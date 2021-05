La douleur de la mort de Diana m’a poussé à boire et à me droguer: le prince Harry | Nouvelles des gens

Londres: Le prince Harry a déclaré qu’il avait abusé de l’alcool pour endormir la douleur de la mort de sa mère Diana en 1997 et a accusé la famille royale britannique de l’avoir négligé lui et sa femme Meghan alors qu’elle envisageait de se suicider.

Harry, maintenant âgé de 36 ans, a déjà parlé du traumatisme d’avoir perdu Diana dans un accident de voiture à Paris, puis d’avoir à marcher à 12 ans derrière le cercueil de sa mère dans son cortège funèbre sous le regard des médias du monde entier. .

«J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins me sentir», a déclaré Harry à Oprah Winfrey dans une série Apple TV sur la santé mentale.

« Je boirais probablement pour une semaine en une journée un vendredi ou un samedi soir et je me retrouverais à boire non pas parce que j’aimais ça mais parce que j’essayais de masquer quelque chose », dit-il.

Harry a déclaré que la perte de sa mère avait accentué les craintes concernant sa propre femme Meghan lorsqu’elle était aux prises avec des pensées suicidaires, bien qu’il ait déclaré que la famille royale britannique les avait négligées toutes les deux.

« Ce qui l’a empêchée de voir à travers, c’est à quel point ce serait injuste pour moi après tout ce qui était arrivé à ma mère et d’être maintenant en position de perdre une autre femme dans ma vie, avec un bébé à l’intérieur d’elle, notre bébé », dit-il.

« Je me sentais complètement impuissant. Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, quoi que ce soit, se heurte à un silence total ou à une négligence totale. »

Les critiques publiques répétées de Harry contre la famille royale britannique, dirigées par sa grand-mère de 95 ans, la reine Elizabeth, et son père de 72 ans, le prince Charles, ont créé une autre crise des relations publiques pour la monarchie.

La reine a déclaré qu’elle était attristée d’apprendre les expériences de Harry et Meghan.

Elle a déclaré que bien que les souvenirs puissent différer, la famille royale aborderait également les problèmes de race soulevés par le couple, qui a déclaré qu’un membre royal sans nom avait fait un commentaire raciste sur leur fils Archie avant sa naissance.