui surgissent sous la surface lorsqu’un parent est confronté à la terrible question de savoir si son enfant pourrait être capable d’une violence inimaginable. Il ne s’agit pas d’excuser Colin Gray des erreurs qu’il a pu commettre, ni James et Jennifer Crumbley, les parents accusés d’homicide involontaire lors de la fusillade perpétrée par leur fils à l’école d’Oxford, dans le Michigan, en 2021.

Le textes Les témoignages présentés au jury dans l’affaire de Jennifer Crumbley étaient vraiment choquants, notamment les messages du fils à sa mère demandant de l’aide, restés sans réponse, et la mère disant en riant à son fils d’apprendre à ne pas « se faire prendre » avec des munitions à l’école. Les parents ont tous deux été reconnus coupables et condamnés à une peine de prison.

De même, il semblerait que l’adolescent accusé de la fusillade en Géorgie ait demandé de l’aide, mais qu’il n’en ait pas reçue. « Les adultes qui l’entouraient l’ont laissé tomber », a déclaré la tante de l’adolescent. Le Washington Post.

Tout ceci nous rappelle sombrement que la parentalité n’est pas seulement une bénédiction, mais une grave responsabilité, et qu’à mesure que les États sont de plus en plus habilités, voire contraints, de tenir les parents responsables des actes de leurs enfants, trois résultats possibles se présentent.

Premièrement, sachant qu’ils risquent d’aller en prison si leur enfant devient le prochain tireur à l’école, certains parents seront plus attentifs à la santé mentale de leurs enfants et moins susceptibles de laisser leurs enfants avoir accès aux armes à feu.

À l’inverse, certains parents peuvent avoir peur de ne rien faire, de peur d’être tenus pour responsables des problèmes de leur enfant, de peur que leur enfant leur soit retiré s’ils cherchent de l’aide pour eux-mêmes et pour eux-mêmes. Pour contrer ce risque, les communautés doivent évaluer en toute transparence non seulement ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des écoles, mais aussi les ressources disponibles pour aider les parents qui ont du mal à gérer leurs enfants en difficulté, souvent complètement seuls.

Et enfin, il peut y avoir des parents qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient, des parents qui ont été consciencieux et réfléchis et qui ont fait ce qu’ils pensaient être juste pour leur enfant et leur communauté, qui pourraient aller en prison si le cauchemar de tous les parents continue de se produire malgré tous leurs efforts.

C’est un compromis que les familles en deuil en Géorgie en ce moment pourraient être prêtes à accepter.