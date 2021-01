Les internautes sont sur une lancée après avoir vu la douche de la femme d’affaires milliardaire Kylie Jenner sur son histoire Instagram. L’entrepreneur de 23 ans et le plus jeune milliardaire du monde ont partagé samedi un aperçu de sa douche sur son compte Instagram. Mais ce qui a attiré l’attention des internautes, c’est la pression d’eau inattendue qui provenait de la salle de bain luxueuse.

Le plus jeune membre de la famille Kardashian-Jenner, qui est également l’un des frères et sœurs les plus riches, a acheté un manoir de 36,5 millions de dollars à Holmby Hills, en Californie, l’année dernière. Cependant, son histoire Instagram qui présentait la pression de l’eau de sa douche a permis aux internautes de se sentir mieux dans leur peau pendant un certain temps. Le fondateur de Kylie Cosmetics était à la mode sur Twitter pour cette raison exacte, car les utilisateurs partageaient leurs réactions. En publiant une capture d’écran de l’histoire Instagram de Kylie, les utilisateurs ont exprimé leurs pensées.

Un utilisateur a écrit comment il pensait que la douche de Kylie avait besoin de plus d’attention. L’utilisateur nommé Caitlin a écrit que la douche de Kylie Jenner est assez décevante, et que la pression de l’eau et la taille de la pomme de douche montrent qu’elle a vraiment besoin d’un plombier.

Pourquoi personne ne parle de la merde de la douche de Kylie Jenner? La pression d’eau ET la taille de la pomme de douche. Quelqu’un prend cette fille comme plombier pic.twitter.com/SY4l9q7Txf – Caitlin (@caitlinsincs) 17 janvier 2021

Alors qu’un autre utilisateur a écrit qu’avoir une meilleure douche et une meilleure pression d’eau que Kylie le faisait se sentir mieux.

Le sujet a fait boule de neige dans un festival de mèmes alors que certains utilisateurs ont commencé à comparer la douche de Kylie à des images hilarantes comme celle-ci:

Un autre mème a mentionné à quel point l’installation de ce type de pomme de douche a dû être une farce jouée par les plombiers de la maison de Kylie:

Pour ceux d’entre nous qui prennent une meilleure douche chez nos parents, ce meme décrit leur réaction à la douche de Kylie:

Ce meme a le juge Judy capturant les réactions des internautes alors qu’ils jugent la douche d’une femme d’affaires milliardaire:

L’un des utilisateurs de Twitter a également partagé une photo de leur douche en écrivant à quel point leur pression d’eau était bien meilleure que celle de Kylie.

La personnalité de la télé-réalité et magnat du maquillage, Kylie Jenner, a lancé son empire de cosmétiques en 2014. Elle a transformé ses médias sociaux en une base de clients dédiée en utilisant environ 250000 $ de revenus de mannequinat pour payer une société extérieure pour produire des kits pour les lèvres de marque Kylie – 29 $ paquets de rouge à lèvres avec crayon à lèvres assorti. Le premier lot de 15 000 kits pour les lèvres s’est vendu dans la première minute. Elle s’est rapidement agrandie, sortant 500 000 kits en six teintes quelques mois plus tard.