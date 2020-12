Aujourd’hui, Katrin Bennhold, chef du bureau berlinois du Times, raconte l’histoire d’un suspect de terrorisme allemand d’extrême droite avec un alias de réfugié.

L’extrême droite gagne en visibilité dans tout l’Occident, y compris aux États-Unis. Mais c’est particulièrement prononcé en Allemagne, où les cas d’extrémistes dans l’armée et la police se sont récemment multipliés, a rapporté Katrin cette année.

Franco A., lieutenant de l’armée allemande, s’est fait passer pour un réfugié syrien au plus fort de la crise des migrants en Europe. Il avait assombri son visage et ses mains avec le maquillage de sa mère et appliqué du cirage à sa barbe. La ruse, selon les procureurs, faisait partie d’un complot d’extrême droite visant à perpétrer un ou plusieurs assassinats pour lesquels son alter ego de réfugié pourrait être blâmé, et à déclencher suffisamment de troubles civils pour faire tomber la République fédérale d’Allemagne.

Franco nie cela. Il dit qu’il essayait de dénoncer les failles du système d’asile. Sa double vie, qui a duré 16 mois, s’est effondrée après que la police l’ait surpris en train de récupérer une arme de poing chargée dans les toilettes d’un aéroport de Vienne. (Comment Franco a obtenu l’arme, ainsi que ce qu’il prévoyait d’en faire, reste un mystère, dit Katrin.)