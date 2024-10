La douleur commence lundi pour les Bruins de Boston et Jeremy Swayman dans l’impasse RFA

BOSTON — Cochez. Toc. La pression sur les Bruins de Boston et le gardien n°1 Jeremy Swayman dans cette impasse RFA augmentera considérablement lundi – pour les deux parties.

Les 32 équipes doivent soumettre leur liste d’ouverture de la saison avant 17 heures lundi, le premier des 192 jours de plafond salarial comptant pour la saison régulière 2024-25. Étant donné que Swayman est un agent libre restreint, s’il n’est pas signé avant le début de la saison régulière, son plafond salarial atteint pour la première année de son nouveau contrat sera plus élevé sur le plafond des Bruins que pour les années restantes du contrat. Ce sera difficile à gérer pour les Bruins.

Dans le même temps, pour chaque jour où Swayman passe sans contrat, il ne sera pas payé. S’il signe pour 8 millions de dollars par saison, par exemple, son salaire sera calculé au prorata et payé uniquement pour les jours restants de la saison. Il existe des moyens de rattraper l’argent perdu par Swayman – en lui offrant un bonus de signature instantanément payé au cours de la première année – mais cela n’aura qu’un impact. composition effet négatif sur le cap hit (expliqué ci-dessus).

Chaque jour est un coup dur pour le portefeuille de Swayman. Chaque jour est un coup dur pour la casquette des Bruins. En d’autres termes, la logique indiquerait que Swayman devrait voir la meilleure offre de Boston dimanche ou lundi matin – s’il ne l’a pas déjà fait.

Des sources ont confirmé que les Bruins avaient effectivement mis sur la table une offre de 64 millions de dollars. Que cela ait été présenté avant ou après les commentaires de Cam Neely cette semaine reste sujet à interprétation.

Bien sûr, l’agent de Swayman, Lewis Gross, est compétent et expérimenté dans une négociation comme celle-ci. Le client brut William Nylander et les Maple Leafs de Toronto se sont rendus au téléphone, date limite de signature du 1er décembre pour les appels d’offres, en 2018, avant de signer un accord de 45 millions de dollars sur six ans. En règle générale, cet accord entraînerait un plafond de 7,5 millions de dollars par an. Mais le plafond qui en résulte illustre les problèmes que les Bruins pourraient affronter : au lieu de 7,5 millions de dollars, le plafond de Nylander était de 10,27 millions de dollars au cours de la première année de l’accord. Cela n’a pas été un problème pour les Maple Leafs, encore en construction, qui n’avaient pas encore de problèmes de plafond, et Toronto a ensuite bénéficié d’un plafond légèrement inférieur au cours des cinq années restantes de l’accord (6,9 millions de dollars). Nylander a également été libéré sous la forme d’une prime de signature de 2 millions de dollars payable à la date de signature de l’accord, ce qui signifie qu’il n’a perdu aucun salaire.

Il y a deux différences majeures dans cette négociation. Les Bruins auront des limites dans la manière dont cela est structuré par rapport à leur plafond, en fonction de l’espace qu’ils peuvent conserver à mesure que cela s’éternise avec une liste aussi maigre qu’ils peuvent constituer chaque jour. Et il semble y avoir une fenêtre beaucoup plus petite pour que Swayman soit rétabli sous la forme d’un bonus de signature, car cela ne fera qu’augmenter le plafond atteint.

Voici un calculateur pratique, à titre d’illustration uniquement, sur l’importance de chaque journée pour les Bruins et Swayman :

Calculateur de signature RFA en saison

(Basé sur 8 ans x 8 millions de dollars = 64 millions de dollars, tout le salaire, aucune prime à la signature, 8 millions de dollars de salaire de base pour la première année)

Jour signé Coup de casquette des Bruins Les $ perdus de Swayman D’ici lundi 17h 8 000 000 $ 0 $ mardi 10/8 8 036 649 $ 41 667 $ Épouser. 10/9 8 073 298 $ 83 332 $ Jeudi. 10/10 8 109 947 $ 124 999 $ Ven. 10/11 8 146 596 $ 166 666 $ Assis. 10/12 8 183 245 $ 208 333 $ Soleil. 10/13 8 219 894 $ 250 000 $ 30 jours d’absence (11/5) 9 099 470 $ 1 250 010 $ Date limite de signature (12/1) 10 001 569 $ 2 291 685 $

Attachez votre ceinture.