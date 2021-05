La douce signification de Towie met en vedette le nom de bébé de Georgia Kousoulou et Tommy Mallet pour son nouveau-né

Les favoris de TOWIE, Georgia Kousoulou et Tommy Mallet, ont accueilli leur premier bébé ensemble cette semaine.

Les parents fiers ont donné à leur petit garçon le surnom de Brody Fordham et ont révélé le nom dans un post Instagram hier.

Instagram

Georgia Kousoulou et Tommy Mallet de TOWIE ont accueilli leur adorable fils Brody Fordham cette semaine[/caption]

Pourtant, quelle est la signification de l’adorable choix de nom?

Gardant le secret jusqu’à présent, et ne laissant échapper aucune explication spécifique, Tommy a déclaré aux fans: « Rencontrez Brody Fordham, il mesure 8 lb 9 oz et est né le 05/05/21 à 12 h 16… @georgiakousoulou va très bien et lui aussi. »

Tommy, 28 ans, a ensuite révélé que «la vie est pleine» après l’arrivée du tout-petit, tandis que Georgia, 29 ans, a raconté que l’accouchement était la «meilleure expérience» de sa vie.

Bien que le couple n’ait pas révélé la signification du nom, les fans étaient stupéfaits, le nom de famille n’était pas Mallet.

Instagram

C’est parce que le vrai nom de famille du fondateur de Mallet London, Tommy, est Fordham[/caption]

C’est parce que le vrai nom de famille du fondateur de la marque de formateurs Mallet London, Tommy, est Fordham.

Pourtant, le choix du prénom de leur tout-petit est moins simple, le surnom étant censé avoir des racines gaéliques et être neutre.

Il a également été utilisé pour les prénoms et les noms de famille, des célébrités telles que le fils de Caitlyn Jenner, Brody Jenner, et le comédien américain Brody Stevens, qui l’ont rendu populaire comme prénom.

Selon le site babycentre.co.uk, Brody est: «À l’origine un nom de famille, du gaélique brothaigh, qui signifie« fossé ».»

Instagram

On pense que le surnom Brody a des racines gaéliques[/caption]

Il a ajouté: «Le château de Brodie se trouve dans le nord-est de l’Écosse, près de Forres, et a été construit au 16ème siècle.»

Pendant ce temps, le site Web a donné une indication de ce que les fidèles de TOWIE peuvent attendre de leur premier-né Brody.

Il a ajouté: «Déterminés et indépendants, les 1 sont des leaders nés dirigés vers le succès.

«Leur personnalité charismatique signifie qu’ils n’ont aucun mal à se faire de nouveaux amis.»

Instagram

Le nom non sexiste était à l’origine utilisé comme nom de famille et se traduit par « fossé »[/caption]

Instagram / tommy_mallet

Le site babycentre.co.uk a également émis l’hypothèse que leur premier-né était « dirigé vers le succès »[/caption]

Le petit a déjà attiré l’attention des amis célèbres du couple, qui se sont précipités pour envoyer leurs félicitations, Chloe Sims écrivant: « Il est si précieux, aimez-le déjà. »

Mme Hinch a déclaré: «Tellement incroyable. Félicitations à vous tous, belle famille. »

Clelia Theodorou a ajouté: «Beau garçon! Félicitations à vous deux. »

Marnie Simpson de Geordie Shore a déclaré: «Félicitations Omg.»

MTV

Un autre Brody célèbre est le fils de la star de télé-réalité Caitlyn Jenner, Brody Jenner[/caption]

ITV

Le couple a filmé leurs dernières scènes TOWIE le mois dernier[/caption]

Plus tôt cette semaine, les favoris de la télé-réalité ont révélé qu’ils avaient déjà filmé leurs dernières scènes le mois dernier avant l’arrivée de leur petit garçon.

Après six ans dans l’émission, Georgia a déclaré à ses fans dévastés: « Il est temps d’être maman et papa maintenant. »

Elle avait récemment déclaré qu’elle ne voulait pas que son fils grandisse à la télévision.

Alors qu’elle savait qu’elle «devrait» montrer son fils à l’antenne à un moment donné après la naissance, elle «n’avait pas pris de décision» quant à son implication.

Instagram

Ils passent maintenant du temps hors de l’écran pour être « maman et papa »[/caption]





Georgia et Tommy ont annoncé qu’ils attendaient un bébé peu avant Noël.

Ils sont ensemble depuis six ans et The Sun a précédemment révélé que les producteurs d’ITVBe et de Lime Pictures réalisaient déjà des épisodes dérivés sur le couple Towie se préparant à devenir maman et papa.

Un initié de la télévision a déclaré: «Quiconque craint que Georgia et Tommy disparaissent soudainement de nos écrans maintenant qu’ils ont un bébé n’a pas à s’inquiéter.

« En plus des épisodes spéciaux dérivés, ils resteront également dans l’émission principale de Towie pendant un certain temps. »