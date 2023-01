La douleur auto-infligée de la Chine – The New York Times

Cette newsletter expliquera ce que les développements d’hier signifient pour l’avenir de la Chine.

Croissance étouffée

Les experts anticipent depuis longtemps le déclin de la population chinoise. Certains analystes affirment que le déclin a en fait commencé il y a des années. Quoi qu’il en soit, la baisse arrive plus rapidement que prévu; les projections précédentes de la Chine et de l’ONU suggéraient que le déclin ne commencerait pas avant la prochaine décennie.

La population vieillit rapidement. L’âge médian en Chine a déjà dépassé celui des États-Unis et pourrait dépasser 50 ans d’ici 2050. Même les pays européens les plus vieillissants ne devraient pas dépasser l’âge médian de 50 ans avant 2100 environ.

Dans une certaine mesure, la Chine suit une trajectoire typique : les taux de natalité ont tendance à baisser et les âges médians ont tendance à augmenter à mesure que les pays se développent. Les taux de natalité ont également chuté en général dans toute l’Asie de l’Est. Mais la Chine a accéléré sa trajectoire avec sa politique de l’enfant unique, qui a commencé à la fin des années 1970 et a été en vigueur jusqu’en 2016 ; ses taux de fécondité sont maintenant inférieurs à ceux des États-Unis, de l’Europe et du Japon.

La Chine “ne sera plus une population jeune, dynamique et en croissance”, a déclaré Wang Feng, expert des tendances démographiques chinoises à l’Université de Californie à Irvine, à mes collègues Alexandra Stevenson et Zixu Wang. “Nous commencerons à apprécier la Chine, en termes de population, en tant que population âgée et en déclin.”