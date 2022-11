La douleur des taux d’intérêt est la conséquence du Brexit, selon l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La douleur de la flambée des taux d’intérêt et de l’inflation est un effet d’entraînement de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, a déclaré l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney.

M. Carney a déclaré que la décision prise jeudi par le comité de politique monétaire de la Banque de relever son taux directeur à 3%, son plus haut niveau en 33 ans, lui avait été en partie imposée par le Brexit.

La hausse – qui ajoutera des centaines de livres aux factures hypothécaires mensuelles – est survenue alors que la Banque prévoyait jusqu’à huit trimestres successifs de récession au Royaume-Uni, s’étendant jusqu’en 2024 dans ce qui pourrait être le ralentissement le plus long depuis un siècle.

M. Carney a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme qu’une grande partie de la crise financière actuelle du pays est due à la pandémie de Covid et à la guerre en Ukraine.

Mais il a déclaré que la récession avait également confirmé les avertissements lancés lors du référendum de 2016 sur l’impact du Brexit.

«Ce qui s’est passé au Royaume-Uni et dans d’autres économies, c’est que nous avons eu l’impact de la hausse des prix de l’énergie qui a ralenti le rythme de croissance de l’économie, nous avons eu l’impact de Covid, qui a changé le marché du travail et notre capacité à croître », a déclaré M. Carney.

“Et puis, bien sûr, au Royaume-Uni – malheureusement – nous avons également eu l’impact à court terme du Brexit, qui a ralenti le rythme de croissance de l’économie.

« L’économie fonctionne à un niveau supérieur à sa capacité et cela s’ajoute aux pressions inflationnistes que nous recevons de la guerre en Ukraine et ailleurs. Et la banque doit ralentir l’économie, c’est pourquoi elle augmente les taux d’intérêt.

M. Carney a déclaré qu’il était clair que l’économie britannique était plus faible à la suite du Brexit.

“La livre sterling a évolué contre toutes les principales devises à partir du moment où le référendum a été déclenché, puis elle a évolué plus brusquement après le résultat du référendum”, a-t-il déclaré. « Il n’a pas récupéré. Il a fluctué mais il ne s’est pas rétabli.

Le Brexit a provoqué “un choc de longue date sur la productivité de l’économie”, a-t-il déclaré.

«Il était prévu que nous obtenions cela. Cela arrive.

“C’est ce que nous avions dit qui allait se produire… La capacité de l’économie diminuerait pendant un certain temps à cause du Brexit, cela ajouterait à la pression inflationniste et nous aurions une situation – qui est la situation que nous avons aujourd’hui – où la Banque d’Angleterre doit augmenter ses taux d’intérêt malgré le fait que l’économie entre en récession.

Le Brexit a provoqué un “changement structurel”, réduisant la taille de l’économie britannique par rapport à des pays similaires en termes de parité d’achat, a déclaré M. Carney.

“Ce changement structurel est en partie ce à quoi le gouvernement et nous tous sommes confrontés au Royaume-Uni, c’est-à-dire que nous avons eu un coup dur pour notre productivité, la capacité de l’économie, la limite de vitesse de l’économie, ainsi que le niveau de l’économie.

« Et nous devons prendre des décisions difficiles pour le remettre en place. Et c’est une des conséquences d’une décision prise il y a quelques années.