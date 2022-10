La “douce” Holly Willoughby se fait “frotter dans le mauvais sens” par l’expert de l’émission, révèle un expert en langage corporel

Un expert en langage CORPS a révélé que la “douce” Holly Willoughby se faisait “frotter dans le mauvais sens” par un expert de l’émission This Morning.

Cela vient après que la femme de 41 ans n’ait pas semblé impressionnée quand Alice Beer a fait un commentaire grossier sur son âge lors de l’épisode de jeudi de l’émission ITV.

Un expert en langage corporel a révélé que Holly Willoughby se faisait “frotter dans le mauvais sens” par l’expert de l’émission[/caption]

Alice est apparue dans l’émission plus tôt cette semaine pour discuter des laits alternatifs au journal[/caption]

Holly et Phillip Schofield, 60 ans, ont été rejoints par Alice alors qu’ils discutaient des laits alternatifs à base de plantes.

Inbaal Honigman, spécialiste des médiums et du langage corporel, a partagé ses réflexions sur la conversation entre les stars de la télé.

S’adressant exclusivement à The Sun, Inbaal a déclaré: «Regardez la façon dont Alice bouge et parle – elle utilise des gestes larges et rapides avec ses bras, elle pointe avec ses doigts et se tient à sa pleine hauteur, les épaules tirées vers l’arrière, représentant la pleine personnalité de quelqu’un qui est sans vergogne eux-mêmes.

“Elle n’essaie pas de faire semblant d’être ce qu’elle n’est pas, ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

“Pendant qu’elle parle, ses sourcils font une grande partie de la communication pour elle, ce qui montre qu’elle est sérieuse, honnête et passionnée.

« Sa voix est puissante et authentique.

“Sa franchise n’est pas un défaut de personnalité, c’est juste rare de voir autant d’authenticité à la télévision.

“Combinée à ses petites blagues au visage impassible, Alice dit sa vérité, et son honnêteté peut frotter certaines personnes dans le mauvais sens.”





L’expert a ensuite analysé Holly.

“Holly, en revanche, est une personne très douce”, nous a dit Inbaal.

«Elle utilise des gestes plus petits lorsqu’elle bouge ses bras et tout son corps, ce qui montre qu’elle aime vraiment laisser les autres avoir leur espace, et elle essaie de ne pas être une personne accablante.

“Elle serre parfois les mains, ce qui nous indique qu’elle est sujette à l’anxiété et qu’elle réfléchit trop.

“Quand Alice lui dit ‘tu es plus âgée que je ne le pensais’, Holly se penche vers le fond du studio alors qu’elle rit doucement, son corps essayant de disparaître d’une situation potentiellement conflictuelle.

« Elle n’applaudit pas en retour. En fait, quand Alice dit “faites semblant d’être dans la jungle”, Holly roule des yeux… elle préfère répondre d’une manière calme et non conflictuelle à l’authenticité en plein essor d’Alice.

Pendant le segment, Holly et Phillip ont essayé une sélection de laits – avoine, soja, pois et amande.

À un moment donné, Alice a dit : “Phil, tu es probablement de la même génération que moi qui avait les petites bouteilles de lait à l’école.”

Holly a avoué qu’elle avait aussi des bouteilles de lait à l’école.

“Avez-vous eu les petites bouteilles, Oh, eh bien, vous êtes plus âgé que je ne le pensais,” répondit Alice.

Holly est présentatrice sur This Morning depuis 2009, après avoir remplacé Ferne Britton.

Alice a rejoint l’équipe en 2014.

L’expert en langage corporel a décrit Holly comme “douce”[/caption]