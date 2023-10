La douleur de la famille alors que la star congolaise reste sans sépulture depuis sept mois

La famille du légendaire guitariste congolais Lokassa ya Mbongo affirme vivre une « douleur insupportable » et une « humiliation » en attendant l’aide du gouvernement pour l’enterrer près de sept mois après sa mort.

Le corps de Lokassa repose dans une morgue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après avoir été rapatrié par avion des États-Unis conformément à son souhait d’être enterré dans son pays d’origine.

Son fils André Marie Lokassa a déclaré à la BBC que le gouvernement avait promis d’aider à organiser des funérailles « dignes » du nom de la star de la musique, mais il n’a pas encore réussi à le faire.

Une organisation caritative locale pour les artistes a cependant déclaré que des conflits au sein de la famille étaient à l’origine de ce retard.

Une responsable de la communication au ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Magloire Paluku, a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par la BBC, renvoyant les questions à la famille.

M. Lokassa a déclaré à la BBC que la famille avait soumis une demande de budget de 75 000 $ (61 000 £) au gouvernement pour les frais funéraires, mais qu’elle n’a pas encore été approuvée, laissant la famille dans le flou.

« C’est une humiliation, si nous devons l’appeler ainsi », a déclaré M. Lokassa, ajoutant que ce retard provoquait des tensions au sein de la famille.

La facture de la morgue ayant déjà dépassé les 4 000 dollars, la famille espère enterrer son père d’ici la mi-octobre, même si l’aide du gouvernement n’arrive pas, a déclaré M. Lokassa.

« Si les choses continuent à s’éterniser, nous serons obligés d’appliquer le plan B », a-t-il ajouté.

Lokassa ya Mbongo, de son vrai nom Denis Kasiya Lokassa, est décédé à l’âge de 77 ans après avoir lutté contre le diabète et les complications d’un léger accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2020.

Il était l’un des meilleurs guitaristes rythmiques de la RD Congo, mais a passé l’essentiel de sa carrière à Paris, la capitale française, où il dirigeait le groupe Soukous Stars depuis 1984.

Il s’associe ensuite au chanteur Sam Mangwana en Côte d’Ivoire pour former le groupe African All Stars.

On se souvient du guitariste pour des compositions populaires telles que Bonne Annee, Monica, Marie-Josse, Lagos Night et Nairobi Night.

Il a déménagé aux États-Unis en 1996, où il a vécu jusqu’à sa mort en mars. Son corps a été transporté par avion vers la RD Congo le mois suivant.

André Marie Lokassa dit vouloir offrir à son père des funérailles à la hauteur de sa stature

Cependant, Artist in Danger, un groupe caritatif d’artistes de la République démocratique du Congo, a suggéré que le gouvernement n’était pas responsable du retard des funérailles, mais que cela était dû à des divergences au sein de la famille du musicien quant à savoir qui devait diriger les funérailles.

Le chef du groupe, Tsaka Kongo, a déclaré à la BBC que la famille devait présenter une lettre aux autorités acceptant de mettre fin à leurs différends et de permettre au gouvernement d’organiser l’enterrement.

« J’ai contacté la famille de Lokassa pour les aider à accélérer le processus des funérailles, mais ils voulaient procéder seuls, ce que j’ai accepté. [burial] Ce retard est choquant, mon souhait est qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible », a déclaré M. Kongo.

En avril, le corps d’un autre musicien congolais bien connu, Saak Sinatra Sakul, a été transporté par avion de Paris à Kinshasa pour y être enterré.

La famille espérait obtenir l’aide du gouvernement pour ses funérailles, mais ses proches l’ont ensuite enterré eux-mêmes, craignant que son corps ne se décompose, car il aurait été conservé dans un cercueil plutôt que dans un tiroir de la morgue pendant environ 10 jours.

Sakul était membre du groupe basé à Kinshasa, Orchestre Sosoliso Trio Madjesi.

D’autres musiciens congolais attendent également depuis des mois d’être enterrés après leur mort. Il s’agit notamment du compositeur et saxophoniste Kiamuangana Mateta Verckys, décédé en octobre de l’année dernière et enterré en décembre, et de la star du jazz Lutumba Simaro Masiya, décédée en mars 2019 et inhumée seulement en mai de la même année.

La nièce de Lokassa, Nicole Londala, a également imputé le retard au gouvernement, affirmant qu’il n’avait pas encore tenu sa promesse de financer l’enterrement.

« Au départ, nous espérions que les funérailles pourraient être organisées dans cinq ou dix jours. Il est douloureux de constater que depuis le 15 avril, nous attendons toujours que les funérailles aient lieu », a déclaré Mme Londala à la BBC.